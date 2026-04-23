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IEEE 1284 LPT Line Print Terminal стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 108, упоминаний - 108
IEEE 1284 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 11
|Клинаичев Андрей 33 4
|Ковалев Александр 165 4
|Малафеев Андрей 52 3
|Федорчук Михаил 3 2
|Раевский Алексей 77 2
|Белявский Александр 11 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Хабаров Александр 4 1
|Лаптева Марина 114 1
|Газаров Артур 77 1
|Ширшов Павел 76 1
|Буров Олег 25 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Медведева Елена 14 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Тюкавкин Леонид 6 1
|Елисеев Александр 7 1
|Волошин Олег 5 1
|Абачев Абулферз 9 1
|Гук Михаил 1 1
|Ашкинази Светлана 2 1
|Новгородский Сергей 1 1
|Горностаев Дмитрий 1 1
|Никулин Михаил 5 1
|Сезоненко Григорий 1 1
|Жирнов Игорь 1 1
|Позняков Михаил 1 1
|Куфко Антон 1 1
|Клевогин Сергей 1 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Андреев Андрей 33 1
|Иванов Константин 28 1
|Горшенин Максим 39 1
|Романов Михаил 34 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Акимов Евгений 39 1
|Горчаковская Лариса 6 1
|Blair Tony - Блэр Тони 57 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 5
|9to5Mac 70 1
|allNetDevices 160 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|9to5Google 60 1
|Чудо техники 60 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|In-Stat/MDR 74 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.