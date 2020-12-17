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IEEE 1284
LPT
Line Print Terminal
стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера



17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? 1
18.06.2015 Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 1
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 1
27.09.2012 Началось публичное тестирование Dr.Web Security Space 8.0 1
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны 1
30.11.2011 «Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock 1
09.09.2011 SecurIT защитила от утечек НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 1
14.07.2011 DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл» 1
08.06.2011 Екатеринбургский филиал «Росбанка» защитился от утечек данных с помощью Zlock 1
02.06.2011 Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа 1
11.05.2011 «Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock 1
08.02.2011 Epson представил матричный принтер со встроенным сканером 1
21.09.2010 Securit выпустил новую версию системы для предотвращения утечек данных Zlock 3.0 1
13.07.2010 «Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock 1
29.06.2010 ИФК «Метрополь» защитила корпоративные данные от утечек с помощью Zlock 1
05.02.2010 Матричный принтер от Epson для небольших рабочих групп 1
25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек 2
25.12.2009 Новый InfoWatch Device Monitor: защита конфиденциальных данных от копирования 1
29.06.2009 TRENDnet представил принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами 1
14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock 1
16.09.2008 ГУ ЗАГС Московской области приобретет оргтехнику 1
07.07.2008 Traffic Monitor 3.1 от InfoWatch: с поддержкой Oracle 11g и Lotus Notes 1
25.02.2008 DeviceLock 6.3 beta 1 – добавлена поддержка КПК 2
04.12.2007 Внешние HDD-накопители 1
26.11.2007 Хиты продаж принтеров: осенний рейтинг 1
15.03.2007 Для изучения физики в школах Петербурга установят «Осциген-лаб» 1
07.03.2007 УФСИН Коми закупает оборудование для компьютерных сетей 1
21.02.2007 Национальная библиотека Карелии закупает компьютеры 1
26.01.2007 «Формоза» выпустила новую материнскую плату 1
23.01.2007 iRU представила первые новинки 2007 года 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

IEEE 1284 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Zecurion - SecurIT 158 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Microsoft Corporation 11628 2
TRENDnet 53 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 80 1
Nvidia Corp 2087 1
Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
Код Безопасности 365 1
SafeBreach Labs 6 1
Acer Group 1403 1
AMD - Advanced Micro Devices 1729 1
Intel Corporation 4335 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 165 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Т-Платформы 276 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 111 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 16
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 4
DDR - Double data rate 1088 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 621 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 255 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 67 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 40 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 46 3
Gigabit Ethernet 379 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 327 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 2
Kensington lock 122 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 866 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 1
Lightning 131 1
Printdemon - уязвимость 1 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 455 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 100 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 349 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 311 1
USB Type-C - USB-C 901 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 153 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 1
Linux OS 4386 5
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 3
Microsoft Windows 10 6810 3
OpenGL - Язык программирования 127 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
Nvidia GeForce GT 155 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
Nvidia GeForce GTX 2130 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 1
Apple iOS 5744 1
Microsoft Windows 876 1
Java - Язык программирования 1221 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple 15 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 335 1
Acer Veriton N - серия неттопов 2 1
Microsoft Windows Print Spooler 2 1
Microsoft Patch Tuesday 9 1
Intel Pentium Gold - Cерия процессоров 10 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 74 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
Microsoft Windows PowerShell 95 1
Intel Celeron - Серия процессоров 272 1
Microsoft Edge - Браузер 1030 1
Ростех Элик - серия персональных компьютеров 2 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Опанасенко Всеволод 103 1
Кабанов Владимир 174 1
Горшенин Максим 15 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786542, в очереди разбора - 690218.
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