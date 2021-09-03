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Spirit DSP
Спирит Корп


03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 1
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 1
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
23.04.2021 VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес» 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
31.03.2021 Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ 1
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 2
19.02.2021 Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз» 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 4
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
24.11.2020 Videomost обеспечивает корпоративные коммуникации в японском банке Daishi Bank 1
22.10.2020 VideoMost развернута в ВУНЦ военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 1
14.10.2020 Видеокодек VideoMost.ai назван решением года 2020 2
02.10.2020 VideoMost вместе с Huawei представил первый ВКС сервер на ARM 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 4
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 2
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 2
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
13.04.2020 Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей 2
30.03.2020 Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО 2
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
17.03.2020 Облачный ВКС-сервис SaaS VideoMost стал бесплатным 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 1
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 1
30.09.2019 Videomost запатентовал технологию суперсжатия видео на базе нейросети 2
26.09.2019 Центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost 1
18.07.2019 «Теплоэнергосервис» внедрил программный ВКС-север Videomost 1

Публикаций - 246, упоминаний - 455

Spirit DSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 158
Microsoft Corporation 11039 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 39
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 32
Cisco Systems 2037 25
Samsung Electronics 5641 22
VK - Mail.ru Group 2482 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 20
Huawei 2727 16
Apple Inc - Эппл Рус 7685 14
Polycom - Поликом Раша 300 13
АйТи 749 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
Reliance Communications - Rcom 39 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 10
Yandex - Яндекс 4100 9
TrueConf - ТруКонф 252 8
Oracle Corporation 3333 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 7
Google LLC 7135 7
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 7
LG Electronics 1838 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Код Безопасности 365 6
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Ситилинк - Citilink 190 5
SAP SE 3208 4
Базальт СПО 206 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
Казахтелеком 199 3
Прогноз 195 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Крок 1219 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
BT Group - British Telecommunications 82 3
Acronis - Акронис 364 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Техносила 133 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
Евросеть 883 5
Связной ГК 877 5
re:Store 106 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Газпром ПАО 519 2
Родник 45 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Линия жизни 4 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
RubEx Group - Курскрезинотехника 1 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Goodwin Co 1 1
Daishi Bank 1 1
Связной Логистика 11 1
Туполев ПАО 17 1
Якутскэнерго ПАО 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
РКС - Российские космические системы 100 1
DST Global 165 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
Правительство Москвы 649 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 37
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 21
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 16
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 9
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 9
Flash 472 8
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
USB OTG - On-The-Go 93 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 12 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 34 1
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 44
Linux OS 4249 25
Microsoft Skype 1465 23
Cisco Webex 107 19
Microsoft Windows 10 6622 19
Microsoft Exchange 680 13
WhatsApp Messenger 654 13
Apple macOS 922 13
Microsoft Outlook 641 11
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 10
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 9
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 7
LG K - Серия смартфонов 13 7
LG Magna H - Серия смартфонов 7 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
Apple iPhone 6 547 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Microsoft Lync 272 3
Symbian OS 767 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Яндекс.Телемост 36 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
VideoMost IM 3 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Microsoft Teams 214 2
Свириденко Андрей 77 7
Путин Владимир 1821 5
Никифоров Николай 1126 5
Цариковский Андрей 21 3
Грачев Кирилл 4 3
Тенишев Андрей 12 3
Смирнов Алексей 142 3
Тихонов Андрей 33 2
Хомяк Юрий 34 2
Бурметьев Данила 14 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Семенов Александр 69 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Рубанов Владимир 61 2
Малахов Михаил 10 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Безруков Андрей 26 2
Варов Константин 24 2
Елистратов Николай 90 2
Притула Павел 31 1
Гагарин Юрий 6 1
Тюлькина Екатерина 1 1
Брусилова Елена 5 1
Неверов Сергей 6 1
Коновалов Олег 11 1
Мельников Иван 2 1
Ведев Дмитрий 16 1
Зинченко Андрей 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Валяева Елизавета 72 1
Кузьменко Валерия 58 1
Строкович Антон 45 1
Паришева Александра 1 1
Альперн Александр 5 1
Яцевский Алексей 1 1
Иванов Егор 17 1
Клипиков Игорь 1 1
Готальский Михаил 91 1
Бетсис Павел 84 1
Гаттаров Руслан 117 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Индия - Республика 2165 10
Япония 2771 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Европа 3736 5
Украина 3353 4
Казахстан - Республика 2622 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Россия - Пятигорск 76 2
Восточная Европа 1674 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - Томск 448 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Владимирская область 367 1
Россия - Хабаровский край 415 1
Россия - Ульяновск 292 1
Европа Западная 611 1
Россия - Рязань 353 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Россия - Архангельская область 336 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Заволжье 18 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Частный сектор 7 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CorporateLiveWire 1 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2711 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2189 1
Forrester Research 385 1
comScore 224 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
GeekBrains 40 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
CorporateLiveWire Innovation & Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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