Индексная книга CNews*
PS/2 компьютерный порт
Публикаций - 107, упоминаний - 107
PS/2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 3
|ZDnet 598 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|The Register 1230 1
|Tom’s Hardware 216 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 1
|PC Magazine - PCMag 43 1
|Inquirer 369 1
|New Scientist 1447 1
|NE Asia Online 313 1
|CNET Networks - CNET News 1604 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 223 1
|Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.