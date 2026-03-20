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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОДК Салют НПЦ газотурбостроения Салют ММПП ФГУП Салют Московское машиностроительное производственное предприятие Авиационная моторостроительная компания

Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания

СОБЫТИЯ

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20.03.2026 ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8 1
12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
21.11.2024 Скоч Владимир Никитович: биография предпринимателя 2
04.06.2024 В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний 3
13.10.2023 ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков 1
12.10.2023 «Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК 1
20.04.2023 ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра» 1
12.04.2023 ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий 1
30.08.2022 «Ростех» создал лазерный комплекс для изготовления деталей перспективных авиадвигателей 1
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
14.11.2017 Сергей Горохов -

Как предприятия борются с фальшивыми «аватарами» в своих системах

 1
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 2
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро» 2
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 2
07.07.2010 На Ан-148 планируется установить двигатель SaM-146 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1
01.10.2007 Онлайн-конференция: отечественная промышленность выбирает российские САПР 1
28.08.2007 «Салют» получит высокопроизводительный кластер 2
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты 1
11.01.2007 В России создан новый двигатель для боевой авиации 1
27.11.2006 Российский производитель авиадвигателей "Салют" создает ЕИСУ 1
11.10.2006 Су-27СМ получат новые моторы 1
11.10.2006 Су-27СМ получат новые моторы 1
09.06.2006 Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus" 1
09.06.2006 Сервер Arbyte Alkazar: новое решение для инженерных расчетов 2
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 1
06.03.2003 "Аскон" объявил об итогах деятельности в 2002 году 1

Публикаций - 27, упоминаний - 35

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 6
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 3
Intel Corporation 12811 3
9594 3
Цифра ГК 162 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Компас 20 3
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 16 2
SAP SE 5601 2
Autodesk 639 2
Fujitsu 2105 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
САПР-Альфа 2 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
Делкам-Урал 3 1
DPSI - DP Solutions 3 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Samsung Electronics 11065 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Directum - Директум 1268 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Dassault Systemes 235 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 12
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 3
Мотор Сич 10 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 2
Искра НПО 6 2
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 2
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Проект-техника НПП 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Ростех - ОДК Климова 8 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 80 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 11
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 5
SDI Solution - Semantic MDM 10 3
Аскон - Лоцман:PLM 100 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Аскон Компас-автопроект 16 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 10 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 2
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 2
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Intel Xeon Woodcrest 18 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Autodesk AutoCAD DXF 51 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ ВКБ - Виртуальное конструкторское бюро 4 1
CAIG Chengdu J - серия малозаметных многоцелевых истребителей 1 1
Аскон Компас-График 42 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 1
Аскон Компас-Защита 2 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Аскон Компас-Композиты 5 1
Arbyte Alkazar 11 1
Microsoft Dynamic Data Center Toolkit 5 1
DPSI - iMaint EAM-система 18 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Христолюбов Вячеслав 17 6
Голиков Александр 17 4
Михайлов Владимир 40 3
Елисеев Дмитрий 13 3
Елисеев Юрий 3 3
Мишустин Михаил 787 2
Громов Алексей 13 2
Емельченков Сергей 141 2
Пантелеев Илья 25 1
Суетин Николай 8 1
Горохов Сергей 11 1
Янычев Сергей 5 1
Таранов Иван 8 1
Супрун Дмитрий 2 1
Бежан Александр 3 1
Львов Александр 7 1
Грудинин Юрий 1 1
Карамышев Всеволод 3 1
Гребеник Геннадий 68 1
Пименов Кирилл 3 1
Черняков Аркадий 2 1
Царфин Вадим 5 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Богуслаев Вячеслав 1 1
Шмотин Юрий 2 1
Евтушенко Олег 145 1
Солодухин Константин 119 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Вольпе Борис 92 1
Захаров Владимир 22 1
Дождёв Владимир 15 1
Скоч Владимир 6 1
Матвеев Сергей 10 1
Серова Елена 320 1
Богданов Максим 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Украина 7928 4
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Казахстан - Республика 6048 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 15 1
Болгария - Бургас 9 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 33 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Чернянский район - Чернянка 12 1
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Израиль 2856 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Список системообразующих предприятий РФ 328 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Английский язык 7030 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК Daily 91 1
Военно-промышленный курьер 88 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Белые ночи САПР 21 1
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 614 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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