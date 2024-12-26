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3V services 3В сервис ЗВС



26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

3V services и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Top Systems - Топ Системы 64 3
Fidesys - Фидесис 21 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 2
Ростелеком 9701 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Dassault Systemes 220 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Mentor Graphics 28 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
8213 1
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
Autodesk 608 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ладуга 1 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
ANSYS 75 1
Bricsys 2 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Силовые машины 111 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
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ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 117 1
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Top Systems T-Flex PLM 17 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Siemens Teamcenter 66 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Oracle Forms 16 1
ANSYS CFX 6 1
ANSYS Mechanical 6 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
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