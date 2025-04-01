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Царфин Вадим
Царфин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Иван 31 3
|Князев Андрей 15 2
|Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
|Давлетбаев Амир 1 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Янычев Сергей 5 1
|Карамышев Всеволод 3 1
|Бежан Александр 3 1
|Горяйнов Максим 1 1
|Львов Александр 6 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Сторожилов Вадим 1 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Серова Елена 320 1
|БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 27 1
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Создано именных указателей - 172012.
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