Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом Атомэкспо
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Дмитрий 25 2
|Мальков Антон 45 1
|Кириенко Владимир 143 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Парменова Наталия 63 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Новиков Сергей 45 1
|Комаров Кирилл 5 1
|Лимаренко Валерий 14 1
|Точилин Сергей 1 1
|Жидких Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.