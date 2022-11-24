Разделы

Росатом Атомэкспо


УПОМИНАНИЯ


«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 2
24.11.2022 Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок 1
31.12.2021 Цифровое деловое пространство с историей: где презентуют инновационные решения в Москве 1
15.05.2018 «Росатом» и «Галактика» подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности 2
04.06.2009 Россия будет поставлять обогащенный уран крупнейшей энергокомпании США 2
26.05.2009 "Росатом" планирует реализовывать за рубежом проекты по обогащению урана 1
13.11.2008 В Томске открылся первый в России информационный центр по атомной энергии 1
11.12.2007 «NТМЕХ-2007»: инновации атомного комлпекса стали призерами конкурса 2
29.05.2007 В Москве открывается выставка "ATOMEX" 1
25.04.2007 Росатом участвует в форуме «Высокие технологии XXI века» 1
23.04.2007 Ядерная выставка открылась в Шанхае 2

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
SAP SE 5383 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Oracle Corporation 6803 1
Toshiba Corporation 2940 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Галактика - Корпорация 1494 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
Meyer Sound Laboratories 2 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 496 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 73 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 195 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 52 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
Геометрия НПО 148 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 1
Росатом - Северская АЭС- атомная электростанция 2 1
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 459 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
CFD - Computational Fluid Dynamics - вычислительная гидродинамика 8 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1071 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 421 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1930 1
Mainframe - Мейнфрейм 267 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1944 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 252 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4100 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 157 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Фомичев Дмитрий 25 2
Мальков Антон 45 1
Кириенко Владимир 143 1
Солнцева Екатерина 58 1
Лихачев Алексей 44 1
Парменова Наталия 63 1
Кириенко Сергей 149 1
Новиков Сергей 45 1
Комаров Кирилл 5 1
Лимаренко Валерий 14 1
Точилин Сергей 1 1
Жидких Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
Азия - Азиатский регион 5684 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Украина 7733 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 945 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Китай - Шанхай 799 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 251 1
Америка - Американский регион 2181 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 9
Энергетика - Energy - Energetically 5392 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Физика - Physics - область естествознания 2778 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 856 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 367 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1001 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 14 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Высокие технологии XXI века 78 1
