«Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») подключила более 2 тыс. единиц производственного оборудования к системе промышленного интернета вещей (IIoT). Это позволит в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков и повысить эффективность использования существующих резервов. В течение двух лет планируется удвоить число подключенного к IIoT оборудования.

Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер», разработанного ГК «Цифра». Первое подключение оборудования ОДК к системе мониторинга состоялось в 2017 г., сейчас она функционирует уже на 8 предприятиях корпорации.

«Для выполнения задач Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. необходимо обеспечить цифровизацию производственных мощностей, их оптимальную загрузку, своевременное обслуживание и сохранность. Внедрение интернета вещей позволяет иметь всю информацию о станках в режиме реального времени. Например, на производственном комплексе «Салют» в Москве необоснованный простой сократился на 12%, загрузка производства выросла на 40%. На сегодняшний день на предприятиях ОДК подключены 2 тыс. единиц оборудования, еще столько же подключим в ближайшие два года», — сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

На московском ПК «Салют» ОДК к комплексу «Диспетчер» подключено более 1 тыс. единиц ключевого производственного оборудования, на «ОДК-Сатурн» — свыше 500, «ОДК-Пермские моторы» — более 200. Внедренная на предприятиях система позволяет настраивать интерфейс и аналитику под каждого пользователя в соответствии с его ролью и функциональными обязанностями.

Комплекс позволяет контролировать загрузку оборудования, анализировать причины простоя, фиксировать отклонения от расчетных технологических режимов и своевременно оповещать об этом ответственные службы производства. Кроме того, система помогает поддерживать исправное техническое состояние оборудования, следить за эффективностью работы персонала.

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«По нашим подсчетам около 240 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования машиностроительных корпораций в РФ все еще остаются без «умного цифрового присмотра». Гибкое управление этим оборудованием с помощью системы мониторинга и оптимизации режимов его работы позволит существенно повысить производственную эффективность, а значит увеличить темпы роста российской промышленности в целом. ОДК сегодня лидирует в этом вопросе в России», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

На сегодняшний день в ОДК ведется консолидированный мониторинг и анализ загрузки географически распределенных предприятий. Специализированная система «АРМ холдинг» уже объединила в режиме единого окна 6 производственных площадок. В настоящее время ведутся работы по подключению всех предприятий корпорации и разработка специализированной аналитики для пользователей.

В 2022 г. по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для обеспечения перехода на отечественные технические решения были сформированы индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений в ключевых отраслях экономики, в том числе в двигателестроении. Индустриальный центр компетенций «Двигателестроение» стал системообразующим институтом развития ИТ-отрасли, его задача — обеспечить технологическую независимость двигателестроения в области информационных технологий.