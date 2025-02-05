Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпорати

Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России Российский производитель программного обеспечения для видеоконференцсвязи и совместной работы Spirit и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве — компании-заказчики могут приобретать решения вендора через широкую сеть партнеров фирмы «1С». Об это

Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК

ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инновационный метод компрессии видео, осно

«Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с опе

VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и

VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш

Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность Компания MONT, российский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш

«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве «Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструкту

VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий Компании «Ростелеком» и SPIRIT заявляют о продлении соглашения о партнерстве, в рамках которого «Ростелеком» продолжи

Treolan начинает поставки ВКС VideoMost Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта

«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака

VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС Оценки ставят пользователи Компания Spirit уже более 25 лет лицензирует свои коммуникационные программные продукты, SDK для перед

Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявки с 1 февраля 2022 г. и до 1 апреля 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Spirit, компании-разработчика решения. По сообщению из официального Telegram-канала Правительства России, председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально в

Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениям

SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF и совещаний хранятся в продукте VideoMost на серверах компании-заказчика, а не в облаке, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации», – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT. С ростом частоты и длительности ежедневных видеосовещаний, массив видеоархивов стремительно возрастает, а поиск нужной информации может отнимать значительное время. Использование интегр

Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams VideoMost Как стало известно CNews, российский производитель решений для видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit выпустил новую версию своего флагманского продукта VideoMost 8.0. Интерфейс приложений

Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей оступ к видеоконференциям бизнес-уровня через наш облачный сервис SAAS VideoMost. Спрос на VideoMost со стороны школ за последние 2 недели возрос в 1000 раз, – сказал Андрей Свириденко, предправления Spirit. – Сейчас мы расширили меры поддержки и дополнительно начали предоставлять лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организации бесплатно, на 3 м

Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО Spirit и МВП «Свемел» объявили об успешном завершении тестирования программного сервера и клиентов для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций VideoMost производства Spirit и программного комплекса «Циркон 36СТ» разработки МВП «Свемел». В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость и корректность работы сервера и клиентов Vid

Spirit и «Ред софт» подтвердили совместимость Videomost и «Ред ОС 7.1 Муром» » объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов. По итогам работ была подтверждена совместимость и корректность работы программного сервера для видеоконференций Videomost от Spirit с операционной системой «Ред ОС 7.1 Муром», производства «Ред софт». Подписан сертификат совместимости. «Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назнач

ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года Российская компания Spirit, разработчик программных продуктов (в частности, VideoMost), объявляет о продлении дог

Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО ми, дочерними компаниями, удаленными предприятиями, а также с партнерами, поставщиками и клиентами. Spirit предлагает лицензию на текстовый мессенджер в исходных кодах, и заказчик может модифиц

Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» Патент получен Spirit, российский разработчик ПО в области программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, сообщил о получении патента на технологию сверхсжатия мультимедийной информации (видео,

Spirit вошла в топ20 российских ИТ-компаний по количеству выполненных проектов в. TAdviser составил список ТОП 100 ИТ-компаний по числу выполненных проектов с 2005 года. Компания Spirit с продуктом VideoMost заняла 16 строчку списка, опередив конкурентов, а также некоторы

Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit и текстовых сообщений по сети Wi-Fi) на базе TeamSpirit Mobile Video Call SDK, программного движка Spirit, встроенного в платформу американской компании Mitel (Mavenir), клиента компании Sp

Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» VideoMost добился совместимости со Skype for BusinessРоссийская компания-разработчик Spirit обеспечила совместимость своего сервиса для видеоконференцсвязи VideoMost с мессенджер

«Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций Ростелеком продлил контракт со Spirit Ростелеком продлил лицензию на использование программного сервера видеоконференций Vid

«Ростелеком» продлил договор со Spirit о лицензировании VideoMost еще на 5 лет Российская компания Spirit, специализирующаяся в области разработки и лицензирования программных движков для пере

Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» Патентная заявка Spirit Российская компания Spirit, разработчик ВКС-сервера Videomost подала заявку на

Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой ограммными средствами или человеком. Популярные международные стандарты ITU-T для операторов связи – голосовые кодеки G.729, G.723.1 сжимают речь примерно в 8 раз (с потерями), после этого технология Spirit может сжать речь еще в 3 раза. Один из высокоэффективных специализированных кодеков для записи речи Spirit VoStoC (Voice Storage Codec) уже прошел обкатку и временем и клиентами.

SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам Продажа прав на SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуа

Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit Российская компания Spirit сообщила, что Smartfren, индонезийский провайдер телекоммуникационных услуг с самым бо

«РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик программных движков для передачи голоса и видео, объявили о подписании со

AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Confe

Spirit выпустил VideoMost 5.0 Российская компания Spirit сообщила о выпуске новой версии своего программного продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost 5.0. В версии 5.0 реализованы новые возможности и улучшена работа функционал

Spirit и Depo Computers продемонстрируют новый российский ВКС-комплекс ВКС-комплекса разработаны в России и полностью соответствуют строгим требованиям по обеспечению безопасности информации, установленным для государственных организаций. Совместная разработка компаний Spirit и Depo Computers – это экономически выгодное и не требующее длительной интеграции решение, позволяющее быстро перейти на отечественные технологии в рамках реализации стратегии импортозам