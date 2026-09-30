Индексная книга (каталог) CNews*
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PS/2 компьютерный порт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 112, упоминаний - 112
PS/2 и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 3
|Nikkei Communications 21 2
|ZDnet 666 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6128 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
|The Register - The Register Hardware 1800 1
|Tom’s Hardware 618 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Inquirer 463 1
|CNX Software 18 1
|New Scientist 1448 1
|NE Asia Online 313 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 7
|IDC - International Data Corporation 4999 4
|VDC Research Group 15 1
|Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.