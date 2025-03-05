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Христолюбов Вячеслав


05.03.2025 ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
18.04.2024 ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
13.10.2023 ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков 1
12.10.2023 «Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК 1
20.04.2023 ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра» 1
14.04.2023 Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов 1
12.04.2023 ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий 1
24.01.2023 Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0» 1
01.06.2022 «Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.03.2022 ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха» 1
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Христолюбов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 11
Цифра ГК 2443 6
Ростелеком 9777 2
8288 2
Naumen - Наумен 630 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Ред Софт - Red Soft 733 1
Омега 82 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Microsoft Corporation 24692 1
Oracle Corporation 6719 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ANSYS 77 1
Autodesk 612 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
Infor - infor business AG 240 1
Top Systems - Топ Системы 69 1
Datadvance - Датадванс 21 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Fidesys - Фидесис 21 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Ладуга 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
Bricsys 2 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО 5 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 13
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 7
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 3 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Газпром ПАО 1346 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Газпром нефть 625 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 447 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3937 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2172 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2162 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3759 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1720 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 746 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1999 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5357 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 632 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 338 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1116 1
1С:ERP Управление предприятием 563 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 155 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3250 1
Аскон - Лоцман:PLM 84 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Autodesk AutoCAD 339 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 210 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
ANSYS Mechanical 7 1
ANSYS CFX 6 1
Siemens FiberSIM 3 1
ESI ProCAST 4 1
Oracle Forms 16 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 52 1
MathWorks - Simulink 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 6 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1131 1
Top Systems T-Flex PLM 19 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 28 1
Емельченков Сергей 140 5
Мишустин Михаил 684 2
Рубин Дмитрий 51 1
Корольков Александр 3 1
Рустамов Рустам 418 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Тятюшев Максим 100 1
Петросян Александр 1 1
Мартиросов Давид 61 1
Суровец Дмитрий 77 1
Алексеев Евгений 15 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - ПФО - Самарская область 1332 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1151 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 4
Энергетика - Energy - Energetically 5137 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 132 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 2
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Список системообразующих предприятий РФ 288 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1962 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 298 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2143 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 693 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Gartner - Гартнер 3562 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
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