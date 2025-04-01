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Индексная книга (каталог) CNews*
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Царфин Вадим


01.04.2025 Российская альтернатива зарубежным системным встроенным программам BIOS и UEFI 1
01.08.2008 Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1
14.04.2008 Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора 1
19.12.2007 24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Царфин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2597 4
Fujitsu 2043 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
Dell EMC 5038 2
Microsoft Corporation 24736 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Intel Corporation 12249 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Минудобрения 7 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11212 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12897 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2549 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 121 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9528 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5808 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1274 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 4
Fujitsu FlexFrame 21 3
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 2
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Microsoft Office 3780 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Microsoft Office 2007 238 1
Макаров Иван 31 3
Князев Андрей 15 2
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Давлетбаев Амир 1 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Гребеник Геннадий 38 1
Янычев Сергей 5 1
Карамышев Всеволод 3 1
Бежан Александр 3 1
Горяйнов Максим 1 1
Львов Александр 6 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Сторожилов Вадим 1 1
Соколов Дмитрий 67 1
Матвеев Сергей 8 1
Серова Елена 320 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 51 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3107 1
Германия - Федеративная Республика 12743 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1315 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5088 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 27 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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