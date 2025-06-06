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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП Логос аэро-гидро
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Солнцева Екатерина 58 7
|Фомичев Дмитрий 25 7
|Королев Роман 14 2
|Чешко Антон 1 1
|Кравченко Кирилл 6 1
|Гурова Вера 13 1
|Семенов Михаил 23 1
|Корнев Александр 6 1
|Пронин Виталий 1 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Терентьева Татьяна 4 1
|Вибе Александр 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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