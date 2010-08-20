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FTS Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Technology Solutions Fujitsu Technology Group Fujitsu Technology Systems Fujitsu Computers Fujitsu Computer Systems Fujitsu Computer Products

FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products


20.08.2010 Топ-менеджер SAP назначен новым CEO в Fujitsu Technology Solutions
04.03.2009 ПК заставили потреблять 0 Вт
05.11.2008 Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн
16.09.2008 Fujitsu Siemens представила самый мощный сервер
03.09.2008 Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore
01.09.2008 На рынке нетбуков появилось два новых игрока
06.08.2008 Siemens выходит из Fujitsu Siemens?
01.08.2008 Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future
09.07.2008 МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД
11.06.2008 Серверы Fujitsu Siemens будут оснащаться ОС Solaris
17.04.2008 Fujitsu и Siemens будут дружить еще 5 лет
14.04.2008 Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора
17.03.2008 Fujitsu Siemens выпустил два ноутбука с размером экрана 9 и 12 дюймов
29.02.2008 Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens
29.02.2008 Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России покидает свой пост
11.01.2008 FlexFrame для Oracle упростит консолидацию серверов для СМБ
19.12.2007 24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure
26.10.2007 Fujitsu Siemens добилась роста прибыли в 1 половине финансового года
23.10.2007 Fujitsu Siemens Computers совершенствует работу ЦОД
11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных
05.10.2007 На серверы Fujitsu Siemens установят решения для виртуализации
04.10.2007 Fujitsu Siemens представила серверы на базе четырехъядерных процессоров
13.08.2007 Fujitsu Siemens прекращает выпуск КПК
11.07.2007 Новый сервер Fujitsu Siemens: минимум энергопотребления
09.07.2007 В продуктах Fujitsu Siemens обнаружены две уязвимости
06.07.2007 Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens
27.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights
08.06.2007 Fujitsu Siemens Lifebook S6410: один день автономной работы
05.06.2007 Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy
31.05.2007 "АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН"
23.05.2007 Fujitsu Siemens открыла представительство на Украине
23.05.2007 Fujitsu Siemens в России надеется на Intel
25.04.2007 Доход Fujitsu Siemens Computers увеличился на 4,6%
25.04.2007 Ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P7230 — настоящий мобильный профессионал
20.04.2007 КПК, коммуникатор, смартфон... Что выбрать?
02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков
23.03.2007 Fujitsu Siemens представила решение X10sure для построения ИТ-инфраструктур
15.03.2007 Плазменный телевизор Fujitsu Siemens MYRICA PQ50-1 – ставка на дизайн
12.03.2007 Fujitsu Siemens представила новую виртуальную ленточную систему

Публикаций - 774, упоминаний - 1087

FTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fujitsu 2042 426
Intel Corporation 11677 255
Dell EMC 4921 186
HP Inc. 5525 181
Siemens AG - Siemens Group 2544 179
IBM - International Business Machines Corp 9199 171
Microsoft Corporation 23527 132
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 130
HP - Hewlett-Packard 3600 107
Toshiba Corporation 2888 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 95
Sony 6484 94
Samsung Electronics 9745 91
HP Compaq Computer Corp 1918 81
AMD - Advanced Micro Devices 3868 69
Dell Technologies - Dell Computer 2013 46
Rover - RoverComputers 413 46
AMD Graphics Product Group - ATI 914 44
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 41
Lenovo Group 2176 39
Nvidia Corp 3214 39
LG Electronics 3543 38
Oracle Corporation 6316 35
Apple Inc 11219 34
Cisco Systems 4881 34
Xerox 1120 33
SAP SE 4884 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 31
Merlion iRU - Деловой офис 261 30
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 416 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 29
Oracle - Sun Microsystems 2207 28
VMware 2141 26
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 25
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 568 24
7021 24
Canon 1377 22
Lenovo Motorola 3504 21
Hitachi - Хитачи 1455 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6642 36
Белый Ветер 353 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 32
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 9
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 223 9
Техносила - СервисТрейд 241 8
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 7
Dixis - Диксис 360 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 6
EPIC Telecom Invest 200 6
Kempinski - Кемпински 34 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 5
Россети Ленэнерго 2351 5
Лента - Сеть розничной торговли 1705 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 128 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 4
Ингосстрах СПАО 335 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 4
Ferrari NV 153 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 4
Лаборатория Страхования 10 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
Верный - торговая сеть 258 3
Совкомбанк Совесть 266 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 23 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 24 3
Intel Capital 149 3
Норникель - Институт Гипроникель 7 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 21 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 3
КамАЗ Металлургия 6 3
МАИР - промышленная группа 7 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18001 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9151 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3064 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1658 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 4
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 19 3
Президент Российской Федерации 3722 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2406 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3710 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
МВД РФ Башкортостан - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан 5 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Совет Европы 86 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 16 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 11 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 20
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 19
Greenpeace - Гринпис 118 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
WiMAX Forum 68 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13250 257
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25804 245
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19254 240
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 166
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79336 145
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12618 145
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22006 141
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53468 134
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8463 109
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 104
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17354 101
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6742 98
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39130 89
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 83
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4794 80
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3969 80
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11397 69
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5452 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9530 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8157 65
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13597 64
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9852 61
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16090 60
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5407 60
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8679 55
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 55
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1838 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26029 49
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2186 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25062 46
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1258 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21420 45
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1338 45
Виртуализация - Virtualization 4792 45
DDR - Double data rate 2541 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 42
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 89
Microsoft Windows 2000 12690 86
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 82
Fujitsu LifeBook 167 78
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 75
Microsoft Windows 14466 72
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 56
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1274 49
Fujitsu Pocket LOOX 82 48
Fujitsu Amilo 61 45
Linux OS 8278 44
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 44
Intel Celeron - Серия процессоров 944 43
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 38
Intel Pentium III 724 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 36
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 30
Microsoft Windows XP 2364 27
Intel Itanium 614 26
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 26
AMD Mobility Radeon 232 26
Rover - RoverBook 155 25
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 25
Intel x86 - архитектура процессора 1606 24
Intel XScale PXA 167 24
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 23
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 22
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 183 21
Nokia Symbian OS 1400 20
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 20
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 38 19
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 19
VAIO VGN 90 19
Intel Celeron M 118 19
AMD Turion 130 19
Microsoft Windows Mobile 2003 157 19
Intel Centrino Duo 108 19
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 19
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 18
Fujitsu PrimePower 27 18
Ксенин Алекс 311 37
Фридлянд Виталий 27 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 7
Юсупов Ренат 114 7
Макаров Иван 29 7
Колин Владимир 6 6
Мишин Глеб 69 6
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 6
Андреев Андрей 30 6
Медведева Елена 14 5
Верховод Андрей 22 5
Дергунова Ольга 118 5
Низовский Григорий 37 5
Миронова Наталья 5 4
Воронков Алексей 10 4
Хобод Борис 11 4
Киппельман Игнатий 7 4
Крымова Екатерина 6 4
Слинько Владимир 6 4
Беляев Дмитрий 24 4
Коротков Андрей 84 4
Князев Андрей 5 3
Кудрявцев Алексей 37 3
Рабовский Семен 32 3
Клинаичев Андрей 33 3
Лесниченко Максим 11 3
Семенцов Всеволод 21 3
Щеголев Игорь 689 3
Константинов Константин 32 3
Карамышев Всеволод 3 3
Гудым Денис 19 3
Краснов Михаил 78 3
Москалева Татьяна 73 3
Кузьменко Павел 40 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 3
Золотарева Екатерина 7 3
Наумов Максим 97 2
Катьянов Юрий 3 2
Лаптева Марина 115 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Россия - РФ - Российская федерация 123240 310
Европа 21324 160
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39436 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13184 81
Германия - Федеративная Республика 12021 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50230 79
Африка - Африканский регион 3272 52
Ближний Восток 2650 52
Япония 12886 48
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 47
Европа Восточная 3001 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15020 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 30
Китай - Тайвань 3748 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15115 25
Европа Западная 1346 21
Азия - Азиатский регион 4664 18
Нидерланды 3311 15
Южная Корея - Республика 6294 15
Индия - Республика 5078 15
Украина 7282 15
Франция - Французская Республика 7088 14
Казахстан - Республика 4859 14
Италия - Итальянская Республика 4228 14
Беларусь - Белоруссия 4283 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3330 12
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 11
Россия - СФО - Новосибирск 3720 10
Польша - Республика 1776 10
Нидерланды - Амстердам 525 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 10
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1344 9
Германия - Бавария - Мюнхен 469 9
Испания - Королевство 3602 9
Земля - планета Солнечной системы 9711 8
Европа Центральная 266 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10360 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42122 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20248 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41777 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9207 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4198 36
Ergonomics - Эргономика 1495 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24051 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2583 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9983 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6053 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10733 27
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4055 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4007 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5243 24
Логистика сбытовая - Сбыт 2106 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4945 23
Энергетика - Energy - Energetically 4219 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4444 21
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3472 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6809 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4650 20
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4565 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14110 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3421 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6868 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2692 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1904 16
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3581 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1754 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4267 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5188 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8886 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5123 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5363 10
CNews - ZOOM.CNews 1757 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 15
Thomson Reuters - Рейтер 5774 15
DigiTimes - Издание 1295 9
91Mobiles 1700 8
Атлас страхования 14 5
The Register 1404 5
Inquirer 463 5
EWeek 179 4
Silicon.com 364 3
InformationWeek 234 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Прайм - Агентство экономической информации 857 3
Мобильные системы 113 3
Silicon 508 2
DailyTech 96 2
EE Times 158 2
N+1 - Издание 137 2
PC Magazine - PCMag 79 2
VNUNet.com 214 1
Компьютерное обозрение 3 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Telecom.paper 167 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
The Globe and Mail 71 1
CNews Журнал 166 1
Total Telecom 613 1
Открытые системы ИД 173 1
HPC.ru 117 1
Maeil Business Newspaper 79 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
InfoWorld 56 1
FirstLoox 1 1
CNews Bugtrack 18 1
Intelligent Enterprise 27 1
ComputerWorld 146 1
FT - Financial Times 1167 1
Bloomberg 1112 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 1
AnandTech 71 1
IDC - International Data Corporation 4851 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 54
Gartner - Гартнер 3480 37
500 Startups 14363 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 15
SmartMarketing 73 12
ITResearch 115 11
Gartner - Dataquest 348 6
PCMark 106 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
NPD DisplaySearch 282 3
Медиалогия 50 2
IDC EMEA 22 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Current Analysis 24 1
comScore 389 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
Mercury Research 65 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
ABI Research 233 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 2
РАН - Российская академия наук 1802 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
Acronis Academy 2 1
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 5 1
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 6 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 34 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 21 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 208 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 49
CeBIT 461 25
Intel Developer Forum - IDF 274 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1731 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 3
День молодёжи - 27 июня 692 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2077 3
Международный женский день - 8 марта 276 2
iF Design Awards 25 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Oracle TechForum 25 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
VMworld 29 1
Связь-Экспокомм 94 1
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 1
Фотофорум 48 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
CNews AWARDS - награда 410 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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