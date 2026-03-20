Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОДК Салют НПЦ газотурбостроения Салют ММПП ФГУП Салют Московское машиностроительное производственное предприятие Авиационная моторостроительная компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 35
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Христолюбов Вячеслав 17 6
|Голиков Александр 17 4
|Михайлов Владимир 40 3
|Елисеев Дмитрий 13 3
|Елисеев Юрий 3 3
|Мишустин Михаил 787 2
|Громов Алексей 13 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Пантелеев Илья 25 1
|Суетин Николай 8 1
|Горохов Сергей 11 1
|Янычев Сергей 5 1
|Таранов Иван 8 1
|Супрун Дмитрий 2 1
|Бежан Александр 3 1
|Львов Александр 7 1
|Грудинин Юрий 1 1
|Карамышев Всеволод 3 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Пименов Кирилл 3 1
|Черняков Аркадий 2 1
|Царфин Вадим 5 1
|Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
|Богуслаев Вячеслав 1 1
|Шмотин Юрий 2 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Солодухин Константин 119 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Вольпе Борис 92 1
|Захаров Владимир 22 1
|Дождёв Владимир 15 1
|Скоч Владимир 6 1
|Матвеев Сергей 10 1
|Серова Елена 320 1
|Богданов Максим 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.