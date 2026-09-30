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PS/2 компьютерный порт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.09.2026 Экономия на спичках. Популярный в России производитель выпустил дешевые материнские платы для устаревших и дорогих процессоров и памяти 1
13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера 1
04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD 1
01.04.2025 «Атроник» МЦП303: встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus 1
03.10.2024 Создан уникальный компьютер на процессоре RISC-V. Он стоит 1 евро 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
19.11.2020 Что такое сертификат Power Delivery (PD)? 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 1
26.04.2017 НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров 1
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? 1
11.12.2015 НР: Минимизация ПК научит компании новому подходу к организации рабочих мест 1
18.11.2015 HP выпустила тонкий клиент с поддержкой разрешения 4K 1
09.10.2015 iRU представила новую модель ПК для бизнеса 1
05.04.2011 Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний 1
04.04.2011 Клавиатура с большим ресурсом нажатий 1
24.06.2010 Eurotech Group анонсировал новый энергоэффективный процессорный модуль CPU-1650 1
16.07.2009 Данные могут похищать через электрическую розетку 1
14.07.2009 Данные могут утекать через электрическую розетку 1
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1
12.05.2008 Windows XP SP3 «убивает» ПК с процессорами AMD 1
06.12.2007 Выбираем компьютер под елку 1
01.11.2007 Россия: клавиатура для блондинок уже в продаже 1
16.08.2007 TRENDnet представил новый 8-портовый USB-переключатель 1
17.07.2007 Samsung X22: ноутбук с защитой от микробов едет в Россию 1
08.06.2007 Системная плата Intel® DP35DP — основа для медиацентра 1
14.03.2007 Судебный департамент Мурманской области закупает сервера 1
21.02.2007 Национальная библиотека Карелии закупает компьютеры 1
31.01.2007 Управление судебного департамента Петербурга закупает расходные материалы 1
23.01.2007 iRU представила первые новинки 2007 года 1
16.01.2007 Syscom выпустила видеомодуль четыре в одном 1
05.12.2006 BugZ 1

Публикаций - 112, упоминаний - 112

PS/2 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12869 45
Microsoft Corporation 25865 21
AMD - Advanced Micro Devices 4699 11
Samsung Electronics 11139 10
Nvidia Corp 4089 10
Merlion iRU - Деловой офис 356 9
Toshiba Corporation 2986 7
Acer Group - Acer Inc 2821 7
Dell EMC 5204 6
HP Inc. 5907 6
D-Link - Д-Линк Трейд 399 6
AMD Graphics Product Group - ATI 976 6
Sony 6755 5
Logitech 439 5
Mitsumi Electric 15 4
ATEN International 23 4
Apple Inc 13281 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 3
Dell Technologies - Dell Computer 2223 3
9695 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 3
Edelweiss - Эдельвейс 73 3
Rover - RoverComputers 423 3
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 3
Micromax Systems - MicroMax Computer Intelligence 25 2
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 2
Encore Software 7 2
Рамтроника 5 2
Qualcomm Technologies 1990 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
Fujitsu 2109 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Adobe Systems 1605 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 2
Texda Textildarm Ltd 1 1
Атроник НПК - Атроник Русс 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1082 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Hyundai Motor Company 439 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Dyson 157 1
Чип и Дип 12 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 104 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4012 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5760 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3602 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10669 90
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22798 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15552 46
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10485 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 39
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 36
DDR - Double data rate 3115 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28544 33
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13364 31
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11629 27
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1091 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18499 25
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 24
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1112 23
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4732 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13597 21
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2087 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14884 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6905 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1662 19
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 694 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6634 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10811 18
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2495 18
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1667 17
Наушники - Headphones 4542 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10825 17
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 17
Микрофон - Microphone 2848 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7994 16
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3923 13
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1677 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4246 13
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 821 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13012 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 25
Intel Celeron - Серия процессоров 981 20
Linux OS 11648 15
Microsoft Windows 17005 15
Microsoft Windows XP 2433 14
AMD Mobility Radeon 232 13
Intel Pentium III 782 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 880 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Microsoft Windows XP Home 196 8
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 68 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 6
Toshiba Satellite 166 6
Oracle Java - язык программирования 3495 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 671 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 5
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 5
Nvidia GeForce Go 189 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Adobe Photoshop 808 4
Microsoft Windows 95 430 4
Acer Aspire - серия ноутбуков 351 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 4
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
Western Digital - WD EB 3 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Trekker Wheel 3 3
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 3
Intel x86 - архитектура процессора 2186 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1227 3
Ксенин Алекс 311 6
Клинаичев Андрей 33 4
Борушевский Денис 37 4
Лебедев Артемий 111 3
Bianco Daniele - Бьянко Даниел 4 2
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Шмыков Николай 9 2
Barisani Andrea - Барисани Андреа - Barizani Andrea - Баризани Андреа 5 2
Федорчук Михаил 3 2
Johansson Jesper - Йоханссон Джеспер 5 1
Пыкин Алексей 5 1
Шахлевич Александр 2 1
Knigge Matthias - Книгг Матиас 2 1
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Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
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Болотов Дмитрий 10 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
Ullman Johan - Ульман Йохан 1 1
Неверов Максим 4 1
Афиногенов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168236 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 10
Европа 25023 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 8
Япония 13847 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19350 4
Китай - Тайвань 4288 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 3
Южная Корея - Республика 7100 3
Азия - Азиатский регион 5953 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19750 3
Германия - Федеративная Республика 13295 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Индия - Bharat 5907 2
Украина 7955 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3422 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 2
Литва - Вильнюс 42 1
Земля - планета Солнечной системы 10903 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8677 1
Сингапур - Республика 1964 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
США - Нью-Йорк 3193 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Турция - Турецкая республика 2643 1
Испания - Королевство 3848 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
США - Калифорния 4841 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - СФО - Омская область 798 1
Болгария - Республика 800 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27630 10
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1391 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12431 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11756 7
Ergonomics - Эргономика 1766 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5568 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5666 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54046 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7931 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9156 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58380 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7690 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3817 3
Английский язык 7070 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7583 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34255 3
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4742 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2469 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4036 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1136 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1289 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2773 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18379 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6625 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2126 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1385 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6739 2
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Йена - денежная единица Японии 503 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1167 2
Литий - Lithium - химический элемент 668 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 738 2
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Tom’s Hardware 618 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
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Inquirer 463 1
CNX Software 18 1
New Scientist 1448 1
NE Asia Online 313 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 7
IDC - International Data Corporation 4999 4
VDC Research Group 15 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День молодёжи - 27 июня 1114 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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