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FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products

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20.08.2010 Топ-менеджер SAP назначен новым CEO в Fujitsu Technology Solutions

Компания Fujitsu Technology Solutions объявила о назначении Рольфа Швирца (Rolf Schwirz) на должность главного исполнительного директора (CEO). В новой должности Швирц будет подчиняться старшему корпора
04.03.2009 ПК заставили потреблять 0 Вт

Компания Fujitsu Siemens Computers (FSC) разработала настольный компьютер, энергопотребление которого

05.11.2008 Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн

Немецкий промышленный концерн Siemens продает принадлежащую ему 50-процентную долю в Fujitsu Siemens Computers (FSC) своему японскому партнеру по предприятию, компании Fujitsu, сообщает РБК. Сумма сделки составляет ?450 млн, сообщается в распространенном совместном пресс-релизе
16.09.2008 Fujitsu Siemens представила самый мощный сервер

Компания Fujitsu Siemens Computers представила самый мощный за всю историю сервер Primergy, созданный

03.09.2008 Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore

можно поместить, к примеру, модуль сотовой связи. В нетбуках других производителей этого слота нет, за исключением Lenovo IdeaPad S10. Модель появится в продаже в октябре за $585. Ранее представители Fujitsu Siemens говорили о том, что нетбуки не являются доходным предприятием и они не собираются их выпускать, сообщает DailyTech. LG X110 оснащен 10-дюймовым дисплеем, жестким диском и также

01.09.2008 На рынке нетбуков появилось два новых игрока

Компания Fujitsu Siemens представила свой первый нетбук – Amilo Mini Ui 3520. Компьютер оснащен 8,9-дюймовым ЖК-дисплеем со стандартным для нетбуков разрешением 1024 x 600 пикселей и процессором Intel A
06.08.2008 Siemens выходит из Fujitsu Siemens?

японской компанией Fujitsu предприятии. Компания Fujitsu имеет преимущественное право на выкуп доли Fujitsu Siemens Computers (FSC), основанной 9 лет назад. Однако воспользуется ли этим правом

01.08.2008 Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора

г, в том числе — о наших уникальных продуктах, хорошо известных российским компаниям и обеспечивших Fujitsu Siemens Computers заслуженное лидерство на рынке. FlexFrame Infrastructure — платформ
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future

ых, мобильных и сервисных решениях для бизнеса. На конференцию приглашены ведущие эксперты компании Fujitsu Siemens Computers из Германии, а также - руководители IT-подразделений Российских ком
09.07.2008 МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД

МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens Computers объявили о сотрудничестве в области создания и продвижения решений

11.06.2008 Серверы Fujitsu Siemens будут оснащаться ОС Solaris

Корпорация Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного OEM-соглашения с компанией Fujitsu Siemens Computers, в рамках которого отдельные модели серверов Primergy компании F
17.04.2008 Fujitsu и Siemens будут дружить еще 5 лет

16 апреля Fujitsu Siemens Computers подвела предварительные итоги своей работы в 2007 финансовом году.

14.04.2008 Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора

CNews Conferences и Fujitsu Siemens Computers приглашают на конференцию: «Инновационные ИТ-решения для финансовог
17.03.2008 Fujitsu Siemens выпустил два ноутбука с размером экрана 9 и 12 дюймов

Российское представительство Fujitsu Siemens Computers объявило о выпуске двух новых ноутбуков, модели Lifebook P1620 c размером экрана 8,9 дюйма и модели Lifebook P8010 с экраном 12 дюймов. Сверхлегкий ноутбук Lifebook P1
29.02.2008 Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens

Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил, что покидает компа
29.02.2008 Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России покидает свой пост

Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил о том, что планируе
11.01.2008 FlexFrame для Oracle упростит консолидацию серверов для СМБ

ы и прикладного серверного решения. Новая версия FlexFrame для Oracle V2.0A — совместная разработка Fujitsu Siemens Computers и Oracle. В нее включена поддержка некластеризованных баз данных Or
19.12.2007 24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure

24 января 2008 г. компания Fujitsu Siemens Computers и CNews Conferences приглашают на конференцию «FlexFrame Infrastruc
01.11.2007 Oracle открыла Центр разработки в Москве

Корпорация Oracle совместно с партнерами, компанией «Форс – Центр разработки» и Fujitsu Siemens Computers, объявила об открытии в Москве «Технологического центра Oracle по р
26.10.2007 Fujitsu Siemens добилась роста прибыли в 1 половине финансового года

Компания Fujitsu Siemens Computers обнародовала итоги своей деятельности в 1 половине 2007 финансового
23.10.2007 Fujitsu Siemens Computers совершенствует работу ЦОД

Компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала выпуск «SolutionContract CentricStor», нового сервиса

11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных

Компания Fujitsu Siemens Computers объявила о пополнении своего семейства FibreCAT еще двумя моделями.
05.10.2007 На серверы Fujitsu Siemens установят решения для виртуализации

Компания Fujitsu Siemens Computers намерена существенно упростить виртуализацию серверов и приступила

04.10.2007 Fujitsu Siemens представила серверы на базе четырехъядерных процессоров

Компания Fujitsu Siemens Computers представила серверы Primergy RX на базе новых четырехъядерных проце
12.09.2007 «Открытые Технологии» модернизируют серверный комплекс «Самараэнерго»

предложила «Самараэнерго» использовать для модернизации серверного комплекса блейд-серверы компании Fujitsu-Siemens, подходящие для компьютерных центров с высокими требованиями к вычислительной
13.08.2007 Fujitsu Siemens прекращает выпуск КПК

В настоящее время под брендом Fujitsu Siemens Pocket LOOX выпускается множество карманных устройств различного назначения: дорожные устройства GPS-навигации со встроенным музыкальным плеером Pocket LOOX N100, карманные комп
11.07.2007 Новый сервер Fujitsu Siemens: минимум энергопотребления

Благодаря анонсированной компанией Fujitsu Siemens Computers модели Primergy TX120 раздражающий шум серверов уходит в прошлое. Это первый в мире напольный сервер, сконструированный специально для офисов, не имеющих отдельного се
09.07.2007 В продуктах Fujitsu Siemens обнаружены две уязвимости

Две уязвимости - в серверном инструменте ServerView и в коммутаторе BX300 Fujitsu Siemens - обнаружили исследователи группы RedTeam Pentesting. Как сообщает Heise-Security.co.uk, инструмент управления ServerView содержит уязвимость к удалённому выполнению команд в CG
06.07.2007 Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens

Компания Fujitsu-Siemens анонсировала новую линейку ноутбуков, Esprimo, которая включает три модели: U
27.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights

nics, Dell, Trinity, которые выступят серебряными спонсорами мероприятия, и компаний ЗАО «Айпинэт», Fujitsu Siemens Computers, «Астрософт», Brother, Logrus, «Монолит Инфо», R-Style Softlab. Спо
26.06.2007 Российские сборщики ПК боятся Казахстана

ти 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний — Toshiba, Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer. На долю ноутбуков пришлось около 21%

26.06.2007 Рынок ПК в Казахстане вырос почти на треть

и 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний, таких, как Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer, Toshiba. После бурного роста поставок
08.06.2007 Fujitsu Siemens Lifebook S6410: один день автономной работы

Компания Fujitsu Siemens анонсировала Lifebook S6410, новый ноутбук на базе платформы Intel Centrino Duo с процессором Intel Core 2 Duo и интегрированным видеоконтроллером Intel X3100. Компьютер втрое б
05.06.2007 Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy

пользователей. Соединив преимущества blade-сервера BX600 S3 и новой объединительной платы, компания Fujitsu Siemens Computers разработала новую экосистему blade-серверов Primergy, демонстрирующ
31.05.2007 "АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН"

у было принято решение о модернизации существующей серверной платформы, построенной на оборудовании Fujitsu-Siemens Computers. По результатам закрытого конкурса, в котором участвовали 5 компани
23.05.2007 Fujitsu Siemens открыла представительство на Украине

ом рынке было объявлено в прошлом году во время визита в Украину президента компании Бернта Бишофа. Fujitsu Siemens Computers активно работает на рынке Украины с момента своего создания в 1999 
23.05.2007 Fujitsu Siemens в России надеется на Intel

аются в России в конце июля или начале августа этого года, заявляют представители российского офиса Fujitsu Siemens Computers (FSC). «Стоимость новых моделей в зависимости от конфигурации соста
25.04.2007 Доход Fujitsu Siemens Computers увеличился на 4,6%

Доход европейского ИТ-производителя Fujitsu Siemens Computers в 2006 финансовом году (заканчивается 31 марта 2007 г.) по сравнению с 2005 финансовым годом увеличился на 4,6% — до €6,952 млрд., сообщает РБК. Операционная приб
25.04.2007 Ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P7230 — настоящий мобильный профессионал

Элегантный малыш Скажем честно: с первого взгляда Fujitsu Siemens Lifebook P7230 не вызвал у нас бури эмоций. Его дизайн не претендует на экстраординарность: классический прямоугольник, где превалируют прямые линии, а скругления играют лишь фу
20.04.2007 КПК, коммуникатор, смартфон... Что выбрать?

же несмотря на наметившуюся тенденцию расширения функциональности КПК за счет встраиваемых GPS-приемников (здесь будет уместно упомянуть давно продающийся ASUS MyPAL A636, а также совершенно «свежий» Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N560), наладонники продолжают оставаться довольно специализированными устройствами, ориентированными прежде всего на искушенных пользователей ПК. Несмотря на то, что

Публикаций - 788, упоминаний - 1238

FTS и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2105 408
Intel Corporation 12811 256
Dell EMC 5180 186
HP Inc. 5883 182
Siemens AG - Siemens Group 2673 180
IBM - International Business Machines Corp 9699 172
Microsoft Corporation 25775 133
Acer Group - Acer Inc 2776 131
HP - Hewlett-Packard 3662 114
Toshiba Corporation 2980 102
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 98
Samsung Electronics 11064 93
Sony 6739 93
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 85
AMD - Advanced Micro Devices 4641 70
Dell Technologies - Dell Computer 2219 49
Rover - RoverComputers 423 47
AMD Graphics Product Group - ATI 973 44
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 42
Lenovo Group 2446 40
Nvidia Corp 4002 40
LG Electronics 3735 39
Cisco Systems 5372 36
Oracle Corporation 7074 36
SAP SE 5601 34
Apple Inc 13154 34
Xerox - The Haloid Company 1168 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
VAIO 475 32
Merlion iRU - Деловой офис 352 31
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 30
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 29
Broadcom - VMware 2610 27
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 25
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 25
9594 24
Canon 1439 22
Lenovo Motorola 3566 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Hitachi - Хитачи 1501 21
Белый Ветер 365 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
EPIC Telecom Invest 212 6
Kempinski - Кемпински 34 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Лаборатория Страхования 10 4
Hansol Group - Hansol Electronics 8 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
Ferrari NV 159 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Русский Стиль 45 3
Самараэнерго 19 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
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Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 19
Greenpeace - Гринпис 130 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
WiMAX Forum 69 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 264
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 254
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 242
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 170
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 148
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 143
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 103
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 101
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 99
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 92
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 86
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 84
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 80
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 67
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 66
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 56
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 54
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 49
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 49
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 46
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 45
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 45
DDR - Double data rate 3083 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 42
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 41
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 40
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 39
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 89
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 86
Fujitsu LifeBook 167 78
Microsoft Windows 16882 69
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 65
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 54
Microsoft Windows 2000 8678 50
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 49
Fujitsu Pocket LOOX 81 47
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 47
Fujitsu Amilo 61 45
Linux OS 11533 44
Intel Celeron - Серия процессоров 979 43
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 38
Intel Pentium III 782 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Nvidia GeForce Go 189 28
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 28
AMD Mobility Radeon 232 26
Intel Itanium 649 26
Rover - RoverBook 156 25
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 25
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 25
Microsoft Windows XP 2431 25
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 25
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 24
Fujitsu PrimePower 35 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 24
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 23
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 23
AMD Turion 169 22
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 20
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 19
Intel Celeron M 118 19
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 19
Nokia Symbian OS 1411 19
Microsoft Windows Mobile 2003 156 18
Intel Core Solo 86 18
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 18
Ксенин Алекс 311 37
Фридлянд Виталий 27 13
Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 12
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 10
Крымова Екатерина 9 8
Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 8
Макаров Иван 33 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Юсупов Ренат 125 7
Колин Владимир 6 6
Андреев Андрей 33 6
Мишин Глеб 70 6
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 6
Хобод Борис 12 5
Верховод Андрей 22 5
Медведева Елена 14 5
Казин Александр 5 5
Kay Roger - Кэй Роджер 38 5
Коротков Андрей 87 4
Гудым Денис 20 4
Беляев Дмитрий 32 4
Слинько Владимир 6 4
Киппельман Игнатий 7 4
Миронова Наталья 6 4
Царфин Вадим 5 4
Дергунова Ольга 120 4
Воронков Алексей 10 4
Низовский Григорий 36 4
Москалева Татьяна 73 3
Кудрявцев Алексей 40 3
Дьячков Виктор 37 3
Клинаичев Андрей 33 3
Семенцов Всеволод 21 3
Рабовский Семен 33 3
Лесниченко Максим 11 3
Кузьменко Павел 40 3
Князев Андрей 17 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
Карамышев Всеволод 3 3
Степина Татьяна 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 318
Европа 24964 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 107
Германия - Федеративная Республика 13221 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 80
Япония 13807 55
Африка - Африканский регион 3641 52
Ближний Восток 3154 52
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 47
Европа Восточная 3138 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Китай - Тайвань 4245 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 29
Европа Западная 1496 24
Азия - Азиатский регион 5920 19
Украина 7928 16
Нидерланды 3746 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Индия - Bharat 5869 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Казахстан - Республика 6048 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Польша - Республика 2031 11
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 10
Нидерланды - Амстердам 630 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Испания - Королевство 3840 9
Германия - Бавария - Мюнхен 485 9
Германия - Бавария - Аугсбург 19 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 56
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 34
Ergonomics - Эргономика 1755 33
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
DigiTimes - Издание 1331 9
Атлас страхования 14 5
Inquirer 463 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
InformationWeek 241 3
Silicon.com 364 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Мобильные системы 118 3
DailyTech 96 2
Silicon 494 2
InfoWorld 56 2
ЭнергоРынок 11 2
FT - Financial Times 1296 2
N+1 - Издание 188 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
PC Magazine - PCMag 104 2
EE Times 160 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
heise online - heise security 122 1
Phys.org 972 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
Total Telecom 613 1
Telecom.paper 194 1
USA Today 153 1
Открытые системы ИД 176 1
HPC.ru 117 1
Maeil Business Newspaper 90 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
The Globe and Mail 73 1
FirstLoox 1 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IDC - International Data Corporation 4975 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 53
Gartner - Гартнер 3658 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
SmartMarketing 74 13
ITResearch 123 11
Gartner - Dataquest 353 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
NPD DisplaySearch 285 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC EMEA 19 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
comScore Networks 35 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
AVentures Group 6 1
Needham & Company 36 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Mercury Research 73 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Current Analysis 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Микроинформ 36 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 6 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Acronis Academy 2 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Macarthur Stroud International 1 1
Technical University of Moldova - Технический университет Молдовы 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
CeBIT 614 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Oracle TechForum 25 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
iF Design Awards 26 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Связь-Экспокомм 276 1
Фотофорум 48 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
DevCon 18 1
ALPS SHOW 1 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
VMworld 29 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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