Индексная книга CNews*
FTS Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Technology Solutions Fujitsu Technology Group Fujitsu Technology Systems Fujitsu Computers Fujitsu Computer Systems Fujitsu Computer Products
Публикаций - 774, упоминаний - 1087
FTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 37
|Фридлянд Виталий 27 13
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 7
|Юсупов Ренат 114 7
|Макаров Иван 29 7
|Колин Владимир 6 6
|Мишин Глеб 69 6
|Reger Joseph - Регер Джозеф 9 6
|Андреев Андрей 30 6
|Медведева Елена 14 5
|Верховод Андрей 22 5
|Дергунова Ольга 118 5
|Низовский Григорий 37 5
|Миронова Наталья 5 4
|Воронков Алексей 10 4
|Хобод Борис 11 4
|Киппельман Игнатий 7 4
|Крымова Екатерина 6 4
|Слинько Владимир 6 4
|Беляев Дмитрий 24 4
|Коротков Андрей 84 4
|Князев Андрей 5 3
|Кудрявцев Алексей 37 3
|Рабовский Семен 32 3
|Клинаичев Андрей 33 3
|Лесниченко Максим 11 3
|Семенцов Всеволод 21 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Константинов Константин 32 3
|Карамышев Всеволод 3 3
|Гудым Денис 19 3
|Краснов Михаил 78 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Кузьменко Павел 40 3
|Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 3
|Золотарева Екатерина 7 3
|Наумов Максим 97 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Лаптева Марина 115 2
|Chambers John - Чемберс Джон 118 2
|CNews - ZOOM.CNews 1757 22
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 15
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 15
|DigiTimes - Издание 1295 9
|91Mobiles 1700 8
|Атлас страхования 14 5
|The Register 1404 5
|Inquirer 463 5
|EWeek 179 4
|Silicon.com 364 3
|InformationWeek 234 3
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Прайм - Агентство экономической информации 857 3
|Мобильные системы 113 3
|Silicon 508 2
|DailyTech 96 2
|EE Times 158 2
|N+1 - Издание 137 2
|PC Magazine - PCMag 79 2
|VNUNet.com 214 1
|Компьютерное обозрение 3 1
|CNET Networks - CNET News 1638 1
|Telecom.paper 167 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
|The Globe and Mail 71 1
|CNews Журнал 166 1
|Total Telecom 613 1
|Открытые системы ИД 173 1
|HPC.ru 117 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|РБК ТВ - телеканал 82 1
|InfoWorld 56 1
|FirstLoox 1 1
|CNews Bugtrack 18 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|ComputerWorld 146 1
|FT - Financial Times 1167 1
|Bloomberg 1112 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 1
|AnandTech 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219542, в очереди разбора - 880976.
Создано именных указателей - 111183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219542, в очереди разбора - 880976.
Создано именных указателей - 111183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.