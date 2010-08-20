FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products

Топ-менеджер SAP назначен новым CEO в Fujitsu Technology Solutions Компания Fujitsu Technology Solutions объявила о назначении Рольфа Швирца (Rolf Schwirz) на должность главного исполнительного директора (CEO). В новой должности Швирц будет подчиняться старшему корпора

ПК заставили потреблять 0 Вт Компания Fujitsu Siemens Computers (FSC) разработала настольный компьютер, энергопотребление которого

Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн Немецкий промышленный концерн Siemens продает принадлежащую ему 50-процентную долю в Fujitsu Siemens Computers (FSC) своему японскому партнеру по предприятию, компании Fujitsu, сообщает РБК. Сумма сделки составляет ?450 млн, сообщается в распространенном совместном пресс-релизе

Fujitsu Siemens представила самый мощный сервер Компания Fujitsu Siemens Computers представила самый мощный за всю историю сервер Primergy, созданный

Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore можно поместить, к примеру, модуль сотовой связи. В нетбуках других производителей этого слота нет, за исключением Lenovo IdeaPad S10. Модель появится в продаже в октябре за $585. Ранее представители Fujitsu Siemens говорили о том, что нетбуки не являются доходным предприятием и они не собираются их выпускать, сообщает DailyTech. LG X110 оснащен 10-дюймовым дисплеем, жестким диском и также

На рынке нетбуков появилось два новых игрока Компания Fujitsu Siemens представила свой первый нетбук – Amilo Mini Ui 3520. Компьютер оснащен 8,9-дюймовым ЖК-дисплеем со стандартным для нетбуков разрешением 1024 x 600 пикселей и процессором Intel A

Siemens выходит из Fujitsu Siemens? японской компанией Fujitsu предприятии. Компания Fujitsu имеет преимущественное право на выкуп доли Fujitsu Siemens Computers (FSC), основанной 9 лет назад. Однако воспользуется ли этим правом

Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора г, в том числе — о наших уникальных продуктах, хорошо известных российским компаниям и обеспечивших Fujitsu Siemens Computers заслуженное лидерство на рынке. FlexFrame Infrastructure — платформ

Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future ых, мобильных и сервисных решениях для бизнеса. На конференцию приглашены ведущие эксперты компании Fujitsu Siemens Computers из Германии, а также - руководители IT-подразделений Российских ком

МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens Computers объявили о сотрудничестве в области создания и продвижения решений

Серверы Fujitsu Siemens будут оснащаться ОС Solaris Корпорация Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного OEM-соглашения с компанией Fujitsu Siemens Computers, в рамках которого отдельные модели серверов Primergy компании F

Fujitsu и Siemens будут дружить еще 5 лет 16 апреля Fujitsu Siemens Computers подвела предварительные итоги своей работы в 2007 финансовом году.

Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора CNews Conferences и Fujitsu Siemens Computers приглашают на конференцию: «Инновационные ИТ-решения для финансовог

Fujitsu Siemens выпустил два ноутбука с размером экрана 9 и 12 дюймов Российское представительство Fujitsu Siemens Computers объявило о выпуске двух новых ноутбуков, модели Lifebook P1620 c размером экрана 8,9 дюйма и модели Lifebook P8010 с экраном 12 дюймов. Сверхлегкий ноутбук Lifebook P1

Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил, что покидает компа

Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России покидает свой пост Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России и странах СНГ Виталий Фридлянд объявил о том, что планируе

FlexFrame для Oracle упростит консолидацию серверов для СМБ ы и прикладного серверного решения. Новая версия FlexFrame для Oracle V2.0A — совместная разработка Fujitsu Siemens Computers и Oracle. В нее включена поддержка некластеризованных баз данных Or

24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure 24 января 2008 г. компания Fujitsu Siemens Computers и CNews Conferences приглашают на конференцию «FlexFrame Infrastruc

Oracle открыла Центр разработки в Москве Корпорация Oracle совместно с партнерами, компанией «Форс – Центр разработки» и Fujitsu Siemens Computers, объявила об открытии в Москве «Технологического центра Oracle по р

Fujitsu Siemens добилась роста прибыли в 1 половине финансового года Компания Fujitsu Siemens Computers обнародовала итоги своей деятельности в 1 половине 2007 финансового

Fujitsu Siemens Computers совершенствует работу ЦОД Компания Fujitsu Siemens Computers анонсировала выпуск «SolutionContract CentricStor», нового сервиса

Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных Компания Fujitsu Siemens Computers объявила о пополнении своего семейства FibreCAT еще двумя моделями.

На серверы Fujitsu Siemens установят решения для виртуализации Компания Fujitsu Siemens Computers намерена существенно упростить виртуализацию серверов и приступила

Fujitsu Siemens представила серверы на базе четырехъядерных процессоров Компания Fujitsu Siemens Computers представила серверы Primergy RX на базе новых четырехъядерных проце

«Открытые Технологии» модернизируют серверный комплекс «Самараэнерго» предложила «Самараэнерго» использовать для модернизации серверного комплекса блейд-серверы компании Fujitsu-Siemens, подходящие для компьютерных центров с высокими требованиями к вычислительной

Fujitsu Siemens прекращает выпуск КПК В настоящее время под брендом Fujitsu Siemens Pocket LOOX выпускается множество карманных устройств различного назначения: дорожные устройства GPS-навигации со встроенным музыкальным плеером Pocket LOOX N100, карманные комп

Новый сервер Fujitsu Siemens: минимум энергопотребления Благодаря анонсированной компанией Fujitsu Siemens Computers модели Primergy TX120 раздражающий шум серверов уходит в прошлое. Это первый в мире напольный сервер, сконструированный специально для офисов, не имеющих отдельного се

В продуктах Fujitsu Siemens обнаружены две уязвимости Две уязвимости - в серверном инструменте ServerView и в коммутаторе BX300 Fujitsu Siemens - обнаружили исследователи группы RedTeam Pentesting. Как сообщает Heise-Security.co.uk, инструмент управления ServerView содержит уязвимость к удалённому выполнению команд в CG

Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens Компания Fujitsu-Siemens анонсировала новую линейку ноутбуков, Esprimo, которая включает три модели: U

30 июня откроется CIO White Nights nics, Dell, Trinity, которые выступят серебряными спонсорами мероприятия, и компаний ЗАО «Айпинэт», Fujitsu Siemens Computers, «Астрософт», Brother, Logrus, «Монолит Инфо», R-Style Softlab. Спо

Российские сборщики ПК боятся Казахстана ти 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний — Toshiba, Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer. На долю ноутбуков пришлось около 21%

Рынок ПК в Казахстане вырос почти на треть и 38% из них (около 36,5 тыс. шт.) приходится на долю крупнейших международных компаний, таких, как Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, Dell, Acer, Toshiba. После бурного роста поставок

Fujitsu Siemens Lifebook S6410: один день автономной работы Компания Fujitsu Siemens анонсировала Lifebook S6410, новый ноутбук на базе платформы Intel Centrino Duo с процессором Intel Core 2 Duo и интегрированным видеоконтроллером Intel X3100. Компьютер втрое б

Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy пользователей. Соединив преимущества blade-сервера BX600 S3 и новой объединительной платы, компания Fujitsu Siemens Computers разработала новую экосистему blade-серверов Primergy, демонстрирующ

"АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН" у было принято решение о модернизации существующей серверной платформы, построенной на оборудовании Fujitsu-Siemens Computers. По результатам закрытого конкурса, в котором участвовали 5 компани

Fujitsu Siemens открыла представительство на Украине ом рынке было объявлено в прошлом году во время визита в Украину президента компании Бернта Бишофа. Fujitsu Siemens Computers активно работает на рынке Украины с момента своего создания в 1999

Fujitsu Siemens в России надеется на Intel аются в России в конце июля или начале августа этого года, заявляют представители российского офиса Fujitsu Siemens Computers (FSC). «Стоимость новых моделей в зависимости от конфигурации соста

Доход Fujitsu Siemens Computers увеличился на 4,6% Доход европейского ИТ-производителя Fujitsu Siemens Computers в 2006 финансовом году (заканчивается 31 марта 2007 г.) по сравнению с 2005 финансовым годом увеличился на 4,6% — до €6,952 млрд., сообщает РБК. Операционная приб

Ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P7230 — настоящий мобильный профессионал Элегантный малыш Скажем честно: с первого взгляда Fujitsu Siemens Lifebook P7230 не вызвал у нас бури эмоций. Его дизайн не претендует на экстраординарность: классический прямоугольник, где превалируют прямые линии, а скругления играют лишь фу