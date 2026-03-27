«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями «М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой

Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A57

ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием мероприятия. Релиз п

В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики Компания «К2Тех» пополнила портфель решений агентской ИИ-системой Visiology Cortex в составе платформы Visiology, предназначенной для автоматизации работы с данными и поддержки принятия решений. Функциональность решения уже реализована в двух ключевых модулях: Corte

Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года сор производится по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет в своем составе одно ядро Kryo 680 Prime (Cortex-X1), работающее на тактовой частоте 2995 МГц, три ядра Kryo 680 Gold (Cortex-A7

ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос Согласно представленным ARM результатам собственных сравнительных тестов, типичная система на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Int

ARM выпустила процессоры нового поколения, которые ускорят искусственный интеллект в 50 раз е производительности с применением интегрированных аппаратных акселераторов.Новые процессорные ядра ARM Cortex-A75 и Cortex-A55В ARM подчеркивают, что в отличие от прежнего позиционирования сво

Toshiba представила микроконтроллеры на основе ARM Cortex-M3 ые аудио- и видеоустройства, а также средства оргтехники. Изделия группы M3H созданы на основе ядра ARM Cortex-M, которое считается стандартом для встроенных 32-разрядных микропроцессоров, соде

Toshiba расширила ассортимент микроконтроллеров на основе ядра ARM Cortex Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент микроконтроллеров на основе ядра ARM Cortex, дополнив его новой серией микроконтроллеров TXZ с низким энергопотреблением и выс

Toshiba будет применять в своих продуктах процессор ARM Cortex-A53 Corporation объявила о том, что получила лицензию на использование в своих продуктах процессора ARM Cortex-A53, решения на базе архитектуры ARMv8-A с гибкой поддержкой 32-разрядных и 64-разрядн

Новый процессор ARM: В 2016 г. смартфоны станут в 3,5 раза быстрее и в 4 раза экономичнее Британская компания ARM Holdings представила типовой процессор для мобильных устройств 2016 г. — Cortex-A72. Разработчик заявил, что Cortex-A72 — это самая быстрая мобильная «система

На CES оценили инновации Hercules Universal DJ Система микширования на базе пульта Hercules Universal DJ получила награду 2015 CES Innovation Award. Награда дана компании Hercules за создание удобной экосистемы, позволяющей расширить границы творчества в работе ди-джее

«Ангстрем» получил лицензию на производство процессоров ARM Речь идет о технологии 90LP – пользовательских IP-библиотеках, используемых в процессорном ядре ARM Cortex AM-5. Размер отчислений, который будет выплачивать «Ангстрем» в пользу ARM, не разглаш

Разработан более производительный аналог чипов ARM Cortex ы Linux и Android. По словам производителя, процессор по некоторым показателям превосходит чипы ARM Cortex-7 и Cortex-8, в частности, BA25 обладает более высокой производительностью на к

NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений приложений, и при этом позволяют реализовать 32-разрядные возможности энергоэффективного процессора ARM Cortex-M0+. Предоставляя новый уровень гибкости без повышения сложности, LPC800 поддержив

ARM представила новые процессоры для смартфонов. Intel готовит ответный удар мым высокопроизводительным процессором ARM на текущий момент, заявили в компании. Второй процессор, Cortex-A53, является самым маленьким 64-разрядным процессором в мире. Он может работать в тан

ARM представила новые процессоры для смартфонов амым высокопроизводительным процессором ARM на текущий момент, заявили в компании. Второй процессор Cortex-A53 является самым маленьким 64-разрядным процессором в мире. Он может работать в танд

Sony выпустила «зеркалку» со скоростью съемки 12 кадров в секунду. ФОТО Корпорация Sony объявила о выпуске новой модели зеркальной фотокамеры Sony Alpha с полупрозрачным зеркалом - SLT-A57. Новая модель идет на смену SLT-A55, представленной в августе 2010 г. и открывшей новую категорию «зеркалок» в портфеле производителя. По сравнению с A55 новая модель обладает таким же 16-М

Новый процессор позволит выпускать мощные смартфоны за $100 а о создании процессора для смартфонов, который в 5 раз меньше и в 5 раз эффективнее по сравнению с Cortex-A8 (является основой iPhone 4). В компании утверждают, что он способен работать на 20%

Hercules анонсировала линейку веб-камер Компания Hercules сообщила о начале поставки на российский рынок новой линейки веб-камер для сетевого общения. Их существенная часть специально оптимизирована для работы с Windows Live Messenger и имеет

Hercules показала акустические системы Компания Hercules объявила о начале поставок на российский рынок своих акустических систем. Линейка звуковых решений Hercules включает в себя акустику на любой вкус и цвет: с традиционным и USB п

Новый чип повышает мощность смартфонов в 5 раз Британская компания ARM Hodings объявила о разработке процессора Cortex-A15 MPCore ("Eagle"), обладающего в 5 раз более высокой производительностью в сравнени

В Италии разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules В результате падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в Италии погибли пять человек. По данным местных властей, крушение произошло 23 ноября 2009 года недалеко от военного аэропорта в итальянском городе Пиза, сообщает РБК со ссылкой на As

Первая консоль под Android OS ссказать о первой игровой консоли. Девайс с созвучным именем ODROID будет выпускаться компанией Hardkernel и будет иметь такую платформу, что и iPhone 3Gs. В ODROID будет установлен 600 МГц процессор Samsung S5PC100 ARM Cortex A8. Консоль будет оснащаться 3.5-дюймовым емкостным сенсорным экраном (разрешение 320*480 пикселей), иметь HDMI и композитный видеовыход. Помимо этого есть два слота

В Индонезии разбился военный самолет Lockheed C-130 Hercules щает РБК со ссылкой на Reuters, 19 мая в результате катастрофы военно-транспортного самолета на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 78 человек. На борту самолета Lockheed C-130 Hercules находились 99 пассажиров и 11 членов экипажа. Такие данные сегодня обнародовали представители ВВС Индонезии. По словам индонезийских военных, транспортный самолет C-130 Hercules

На Филиппинах исчез с экранов радаров самолет Hercules Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах после взлета пропал военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Самолет взлетел с одного из аэропортов в городе Давао, но спустя две минуты исчез с экранов радаров. В настоящее время проводятся спасательно-поисковые работы. Другие подробности инци

ARM представила 1 ГГц процессор Cortex-A8 для мобильных устройств ой ядер процессоров и позволяет другим фирмам использовать их в своем производстве. Новый процессор Cortex-A8 призван увеличить производительность при аналогичном энергопотреблении и позволит з

В России появилась графическая карта Hercules из нового семейства Первый представитель нового семейства графических карт Hercules – видеокарта 3D Prophet 9800 Pro – появился на российском рынке. Карта выполнена на графическом чипе ATI Radeon 9800 Pro, оснащена 128 МБ 256-битной памяти DDR, аналоговым, цифровым DV

Новые одноплатные процессорные модули: Hercules от Diamond Systems и EmCore-i613 от Arbor Technology MicroMax представил два новых одноплатных процессорных модуля: Hercules от Diamond Systems Corporation, первого представителя новой концепции компоновки вычислительных ядер PluriBus, и EmCore-i613 с процессором Intel от Arbor Technology Corporation. Новая

Hercules представила новые графические карты серии 3D Prophet II Компания Hercules пополнила свою серию графических акселераторов 3D Prophet II, представив две новые модели: 3D Prophet II MX и 3D Prophet II MX Dual-Display. Обе они базируются на графическом чипе GeFo

Компания Hercules анонсировала две новых видеокарты в линии 3D Prophet II Компания Hercules анонсировала 3D Prophet II MX и 3D Prophet II MX Dual-Display,- две новых видеокарты из семейства 3D Prophet II, которые будут базироваться на новом чипсете NVIDIA GeForce 2 MX. Видеок