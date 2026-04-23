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IEEE 1284 LPT Line Print Terminal стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.04.2026 Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера 1
12.08.2021 Зачем нужен принт-сервер и как он работает 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
19.11.2020 Что такое сертификат Power Delivery (PD)? 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? 1
18.06.2015 Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 1
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 1
27.09.2012 Началось публичное тестирование Dr.Web Security Space 8.0 1
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны 1
30.11.2011 «Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock 1
09.09.2011 SecurIT защитила от утечек НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 1
14.07.2011 DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл» 1
08.06.2011 Екатеринбургский филиал «Росбанка» защитился от утечек данных с помощью Zlock 1
02.06.2011 Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа 1
11.05.2011 «Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock 1
08.02.2011 Epson представил матричный принтер со встроенным сканером 1
21.09.2010 Securit выпустил новую версию системы для предотвращения утечек данных Zlock 3.0 1
13.07.2010 «Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock 1
29.06.2010 ИФК «Метрополь» защитила корпоративные данные от утечек с помощью Zlock 1
05.02.2010 Матричный принтер от Epson для небольших рабочих групп 1
25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек 1
25.12.2009 Новый InfoWatch Device Monitor: защита конфиденциальных данных от копирования 1
29.06.2009 TRENDnet представил принт-сервер с одним LPT и двумя USB-портами 1
14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock 1
16.09.2008 ГУ ЗАГС Московской области приобретет оргтехнику 1
07.07.2008 Traffic Monitor 3.1 от InfoWatch: с поддержкой Oracle 11g и Lotus Notes 1
25.02.2008 DeviceLock 6.3 beta 1 – добавлена поддержка КПК 1
04.12.2007 Внешние HDD-накопители 1
27.11.2007 DeviceLock 6.2.1 beta: контроль доступа к устройствам и портам 1
26.11.2007 Хиты продаж принтеров: осенний рейтинг 1
07.11.2007 Хиты продаж сентября: принтеры-бестселлеры 1
10.09.2007 DeviceLock 6.2 — средство контроля доступа к устройствам и портам 1
15.03.2007 Для изучения физики в школах Петербурга установят «Осциген-лаб» 1
07.03.2007 УФСИН Коми закупает оборудование для компьютерных сетей 1

Публикаций - 108, упоминаний - 108

IEEE 1284 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 33
Samsung Electronics 11065 14
Nvidia Corp 4002 14
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 9
Rover - RoverComputers 423 8
Merlion iRU - Деловой офис 352 8
Seiko Epson Corporation 908 8
HP Inc. 5883 7
Microsoft Corporation 25775 6
Sony 6739 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Toshiba Corporation 2980 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
Fujitsu 2105 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Apple Inc 13156 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Pirit - Пирит 88 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
9594 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 2
Формоза - Formoza 179 2
ЮНИ 68 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Hyundai Motor Company 436 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 104 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
Обибанк - Объединённый инвестиционный банк 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Ferrari NV 159 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 56
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 53
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 43
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 34
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 32
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 25
DDR - Double data rate 3083 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 21
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 21
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 19
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Микрофон - Microphone 2809 17
PS/2 - компьютерный порт 111 17
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 16
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 15
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 15
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 15
Наушники - Headphones 4479 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 23
Microsoft Windows 16882 16
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 15
Linux OS 11533 14
Intel Celeron - Серия процессоров 979 14
AMD Mobility Radeon 232 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 12
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 9
Microsoft Windows XP 2431 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Rover - RoverBook 156 7
Intel Celeron M 118 7
Nvidia GeForce Go 189 7
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 67 7
Intel GM чипсет 88 6
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 5
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 5
Intel Extreme Graphics 53 5
Inrel Celeron M 101 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 5
Fujitsu LifeBook 167 4
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 4
Fujitsu Amilo 61 4
Olympus xD-Picture Card 122 4
Toshiba Satellite 166 4
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 4
AMD Radeon 295 4
HP DeskJet 66 4
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 4
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 4
Ксенин Алекс 311 11
Клинаичев Андрей 33 4
Ковалев Александр 165 4
Малафеев Андрей 52 3
Федорчук Михаил 3 2
Раевский Алексей 77 2
Белявский Александр 11 2
Брыкин Арсений 57 2
Хабаров Александр 4 1
Лаптева Марина 114 1
Газаров Артур 77 1
Ширшов Павел 76 1
Буров Олег 25 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Медведева Елена 14 1
Блохнин Сергей 10 1
Тюкавкин Леонид 6 1
Елисеев Александр 7 1
Волошин Олег 5 1
Абачев Абулферз 9 1
Гук Михаил 1 1
Ашкинази Светлана 2 1
Новгородский Сергей 1 1
Горностаев Дмитрий 1 1
Никулин Михаил 5 1
Сезоненко Григорий 1 1
Жирнов Игорь 1 1
Позняков Михаил 1 1
Куфко Антон 1 1
Клевогин Сергей 1 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Кабанов Владимир 178 1
Андреев Андрей 33 1
Иванов Константин 28 1
Горшенин Максим 39 1
Романов Михаил 34 1
Шибанов Владимир 32 1
Акимов Евгений 39 1
Горчаковская Лариса 6 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Япония 13807 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Калининский район 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Перу - Республика 293 1
Ирак - Республика 709 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Ergonomics - Эргономика 1755 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Латинский алфавит 198 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Литий - Lithium - химический элемент 663 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Кибернетика - Cybernetics 255 1
White list - Белый список 162 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
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