Все категории 191023
ИКТ 14736
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26628
Персоны 83072
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

CFD Computational Fluid Dynamics вычислительная гидродинамика


«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 1
19.09.2022 «Моделирование и цифровые двойники» открыла новый учебный центр 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» 1
20.06.2018 «Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD 2
19.11.2009 Российские и французские специалисты обсуждают перспективные направления авиационной науки 1
15.06.2005 IBM представил новый суперкомпьютер 1

CFD и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 3
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 41 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5239 1
Lenovo Group 2376 1
Dell Technologies - Dell Computer 2163 1
Intel Corporation 12597 1
IBM - International Business Machines Corp 9569 1
AMD - Advanced Micro Devices 4508 1
Oracle Corporation 6909 1
Autodesk 625 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 445 1
Supermicro 128 1
Геометрия НПО 151 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Бутово ФЦ - Фулфилмент-центр 2 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
Лента - Утконос 179 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 252 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15003 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12138 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74169 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57846 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34180 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23406 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32080 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23138 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 148 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 49 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 248 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6051 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4562 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1573 1
Mainframe - Мейнфрейм 271 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1894 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 142 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 620 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4721 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 95 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 171 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9424 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10177 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19003 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1752 1
DDR - Double data rate 2961 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1142 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12455 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 35 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 1
Сбер - СберСити - Сбербанк Сити 11 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 234 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 1
Intel Foveros 3D 11 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 248 1
AMD Sapphire 74 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2112 1
Intel Matrix Storage Technology - Intel Matrix Storage Manager - IMSM 19 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Фомичев Дмитрий 27 1
Люшнин Сергей 3 1
Damkroger Trish - Дамкрогер Триш 2 1
Лихачев Алексей 44 1
Артамонова Мария 5 1
Батыжев Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158991 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - Новомосковск - Мосрентген 6 1
Франция - О-де-Франс - Лилль 20 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Франция - Французская Республика 8015 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32099 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2185 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51517 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 2
ЦКП - Центр коллективного проектирования 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55256 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Физика - Physics - область естествознания 2845 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 1
Энергетика - Energy - Energetically 5545 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 175 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 695 1
Сон - Somnus 458 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10801 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1476 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10547 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4784 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3739 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3418 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Nature Neuroscience 8 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1667 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
