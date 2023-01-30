VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве

Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Spirit.

Step Logic с 1992 г. повышает эффективность бизнеса заказчиков, внедряя ИТ-решения и услуги. В активе компании более 10 тыс. реализованных проектов для компаний из государственного, телекоммуникационного, промышленного, топливно-энергетического, ритейлингового, финансового и страхового сегментов.

«VideoMost уже более 10 лет предоставляет ВКС для государственных и коммерческих организаций, а Step Logic более 10 лет занимается реализацией проектов по внедрению систем унифицированных коммуникаций различной сложности и масштаба. Уверены, что накопленный опыт и экспертиза наших компаний позволит достичь синергии и обеспечить еще больше российских компаний высококачественным и многофункциональным решением для групповой работы в мессенджере и ВКС», – сказал Владимир Ткаченко, директор по партнерам VideoMost.

«VideoMost можно протестировать в нашей лаборатории в сценарии организации многосторонней видеоконференцсвязи. Продукт зарекомендовал себя как решение, обеспечивающее высокое качество изображения на видеотерминалах и в программных клиентах на различных платформах, – отметил Сергей Люшнин, директор департамента унифицированных коммуникаций и контакт-центров Step Logic. – Исходя из результатов тестовых испытаний, мы рекомендуем его к использованию в проектах, где требуется отечественное ПО для организации ВКС с возможностью подключения участников через приложения на ПК и мобильных устройствах, а также непосредственно из веб-браузера».

VideoMost – это российский программный продукт для корпоративной мобильности, включающий мессенджер с видеоконференциями и инструментами для совместной работы для замены Zoom, Teams, Webex и др. зарубежных решений. VideoMost из единого приложения решает любые задачи корпоративных коммуникаций – это единая программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, организации переговоров, персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам.

Сервер VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать продукт как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой, входит в Реестр отечественного ПО Минцифры. Все серверы VideoMost работают на Linux и расположены на территории России.

VideoMost работает на ПК (Windows, MacOS, Linux) и мобильных устройствах (iOS, Android). Продукт поддерживает WebRTC, XMPP, а также работает по протоколам SIP и H.323 для совместимости с аппаратными терминалами и MCU (Poly, Cisco, Avaya и др.). Пользователи VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange.

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Согласно партнерскому соглашению, Step Logic может самостоятельно осуществлять внедрение корпоративных продуктов линейки VideoMost и его квалифицированное сопровождение для корпоративных заказчиков.

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost – программный ВКС сервер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – государственные и частные организации, включая предприятия, банки, школы и ВУЗы, медучреждения и промышленность.

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Step Logic 30 лет предоставляет услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими отечественными и мировыми производителями. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.