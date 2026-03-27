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ARM Holdings ARM Cortex Серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями

«М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой
18.03.2026 Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок

T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A57

28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием мероприятия. Релиз п
14.11.2025 В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики

Компания «К2Тех» пополнила портфель решений агентской ИИ-системой Visiology Cortex в составе платформы Visiology, предназначенной для автоматизации работы с данными и поддержки принятия решений. Функциональность решения уже реализована в двух ключевых модулях: Corte
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года

сор производится по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет в своем составе одно ядро Kryo 680 Prime (Cortex-X1), работающее на тактовой частоте 2995 МГц, три ядра Kryo 680 Gold (Cortex-A7
17.08.2018 ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос

Согласно представленным ARM результатам собственных сравнительных тестов, типичная система на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Int
29.05.2017 ARM выпустила процессоры нового поколения, которые ускорят искусственный интеллект в 50 раз

е производительности с применением интегрированных аппаратных акселераторов.Новые процессорные ядра ARM Cortex-A75 и Cortex-A55В ARM подчеркивают, что в отличие от прежнего позиционирования сво
18.04.2016 Toshiba представила микроконтроллеры на основе ARM Cortex-M3

ые аудио- и видеоустройства, а также средства оргтехники. Изделия группы M3H созданы на основе ядра ARM Cortex-M, которое считается стандартом для встроенных 32-разрядных микропроцессоров, соде
25.08.2015 Toshiba расширила ассортимент микроконтроллеров на основе ядра ARM Cortex

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент микроконтроллеров на основе ядра ARM Cortex, дополнив его новой серией микроконтроллеров TXZ с низким энергопотреблением и выс
05.08.2015 Toshiba будет применять в своих продуктах процессор ARM Cortex-A53

Corporation объявила о том, что получила лицензию на использование в своих продуктах процессора ARM Cortex-A53, решения на базе архитектуры ARMv8-A с гибкой поддержкой 32-разрядных и 64-разрядн
04.02.2015 Новый процессор ARM: В 2016 г. смартфоны станут в 3,5 раза быстрее и в 4 раза экономичнее

Британская компания ARM Holdings представила типовой процессор для мобильных устройств 2016 г. — Cortex-A72. Разработчик заявил, что Cortex-A72 — это самая быстрая мобильная «система

16.01.2015 На CES оценили инновации Hercules Universal DJ

Система микширования на базе пульта Hercules Universal DJ получила награду 2015 CES Innovation Award. Награда дана компании Hercules за создание удобной экосистемы, позволяющей расширить границы творчества в работе ди-джее
01.04.2014 «Ангстрем» получил лицензию на производство процессоров ARM

Речь идет о технологии 90LP – пользовательских IP-библиотеках, используемых в процессорном ядре ARM Cortex AM-5. Размер отчислений, который будет выплачивать «Ангстрем» в пользу ARM, не разглаш
06.02.2013 Разработан более производительный аналог чипов ARM Cortex

ы Linux и Android. По словам производителя, процессор по некоторым показателям превосходит чипы ARM Cortex-7 и Cortex-8, в частности, BA25 обладает более высокой производительностью на к
29.11.2012 NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений

приложений, и при этом позволяют реализовать 32-разрядные возможности энергоэффективного процессора ARM Cortex-M0+. Предоставляя новый уровень гибкости без повышения сложности, LPC800 поддержив
31.10.2012 ARM представила новые процессоры для смартфонов. Intel готовит ответный удар

мым высокопроизводительным процессором ARM на текущий момент, заявили в компании. Второй процессор, Cortex-A53, является самым маленьким 64-разрядным процессором в мире. Он может работать в тан
30.10.2012 ARM представила новые процессоры для смартфонов

амым высокопроизводительным процессором ARM на текущий момент, заявили в компании. Второй процессор Cortex-A53 является самым маленьким 64-разрядным процессором в мире. Он может работать в танд
14.03.2012 Sony выпустила «зеркалку» со скоростью съемки 12 кадров в секунду. ФОТО

Корпорация Sony объявила о выпуске новой модели зеркальной фотокамеры Sony Alpha с полупрозрачным зеркалом - SLT-A57. Новая модель идет на смену SLT-A55, представленной в августе 2010 г. и открывшей новую категорию «зеркалок» в портфеле производителя. По сравнению с A55 новая модель обладает таким же 16-М
20.10.2011 Новый процессор позволит выпускать мощные смартфоны за $100

а о создании процессора для смартфонов, который в 5 раз меньше и в 5 раз эффективнее по сравнению с Cortex-A8 (является основой iPhone 4). В компании утверждают, что он способен работать на 20%
22.04.2011 Hercules анонсировала линейку веб-камер

Компания Hercules сообщила о начале поставки на российский рынок новой линейки веб-камер для сетевого общения. Их существенная часть специально оптимизирована для работы с Windows Live Messenger и имеет
22.03.2011 Hercules показала акустические системы

Компания Hercules объявила о начале поставок на российский рынок своих акустических систем. Линейка звуковых решений Hercules включает в себя акустику на любой вкус и цвет: с традиционным и USB п
09.09.2010 Новый чип повышает мощность смартфонов в 5 раз

Британская компания ARM Hodings объявила о разработке процессора Cortex-A15 MPCore ("Eagle"), обладающего в 5 раз более высокой производительностью в сравнени
24.11.2009 В Италии разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules

В результате падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в Италии погибли пять человек. По данным местных властей, крушение произошло 23 ноября 2009 года недалеко от военного аэропорта в итальянском городе Пиза, сообщает РБК со ссылкой на As
02.09.2009 Первая консоль под Android OS

ссказать о первой игровой консоли. Девайс с созвучным именем ODROID будет выпускаться компанией Hardkernel и будет иметь такую платформу, что и iPhone 3Gs. В ODROID будет установлен 600 МГц процессор Samsung S5PC100 ARM Cortex A8. Консоль будет оснащаться 3.5-дюймовым емкостным сенсорным экраном (разрешение 320*480 пикселей), иметь HDMI и композитный видеовыход. Помимо этого есть два слота

20.05.2009 В Индонезии разбился военный самолет Lockheed C-130 Hercules

щает РБК со ссылкой на Reuters, 19 мая в результате катастрофы военно-транспортного самолета на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 78 человек. На борту самолета Lockheed C-130 Hercules находились 99 пассажиров и 11 членов экипажа. Такие данные сегодня обнародовали представители ВВС Индонезии. По словам индонезийских военных, транспортный самолет C-130 Hercules
26.08.2008 На Филиппинах исчез с экранов радаров самолет Hercules

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах после взлета пропал военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Самолет взлетел с одного из аэропортов в городе Давао, но спустя две минуты исчез с экранов радаров. В настоящее время проводятся спасательно-поисковые работы. Другие подробности инци
05.10.2005 ARM представила 1 ГГц процессор Cortex-A8 для мобильных устройств

ой ядер процессоров и позволяет другим фирмам использовать их в своем производстве. Новый процессор Cortex-A8 призван увеличить производительность при аналогичном энергопотреблении и позволит з
14.05.2003 В России появилась графическая карта Hercules из нового семейства

Первый представитель нового семейства графических карт Hercules – видеокарта 3D Prophet 9800 Pro – появился на российском рынке. Карта выполнена на графическом чипе ATI Radeon 9800 Pro, оснащена 128 МБ 256-битной памяти DDR, аналоговым, цифровым DV
26.11.2002 Новые одноплатные процессорные модули: Hercules от Diamond Systems и EmCore-i613 от Arbor Technology

MicroMax представил два новых одноплатных процессорных модуля: Hercules от Diamond Systems Corporation, первого представителя новой концепции компоновки вычислительных ядер PluriBus, и EmCore-i613 с процессором Intel от Arbor Technology Corporation. Новая

05.07.2000 Hercules представила новые графические карты серии 3D Prophet II

Компания Hercules пополнила свою серию графических акселераторов 3D Prophet II, представив две новые модели: 3D Prophet II MX и 3D Prophet II MX Dual-Display. Обе они базируются на графическом чипе GeFo
29.06.2000 Компания Hercules анонсировала две новых видеокарты в линии 3D Prophet II

Компания Hercules анонсировала 3D Prophet II MX и 3D Prophet II MX Dual-Display,- две новых видеокарты из семейства 3D Prophet II, которые будут базироваться на новом чипсете NVIDIA GeForce 2 MX. Видеок
01.11.1999 Guillemot покупает остатки Hercules всего за $1,5 млн

Guillemot сообщил о покупке остатков компании Hercules. Основанный в 1982 г., Hercules был первой компанией, которая начала производить графические карты. Несколько месяцев назад Hercules обанкротился из-за неспособности выпо

Публикаций - 1210, упоминаний - 1948

ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10988 279
Xiaomi 2181 206
Apple Inc 13050 205
Google LLC 12591 193
MediaTek - Ralink 590 164
Qualcomm Technologies 1965 147
Huawei 4493 141
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 99
Intel Corporation 12770 97
Nvidia Corp 3940 89
Sony 6718 77
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 570 66
Microsoft Corporation 25685 64
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 63
AMD - Advanced Micro Devices 4621 62
HTC Corporation 1512 61
LG Electronics 3725 60
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 51
Lenovo Group 2424 49
BBK OPPO Electronics 471 45
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 36
BBK OnePlus 290 36
Acer Group - Acer Inc 2754 33
Lenovo Motorola 3558 32
Toshiba Corporation 2979 31
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 76 30
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 169 30
X Corp - Twitter 2929 30
Yandex - Яндекс 9083 30
Meta Platforms - Facebook 4605 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 29
TI - Texas Instruments Incorporated 845 28
Transsion Holdings - Tecno Mobile 329 26
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 376 26
Amlogic 57 25
Broadcom Inc - Avago Technologies 596 22
BBK Electronics Corp 332 22
Mali 38 22
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 15
Kickstarter 136 12
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 10
TÜV Rheinland Group 178 10
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 10
Россети Ленэнерго 1698 10
Carl Zeiss AG 307 9
Hyundai Motor Company 433 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 8
Связной ГК 1399 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2387 7
Евросеть 1421 7
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 6
BMW Group 481 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 5
Lockheed Martin 777 5
Почта России ПАО 2337 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 192 4
JD.com - Jingdong Mall 100 4
Porsche Design GmbH 23 4
Геометрия НПО 159 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 4
Microsoft - LinkedIn 694 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 3
SoftBank Group 283 3
Совкомбанк Совесть 278 3
Asahi Glass 48 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1049 2
Tesla Motors 450 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 234
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 571 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 611 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 365 1
Федеральное казначейство России 1939 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 58
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 12
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Linux Foundation 196 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 12 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OpenCores 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 9 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22383 961
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26493 732
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10211 702
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 608
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 582
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7875 564
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13150 478
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 473
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 465
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 440
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8668 436
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 415
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 369
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10540 360
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2314 339
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3120 332
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3898 313
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5335 295
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8433 285
USB Type-C - USB-C - USB 3 2338 278
Наушники - Headphones 4428 264
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4177 243
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9994 237
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2736 236
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 230
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10696 229
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6367 215
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 212
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3237 207
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18195 207
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4509 206
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