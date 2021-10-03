Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото

Depo Computers создала моноблочный компьютер Neos MA 522 с 28-нанометровым процессором «Байкал-М» внутри. Чип внесен в реестр отечественной промышленной продукции, что делает ПК на его основе пригодными для импортозамещения. Компьютер имеет современные спецификации и выпускается как для государственных, так и для частных предприятий.

iMac по-русски

Российский компания Depo Computers сообщила CNews о выпуске настольного компьютера-моноблока Neos MA 522 на базе отечественного процессора линейки «Байкал» производства «Байкал электроникс». Компьютер создавался в рамках всероссийского курса на импортозамещение – отказ от иностранных устройств в пользу сугубо российских разработок.

Со слов разработчиков, в компьютере предусмотрена возможность установки ряда российских комплектующих – не только процессора, но также системной платы, оперативной памяти и SSD-накопителей.

Отечественный Neos MA 522 ориентирован на использование как в частных компаниях, так и в госкорпорациях. В плане внешности он имеет некое сходство с американским моноблоком Apple iMac, получившим обновление в апреле 2021 г. Одно из главных отличий во внешности – это выбор классических черного и белого цветов для окраски корпуса.

Neos MA 522 - российский ответ западным аналогам

Как сообщили CNews представители Depo Computers, производство компьютера налажено Красногорске (Московская область) на территории коммунальной зоны «Красногорск-Митино». Планируемые объемы выпуска пока неизвестны.

На момент публикации материала десктоп Neos MA 522 существовал лишь в нескольких тестовых экземплярах. Все они в настоящее время проходят «обкатку» в государственных и частных компаниях. В Depo Computers не сообщают, начали ли поступать заказы от первых клиентов на данный компьютер.

Apple iMac образца апреля 2021 года

Рекомендуемой розничной цены у Neos MA 522 как таковой нет. Представители Depo Computers, стоимость моноблока варьируется в зависимости от выбранной конфигурации, типа операционной системы и объемов поставляемой партии, не назвав минимальное и максимальное значения.

Спецификации компьютера

Представители Depo Computers раскрыли CNews информацию об основных технических характеристиках своей новинки. Neos MA 522 оказался компактным по современным меркам моноблоком за счет экрана с диагональю 21,5 дюйма. Дисплей располагает светодиодной подсветкой, разрешением Full HD (1920х1080 точек) и соотношением сторон 16:9.

В компьютер можно установить SSD-накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма с SATA-интерфейсом емкостью до 4 ТБ. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, но разработчики не уточняют, какой стандарт памяти используется – DDR3 или DDR4. Процессор компьютера может работать с обоими.

Neos MA 522 укомплектован двумя динамиками по 3 Вт каждый, расположенными в передней панели корпуса под дисплеем. В наличии также веб-камера на базе 2-мегапиксельного сенсора с защитной шторкой.

Список интерфейсов отечественного моноблока включает два порта USB 3.0, четыре USB 2.0, по паре PS/2 и RJ45, а также многоформатный кардридер (MMC/SD/MS/MS Pro) и три аудиоразъема. Примечательно, что в компьютере есть даже оптический привод, несмотря на околонулевую в 2021 г. популярность дисков как носителей информации.

В предоставленном CNews разработчиками списке характеристик Neos MA 522 отсутствуют сведения о модулях беспроводной связи. В список поддерживаемых операционных систем, как сообщили CNews представители «Байкал электроникс», входит, помимо прочих, отечественная Astra Linux.

Отечественное «кремниевое сердце»

Разработчики Neos MA 522 собрали его на процессоре «Байкал-М», известном также как Baikal-M или BE-M1000. Он производится на заводах тайваньской фабрики TSMC по 28-нанометровым нормам. Выпуск чипа на территории России невозможен ввиду отсутствия в стране фабрик по производству микросхем по такой топологии.

Основа моноблока Depo Computers

BE-M1000 выполнен по архитектуре ARMv8-A и располагает восемью ядрами Cortex A57 с частотой до 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает восьмиядерная видеоподсистема Mali-T628 на частоте до 750 МГц.

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву Инновации и стартапы

Процессор укомплектован 1 МБ кэша L2 и 8 МБ кэша L3. он потребляет 35 Вт энергии и выпускается в корпусе FCBGA размерами 40х40 мм.

Как создавался процессор

История Baikal-M началась в январе 2016 г., когда компания «Байкал электроникс» обнародовала планы по выпуску трех новых CPU на архитектуре ARM, включая ВЕ-М1000, для использования в различных устройствах: от встроенных систем, до ПК и серверов.

Дебют Baikal-M ожидался ближе к концу 2016 г., но все сроки были сорваны. Разработчикам, несмотря на фиаско со сроками, удалось получить государственное финансирование под этот проект. Субсидии в конце 2016 г. выделило Минпромторг в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.». Разработчики получили 1,1 млрд руб. при общей стоимости проекта в размере 2,3 млрд руб.

Схема Baikal-M

Государство предоставило «Байкал электроникс» деньги с условием, что разработка процессора будет идти по заранее утвержденному графику. Так, к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. на руках у разработчиков должны были иметься опытные образцы чипа. К маю 2018 г. планировалось изготовление опытной серийной партии и осуществление вывода CPU на рынок. В план входила также реализация продукции на 1,17 млн руб.

Как итог, разработка Baikal-M пошла по совсем другому сценарию. Чип увидел свет лишь в начале октября 2019 г., хотя, как сообщил CNews 2 апреля 2019 г. Михаил Махсон, действующий в то время гендиректор «Байкал электроникс», который в конце мая 2019 г. покинул компанию, его разработка была завершена еще в 2018 г.

Спустя еще год, в конце октября 2020 г., «Байкал-М» был официально включен в реестр промышленной продукции российского производства со статусом интегральной схемы второго уровня. Это открыло ему полноценный доступ к участию в любых госпрограммах по импортозамещению.