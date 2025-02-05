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Spirit DSP Спирит Корп
Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира.
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СОБЫТИЯ
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|05.02.2025
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Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций
Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпорати
|27.05.2024
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Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России
Российский производитель программного обеспечения для видеоконференцсвязи и совместной работы Spirit и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве — компании-заказчики могут приобретать решения вендора через широкую сеть партнеров фирмы «1С». Об это
|15.03.2024
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Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант»
Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК
|05.03.2024
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ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США
Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инновационный метод компрессии видео, осно
|27.03.2023
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«Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей
Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с опе
|09.02.2023
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VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты
Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и
|30.01.2023
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VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве
Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш
|28.11.2022
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Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность
Компания MONT, российский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш
|15.11.2022
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«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве
«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструкту
|20.10.2022
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VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий
Компании «Ростелеком» и SPIRIT заявляют о продлении соглашения о партнерстве, в рамках которого «Ростелеком» продолжи
|14.10.2022
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Treolan начинает поставки ВКС VideoMost
Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта
|05.07.2022
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«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.
Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака
|28.04.2022
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VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС
Оценки ставят пользователи Компания Spirit уже более 25 лет лицензирует свои коммуникационные программные продукты, SDK для перед
|28.01.2022
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Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost
коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявки с 1 февраля 2022 г. и до 1 апреля 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Spirit, компании-разработчика решения. По сообщению из официального Telegram-канала Правительства России, председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально в
|06.12.2021
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Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениям
|01.07.2021
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SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF
и совещаний хранятся в продукте VideoMost на серверах компании-заказчика, а не в облаке, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации», – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT. С ростом частоты и длительности ежедневных видеосовещаний, массив видеоархивов стремительно возрастает, а поиск нужной информации может отнимать значительное время. Использование интегр
|08.02.2021
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Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
VideoMost Как стало известно CNews, российский производитель решений для видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit выпустил новую версию своего флагманского продукта VideoMost 8.0. Интерфейс приложений
|13.04.2020
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Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей
оступ к видеоконференциям бизнес-уровня через наш облачный сервис SAAS VideoMost. Спрос на VideoMost со стороны школ за последние 2 недели возрос в 1000 раз, – сказал Андрей Свириденко, предправления Spirit. – Сейчас мы расширили меры поддержки и дополнительно начали предоставлять лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организации бесплатно, на 3 м
|30.03.2020
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Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО
Spirit и МВП «Свемел» объявили об успешном завершении тестирования программного сервера и клиентов для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций VideoMost производства Spirit и программного комплекса «Циркон 36СТ» разработки МВП «Свемел». В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость и корректность работы сервера и клиентов Vid
|30.05.2019
|Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области
|01.02.2019
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Spirit и «Ред софт» подтвердили совместимость Videomost и «Ред ОС 7.1 Муром»
» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов. По итогам работ была подтверждена совместимость и корректность работы программного сервера для видеоконференций Videomost от Spirit с операционной системой «Ред ОС 7.1 Муром», производства «Ред софт». Подписан сертификат совместимости. «Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назнач
|01.10.2018
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ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года
Российская компания Spirit, разработчик программных продуктов (в частности, VideoMost), объявляет о продлении дог
|18.07.2018
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Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО
ми, дочерними компаниями, удаленными предприятиями, а также с партнерами, поставщиками и клиентами. Spirit предлагает лицензию на текстовый мессенджер в исходных кодах, и заказчик может модифиц
|24.05.2018
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Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой»
Патент получен Spirit, российский разработчик ПО в области программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, сообщил о получении патента на технологию сверхсжатия мультимедийной информации (видео,
|16.01.2018
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Spirit вошла в топ20 российских ИТ-компаний по количеству выполненных проектов
в. TAdviser составил список ТОП 100 ИТ-компаний по числу выполненных проектов с 2005 года. Компания Spirit с продуктом VideoMost заняла 16 строчку списка, опередив конкурентов, а также некоторы
|08.12.2017
|Spirit представила бесплатный ВКС сервер VideoMost на 10 точек
|25.07.2017
|Spirit начала продажи версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков
|25.04.2017
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Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit
и текстовых сообщений по сети Wi-Fi) на базе TeamSpirit Mobile Video Call SDK, программного движка Spirit, встроенного в платформу американской компании Mitel (Mavenir), клиента компании Sp
|30.03.2017
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Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft»
VideoMost добился совместимости со Skype for BusinessРоссийская компания-разработчик Spirit обеспечила совместимость своего сервиса для видеоконференцсвязи VideoMost с мессенджер
|11.11.2016
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«Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций
Ростелеком продлил контракт со Spirit Ростелеком продлил лицензию на использование программного сервера видеоконференций Vid
|10.11.2016
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«Ростелеком» продлил договор со Spirit о лицензировании VideoMost еще на 5 лет
Российская компания Spirit, специализирующаяся в области разработки и лицензирования программных движков для пере
|05.10.2016
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Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой»
Патентная заявка Spirit Российская компания Spirit, разработчик ВКС-сервера Videomost подала заявку на
|04.10.2016
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Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой
ограммными средствами или человеком. Популярные международные стандарты ITU-T для операторов связи – голосовые кодеки G.729, G.723.1 сжимают речь примерно в 8 раз (с потерями), после этого технология Spirit может сжать речь еще в 3 раза. Один из высокоэффективных специализированных кодеков для записи речи Spirit VoStoC (Voice Storage Codec) уже прошел обкатку и временем и клиентами.
|08.09.2016
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SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам
Продажа прав на SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуа
|04.08.2016
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Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit
Российская компания Spirit сообщила, что Smartfren, индонезийский провайдер телекоммуникационных услуг с самым бо
|14.07.2016
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«РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве
Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик программных движков для передачи голоса и видео, объявили о подписании со
|18.12.2015
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AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций
Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Confe
|07.10.2015
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Spirit выпустил VideoMost 5.0
Российская компания Spirit сообщила о выпуске новой версии своего программного продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost 5.0. В версии 5.0 реализованы новые возможности и улучшена работа функционал
|14.09.2015
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Spirit и Depo Computers продемонстрируют новый российский ВКС-комплекс
ВКС-комплекса разработаны в России и полностью соответствуют строгим требованиям по обеспечению безопасности информации, установленным для государственных организаций. Совместная разработка компаний Spirit и Depo Computers – это экономически выгодное и не требующее длительной интеграции решение, позволяющее быстро перейти на отечественные технологии в рамках реализации стратегии импортозам
|23.07.2015
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АПКШ «Континент» 3.7 совместим с ВКС-системой Spirit VideoMost
Компания «Код Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, и компания Spirit, специализирующаяся в области разработки и лицензирования продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам, провели тестирование АПКШ «Континент» 3.7 и системы видеоконференцсвязи (ВК
Spirit DSP и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 99 95
|Хомяк Юрий 38 27
|Одинцов Дмитрий 119 10
|Борилин Вячеслав 20 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Готальский Михаил 95 9
|Шульга Дмитрий 14 8
|Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 8
|Путин Владимир 3454 8
|Макаров Валентин 251 7
|Bush George - Буш Джордж 336 7
|Ткаченко Владимир 12 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Свириденко Владимир 8 6
|Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 6
|Смирнов Алексей 269 5
|Серова Елена 320 5
|Алябьева Надежда 6 5
|Рубанов Владимир 76 4
|Рахманов Максим 47 4
|Рудаков Дмитрий 8 4
|Сиваков Юрий 9 4
|Завьялов Николай 6 4
|Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 4
|Волкова Ирина 6 4
|Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Бойко Елена 152 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Массух Илья 239 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Гродзенский Яков 11 3
|Грачев Кирилл 4 3
|Цариковский Андрей 22 3
|Терехов Андрей 40 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Гуральников Сергей 164 3
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