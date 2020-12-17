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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IEEE 1284
LPT
Line Print Terminal
стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера
Публикаций - 38, упоминаний - 40
IEEE 1284 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 103 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Горшенин Максим 15 1
|Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
|Россия - Российская федерация - РФ 58975 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786542, в очереди разбора - 690218.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786542, в очереди разбора - 690218.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru