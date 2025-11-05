Получите все материалы CNews по ключевому слову
Люшнин Сергей
СОБЫТИЯ
|05.11.2025
|Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски 1
|30.01.2023
|VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве 1
|19.11.2020
|Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
Люшнин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 187 2
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
|Cisco Systems 5216 1
|VideoMost - ВидеоМост 280 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
|Poly - Plantronics 140 1
|Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
|Huawei 4195 1
