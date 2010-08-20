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FTS Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Technology Solutions Fujitsu Technology Group Fujitsu Technology Systems Fujitsu Computers Fujitsu Computer Systems Fujitsu Computer Products
СОБЫТИЯ
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|20.08.2010
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Топ-менеджер SAP назначен новым CEO в Fujitsu Technology Solutions
Компания Fujitsu Technology Solutions объявила о назначении Рольфа Швирца (Rolf Schwirz) на должность главного исполнительного директора (CEO). В новой должности Швирц будет подчиняться старшему корпора
|04.03.2009
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ПК заставили потреблять 0 Вт
Компания Fujitsu Siemens Computers (FSC) разработала настольный компьютер, энергопотребление которого
|05.11.2008
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Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн
Немецкий промышленный концерн Siemens продает принадлежащую ему 50-процентную долю в Fujitsu Siemens Computers (FSC) своему японскому партнеру по предприятию, компании Fujitsu, сообщает РБК. Сумма сделки составляет ?450 млн, сообщается в распространенном совместном пресс-релизе
|16.09.2008
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Fujitsu Siemens представила самый мощный сервер
Компания Fujitsu Siemens Computers представила самый мощный за всю историю сервер Primergy, созданный
|03.09.2008
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Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore
можно поместить, к примеру, модуль сотовой связи. В нетбуках других производителей этого слота нет, за исключением Lenovo IdeaPad S10. Модель появится в продаже в октябре за $585. Ранее представители Fujitsu Siemens говорили о том, что нетбуки не являются доходным предприятием и они не собираются их выпускать, сообщает DailyTech. LG X110 оснащен 10-дюймовым дисплеем, жестким диском и также
|01.09.2008
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На рынке нетбуков появилось два новых игрока
Компания Fujitsu Siemens представила свой первый нетбук – Amilo Mini Ui 3520. Компьютер оснащен 8,9-дюймовым ЖК-дисплеем со стандартным для нетбуков разрешением 1024 x 600 пикселей и процессором Intel A
|06.08.2008
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Siemens выходит из Fujitsu Siemens?
японской компанией Fujitsu предприятии. Компания Fujitsu имеет преимущественное право на выкуп доли Fujitsu Siemens Computers (FSC), основанной 9 лет назад. Однако воспользуется ли этим правом
|01.08.2008
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Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора
г, в том числе — о наших уникальных продуктах, хорошо известных российским компаниям и обеспечивших Fujitsu Siemens Computers заслуженное лидерство на рынке. FlexFrame Infrastructure — платформ
|16.07.2008
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Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future
ых, мобильных и сервисных решениях для бизнеса. На конференцию приглашены ведущие эксперты компании Fujitsu Siemens Computers из Германии, а также - руководители IT-подразделений Российских ком
|09.07.2008
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МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД
МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens Computers объявили о сотрудничестве в области создания и продвижения решений
|11.06.2008
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Серверы Fujitsu Siemens будут оснащаться ОС Solaris
Корпорация Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного OEM-соглашения с компанией Fujitsu Siemens Computers, в рамках которого отдельные модели серверов Primergy компании F
|17.04.2008
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Fujitsu и Siemens будут дружить еще 5 лет
16 апреля Fujitsu Siemens Computers подвела предварительные итоги своей работы в 2007 финансовом году.
|14.04.2008
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Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора
CNews Conferences и Fujitsu Siemens Computers приглашают на конференцию: «Инновационные ИТ-решения для финансовог
|17.03.2008
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Fujitsu Siemens выпустил два ноутбука с размером экрана 9 и 12 дюймов
Российское представительство Fujitsu Siemens Computers объявило о выпуске двух новых ноутбуков, модели Lifebook P1620 c размером экрана 8,9 дюйма и модели Lifebook P8010 с экраном 12 дюймов. Сверхлегкий ноутбук Lifebook P1
|29.02.2008
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Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens
Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил, что покидает компа
|29.02.2008
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Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России покидает свой пост
Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил о том, что планируе
|11.01.2008
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FlexFrame для Oracle упростит консолидацию серверов для СМБ
ы и прикладного серверного решения. Новая версия FlexFrame для Oracle V2.0A — совместная разработка Fujitsu Siemens Computers и Oracle. В нее включена поддержка некластеризованных баз данных Or
|19.12.2007
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24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure
24 января 2008 г. компания Fujitsu Siemens Computers и CNews Conferences приглашают на конференцию «FlexFrame Infrastruc
|01.11.2007
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Oracle открыла Центр разработки в Москве
Корпорация Oracle совместно с партнерами, компанией «Форс – Центр разработки» и Fujitsu Siemens Computers, объявила об открытии в Москве «Технологического центра Oracle по р
|26.10.2007
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Fujitsu Siemens добилась роста прибыли в 1 половине финансового года
Компания Fujitsu Siemens Computers обнародовала итоги своей деятельности в 1 половине 2007 финансового
|23.10.2007
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Fujitsu Siemens Computers совершенствует работу ЦОД
Компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала выпуск «SolutionContract CentricStor», нового сервиса
|11.10.2007
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Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных
Компания Fujitsu Siemens Computers объявила о пополнении своего семейства FibreCAT еще двумя моделями.
|05.10.2007
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На серверы Fujitsu Siemens установят решения для виртуализации
Компания Fujitsu Siemens Computers намерена существенно упростить виртуализацию серверов и приступила
|04.10.2007
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Fujitsu Siemens представила серверы на базе четырехъядерных процессоров
Компания Fujitsu Siemens Computers представила серверы Primergy RX на базе новых четырехъядерных проце
|12.09.2007
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«Открытые Технологии» модернизируют серверный комплекс «Самараэнерго»
предложила «Самараэнерго» использовать для модернизации серверного комплекса блейд-серверы компании Fujitsu-Siemens, подходящие для компьютерных центров с высокими требованиями к вычислительной
|13.08.2007
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Fujitsu Siemens прекращает выпуск КПК
В настоящее время под брендом Fujitsu Siemens Pocket LOOX выпускается множество карманных устройств различного назначения: дорожные устройства GPS-навигации со встроенным музыкальным плеером Pocket LOOX N100, карманные комп
|11.07.2007
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Новый сервер Fujitsu Siemens: минимум энергопотребления
Благодаря анонсированной компанией Fujitsu Siemens Computers модели Primergy TX120 раздражающий шум серверов уходит в прошлое. Это первый в мире напольный сервер, сконструированный специально для офисов, не имеющих отдельного се
|09.07.2007
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В продуктах Fujitsu Siemens обнаружены две уязвимости
Две уязвимости - в серверном инструменте ServerView и в коммутаторе BX300 Fujitsu Siemens - обнаружили исследователи группы RedTeam Pentesting. Как сообщает Heise-Security.co.uk, инструмент управления ServerView содержит уязвимость к удалённому выполнению команд в CG
|06.07.2007
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Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens
Компания Fujitsu-Siemens анонсировала новую линейку ноутбуков, Esprimo, которая включает три модели: U
|27.06.2007
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30 июня откроется CIO White Nights
nics, Dell, Trinity, которые выступят серебряными спонсорами мероприятия, и компаний ЗАО «Айпинэт», Fujitsu Siemens Computers, «Астрософт», Brother, Logrus, «Монолит Инфо», R-Style Softlab. Спо
|26.06.2007
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Российские сборщики ПК боятся Казахстана
ти 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний — Toshiba, Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer. На долю ноутбуков пришлось около 21%
|26.06.2007
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Рынок ПК в Казахстане вырос почти на треть
и 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний, таких, как Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer, Toshiba. После бурного роста поставок
|08.06.2007
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Fujitsu Siemens Lifebook S6410: один день автономной работы
Компания Fujitsu Siemens анонсировала Lifebook S6410, новый ноутбук на базе платформы Intel Centrino Duo с процессором Intel Core 2 Duo и интегрированным видеоконтроллером Intel X3100. Компьютер втрое б
|05.06.2007
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Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy
пользователей. Соединив преимущества blade-сервера BX600 S3 и новой объединительной платы, компания Fujitsu Siemens Computers разработала новую экосистему blade-серверов Primergy, демонстрирующ
|31.05.2007
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"АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН"
у было принято решение о модернизации существующей серверной платформы, построенной на оборудовании Fujitsu-Siemens Computers. По результатам закрытого конкурса, в котором участвовали 5 компани
|23.05.2007
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Fujitsu Siemens открыла представительство на Украине
ом рынке было объявлено в прошлом году во время визита в Украину президента компании Бернта Бишофа. Fujitsu Siemens Computers активно работает на рынке Украины с момента своего создания в 1999
|23.05.2007
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Fujitsu Siemens в России надеется на Intel
аются в России в конце июля или начале августа этого года, заявляют представители российского офиса Fujitsu Siemens Computers (FSC). «Стоимость новых моделей в зависимости от конфигурации соста
|25.04.2007
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Доход Fujitsu Siemens Computers увеличился на 4,6%
Доход европейского ИТ-производителя Fujitsu Siemens Computers в 2006 финансовом году (заканчивается 31 марта 2007 г.) по сравнению с 2005 финансовым годом увеличился на 4,6% — до €6,952 млрд., сообщает РБК. Операционная приб
|25.04.2007
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Ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P7230 — настоящий мобильный профессионал
Элегантный малыш Скажем честно: с первого взгляда Fujitsu Siemens Lifebook P7230 не вызвал у нас бури эмоций. Его дизайн не претендует на экстраординарность: классический прямоугольник, где превалируют прямые линии, а скругления играют лишь фу
|20.04.2007
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КПК, коммуникатор, смартфон... Что выбрать?
же несмотря на наметившуюся тенденцию расширения функциональности КПК за счет встраиваемых GPS-приемников (здесь будет уместно упомянуть давно продающийся ASUS MyPAL A636, а также совершенно «свежий» Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N560), наладонники продолжают оставаться довольно специализированными устройствами, ориентированными прежде всего на искушенных пользователей ПК. Несмотря на то, что
FTS и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 37
|Фридлянд Виталий 27 13
|Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 12
|Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 10
|Крымова Екатерина 9 8
|Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 8
|Макаров Иван 33 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Юсупов Ренат 125 7
|Колин Владимир 6 6
|Андреев Андрей 33 6
|Мишин Глеб 70 6
|Reger Joseph - Регер Джозеф 9 6
|Хобод Борис 12 5
|Верховод Андрей 22 5
|Медведева Елена 14 5
|Казин Александр 5 5
|Kay Roger - Кэй Роджер 38 5
|Коротков Андрей 87 4
|Гудым Денис 20 4
|Беляев Дмитрий 32 4
|Слинько Владимир 6 4
|Киппельман Игнатий 7 4
|Миронова Наталья 6 4
|Царфин Вадим 5 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Воронков Алексей 10 4
|Низовский Григорий 36 4
|Москалева Татьяна 73 3
|Кудрявцев Алексей 40 3
|Дьячков Виктор 37 3
|Клинаичев Андрей 33 3
|Семенцов Всеволод 21 3
|Рабовский Семен 33 3
|Лесниченко Максим 11 3
|Кузьменко Павел 40 3
|Князев Андрей 17 3
|Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
|Карамышев Всеволод 3 3
|Степина Татьяна 3 3
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