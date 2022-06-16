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PS/2 компьютерный порт



16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M 1

12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1

04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1

01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1

09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1

11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1

22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1

19.11.2020 Что такое сертификат Power Delivery (PD)? 1

19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1

22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1

07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 1

26.04.2017 НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров 1

24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? 1

11.12.2015 НР: Минимизация ПК научит компании новому подходу к организации рабочих мест 1

18.11.2015 HP выпустила тонкий клиент с поддержкой разрешения 4K 1

09.10.2015 iRU представила новую модель ПК для бизнеса 1

05.04.2011 Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний 1

04.04.2011 Клавиатура с большим ресурсом нажатий 1

24.06.2010 Eurotech Group анонсировал новый энергоэффективный процессорный модуль CPU-1650 1

16.07.2009 Данные могут похищать через электрическую розетку 1

14.07.2009 Данные могут утекать через электрическую розетку 1

15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1

12.05.2008 Windows XP SP3 «убивает» ПК с процессорами AMD 1

06.12.2007 Выбираем компьютер под елку 1

01.11.2007 Россия: клавиатура для блондинок уже в продаже 1

16.08.2007 TRENDnet представил новый 8-портовый USB-переключатель 1

17.07.2007 Samsung X22: ноутбук с защитой от микробов едет в Россию 1

08.06.2007 Системная плата Intel® DP35DP — основа для медиацентра 1

28.05.2007 Ноутбук Acer Aspire 9815WKHi – размер имеет значение 1

14.03.2007 Судебный департамент Мурманской области закупает сервера 1

21.02.2007 Национальная библиотека Карелии закупает компьютеры 1

31.01.2007 Управление судебного департамента Петербурга закупает расходные материалы 1

23.01.2007 iRU представила первые новинки 2007 года 1

16.01.2007 Syscom выпустила видеомодуль четыре в одном 1

05.12.2006 BugZ 1

07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: замена настольного ПК 1

09.06.2006 ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель 1

07.06.2006 Футбольные «фичи» в ноутбуках 1

17.04.2006 Belkin Omniview Pro2 PS/2: новый KVM-коммутатор 1

28.11.2005 Chaintech I651U: помесь ноутбука и настольного ПК 1


Публикаций - 107, упоминаний - 107

PS/2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 45
Microsoft Corporation 23868 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 13
Nvidia Corp 3265 11
AMD - Advanced Micro Devices 3852 10
Samsung Electronics 9874 10
Merlion iRU - Деловой офис 269 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 8
Toshiba Corporation 2856 7
Dell EMC 4946 6
HP Inc. 5559 6
AMD Graphics Product Group - ATI 926 6
D-Link 346 6
Sony 6428 5
Logitech 407 5
Apple Inc 11211 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 4
HP Compaq Computer Corp 1648 4
ATEN 17 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 3
Rover - RoverComputers 269 3
7342 3
Edelweiss - Эдельвейс 55 3
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 84 3
Dell Technologies - Dell Computer 825 3
Verbatim 67 2
Belkin 48 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 57 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 263 2
Qualcomm Technologies 1721 2
Цифра ГК 2221 2
Micromax Systems - Микромакс системс 77 2
Fujitsu 1909 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
РТСофт - RTSoft 84 2
A4tech 67 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
Adobe Macromedia 215 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Seiko Instruments Inc - SII 14 2
Совкомбанк Совесть 92 2
Россети Ленэнерго 68 2
36,6 - аптечная сеть 37 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 3 1
Daewoo 102 1
Белый Ветер 350 1
Чип и Дип 9 1
Dyson 114 1
Студия Артемия Лебедева 27 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 196 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
Hyundai Motor Company 340 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 98 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 87
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 47
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 37
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 34
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 31
DDR - Double data rate 1970 31
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 30
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 86 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 25
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 555 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1149 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 22
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 254 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 21
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 20
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 486 20
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 18
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 267 17
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 107 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 17
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 17
Наушники - Headphones 1894 16
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 612 16
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 990 16
Микрофон - Microphone 0 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 16
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 674 15
Клавиатура - Keyboard 1405 14
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 258 13
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 512 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 25
Intel Celeron - Серия процессоров 921 20
Microsoft Windows XP 2054 17
Microsoft Windows 14705 16
Linux OS 8523 14
AMD Mobility Radeon 35 13
Microsoft Windows 2000 940 10
Intel Pentium III 675 9
Microsoft Windows XP Home 1 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 379 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 6
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 6
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 598 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 236 5
Merlion iRU Intro 12 5
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 339 5
Oracle Java - язык программирования 2642 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 1 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 329 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 401 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 324 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1452 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 96 4
Microsoft Windows 95 336 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 94 4
Adobe Photoshop 433 4
Toshiba Satellite 1 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 104 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 1 3
Intel Celeron M 84 3
Apple iMac - Серия моноблоков 423 3
Intel - StrongARM - 69 3
Microsoft Edge - браузер 1953 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 13 3
Western Digital - WD EB 3 3
Nvidia GeForce FX 31 3
Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 6 3
Toshiba Tecra 1 3
Microsoft Office 3493 2
Ксенин Алекс 314 6
Борушевский Денис 37 4
Клинаичев Андрей 33 4
Лебедев Артемий 98 3
Федорчук Михаил 3 2
Barisani Andrea - Барисани Андреа 4 2
Шмыков Николай 8 2
Грищенков Александр 14 2
Неверов Максим 4 1
Ullman Johan - Ульман Йохан 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 40 1
Johansson Jesper - Йоханссон Джеспер 5 1
Болотов Дмитрий 10 1
Кондратьев Владислав 6 1
Речменский Игорь 20 1
Афиногенов Иван 1 1
Потапкин Никита 17 1
Тишкин Сергей 2 1
Опанасенко Всеволод 130 1
Болотская Мария 5 1
Дорошенко Елена 2 1
Линева Ольга 2 1
Сергеев Иван 72 1
Демидов Михаил 132 1
Гостев Александр 82 1
Алексеев Алексей 9 1
Шевченко Алексей 10 1
Притула Павел 33 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Раевский Алексей 76 1
Махсон Михаил 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 39
Европа 11993 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
Япония 10469 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 3
Китай - Тайвань 1755 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 2
Америка Северная 2631 2
Индия - Bharat 4474 2
Украина 6786 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 343 2
США - Массачусетс 474 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 579 1
Литва - Литовская Республика 562 1
Великобритания - Шотландия 192 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 575 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 156 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 144 1
Россия - Восточная Сибирь 247 1
Великобритания - Кембридж 256 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 86 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 117 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 552 1
США - Техас - Хьюстон 205 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 1
Япония - Киото 30 1
Турция - Анталья 6 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 3 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 507 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 9
Ergonomics - Эргономика 591 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 5
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 17 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 3
Английский язык 3945 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 118 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 2
Йена - денежная единица Японии 495 2
Дача - дачники 42 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 231 2
Internet Economy - Интернет-экономика 10 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 32 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 225 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 3
ZDnet 598 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
The Register 1230 1
Tom’s Hardware 216 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
PC Magazine - PCMag 43 1
Inquirer 369 1
New Scientist 1447 1
NE Asia Online 313 1
CNET Networks - CNET News 1604 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 8
IDC - International Data Corporation 4775 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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