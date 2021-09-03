Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Spirit DSP
Спирит Корп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 455
Spirit DSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 77 7
|Путин Владимир 1821 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Цариковский Андрей 21 3
|Грачев Кирилл 4 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Тихонов Андрей 33 2
|Хомяк Юрий 34 2
|Бурметьев Данила 14 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Семенов Александр 69 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Малахов Михаил 10 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Безруков Андрей 26 2
|Варов Константин 24 2
|Елистратов Николай 90 2
|Притула Павел 31 1
|Гагарин Юрий 6 1
|Тюлькина Екатерина 1 1
|Брусилова Елена 5 1
|Неверов Сергей 6 1
|Коновалов Олег 11 1
|Мельников Иван 2 1
|Ведев Дмитрий 16 1
|Зинченко Андрей 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Строкович Антон 45 1
|Паришева Александра 1 1
|Альперн Александр 5 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Иванов Егор 17 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Готальский Михаил 91 1
|Бетсис Павел 84 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2711 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Gartner 2189 1
|Forrester Research 385 1
|comScore 224 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru