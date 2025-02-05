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Spirit DSP Спирит Корп

Spirit DSP - Спирит Корп

Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.02.2025 Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций

Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпорати
27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

Российский производитель программного обеспечения для видеоконференцсвязи и совместной работы Spirit и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве — компании-заказчики могут приобретать решения вендора через широкую сеть партнеров фирмы «1С». Об это
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант»

Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК
05.03.2024 ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США

Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инновационный метод компрессии видео, осно
27.03.2023 «Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей

Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с опе
09.02.2023 VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты

Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и

30.01.2023 VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве

Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш
28.11.2022 Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность

Компания MONT, российский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглаш
15.11.2022 «Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве

«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструкту
20.10.2022 VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий

Компании «Ростелеком» и SPIRIT заявляют о продлении соглашения о партнерстве, в рамках которого «Ростелеком» продолжи
14.10.2022 Treolan начинает поставки ВКС VideoMost

Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.

Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака
28.04.2022 VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС

Оценки ставят пользователи Компания Spirit уже более 25 лет лицензирует свои коммуникационные программные продукты, SDK для перед
28.01.2022 Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost

коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявки с 1 февраля 2022 г. и до 1 апреля 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Spirit, компании-разработчика решения. По сообщению из официального Telegram-канала Правительства России, председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально в
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениям
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF

и совещаний хранятся в продукте VideoMost на серверах компании-заказчика, а не в облаке, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации», – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT. С ростом частоты и длительности ежедневных видеосовещаний, массив видеоархивов стремительно возрастает, а поиск нужной информации может отнимать значительное время. Использование интегр
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams

VideoMost Как стало известно CNews, российский производитель решений для видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit выпустил новую версию своего флагманского продукта VideoMost 8.0. Интерфейс приложений
13.04.2020 Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей

оступ к видеоконференциям бизнес-уровня через наш облачный сервис SAAS VideoMost. Спрос на VideoMost со стороны школ за последние 2 недели возрос в 1000 раз, – сказал Андрей Свириденко, предправления Spirit. – Сейчас мы расширили меры поддержки и дополнительно начали предоставлять лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организации бесплатно, на 3 м
30.03.2020 Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО

Spirit и МВП «Свемел» объявили об успешном завершении тестирования программного сервера и клиентов для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций VideoMost производства Spirit и программного комплекса «Циркон 36СТ» разработки МВП «Свемел». В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость и корректность работы сервера и клиентов Vid
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области
01.02.2019 Spirit и «Ред софт» подтвердили совместимость Videomost и «Ред ОС 7.1 Муром»

» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов. По итогам работ была подтверждена совместимость и корректность работы программного сервера для видеоконференций Videomost от Spirit с операционной системой «Ред ОС 7.1 Муром», производства «Ред софт». Подписан сертификат совместимости. «Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назнач
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года

Российская компания Spirit, разработчик программных продуктов (в частности, VideoMost), объявляет о продлении дог
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО

ми, дочерними компаниями, удаленными предприятиями, а также с партнерами, поставщиками и клиентами. Spirit предлагает лицензию на текстовый мессенджер в исходных кодах, и заказчик может модифиц
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой»

Патент получен Spirit, российский разработчик ПО в области программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, сообщил о получении патента на технологию сверхсжатия мультимедийной информации (видео,

16.01.2018 Spirit вошла в топ20 российских ИТ-компаний по количеству выполненных проектов

в. TAdviser составил список ТОП 100 ИТ-компаний по числу выполненных проектов с 2005 года. Компания Spirit с продуктом VideoMost заняла 16 строчку списка, опередив конкурентов, а также некоторы
08.12.2017 Spirit представила бесплатный ВКС сервер VideoMost на 10 точек
25.07.2017 Spirit начала продажи версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков
25.04.2017 Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit

и текстовых сообщений по сети Wi-Fi) на базе TeamSpirit Mobile Video Call SDK, программного движка Spirit, встроенного в платформу американской компании Mitel (Mavenir), клиента компании Sp
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft»

VideoMost добился совместимости со Skype for BusinessРоссийская компания-разработчик Spirit обеспечила совместимость своего сервиса для видеоконференцсвязи VideoMost с мессенджер
11.11.2016 «Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций

Ростелеком продлил контракт со Spirit Ростелеком продлил лицензию на использование программного сервера видеоконференций Vid
10.11.2016 «Ростелеком» продлил договор со Spirit о лицензировании VideoMost еще на 5 лет

Российская компания Spirit, специализирующаяся в области разработки и лицензирования программных движков для пере
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой»

Патентная заявка Spirit Российская компания Spirit, разработчик ВКС-сервера Videomost подала заявку на 
04.10.2016 Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой

ограммными средствами или человеком. Популярные международные стандарты ITU-T для операторов связи – голосовые кодеки G.729, G.723.1 сжимают речь примерно в 8 раз (с потерями), после этого технология Spirit может сжать речь еще в 3 раза. Один из высокоэффективных специализированных кодеков для записи речи Spirit VoStoC (Voice Storage Codec) уже прошел обкатку и временем и клиентами.

08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам

Продажа прав на SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуа
04.08.2016 Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit

Российская компания Spirit сообщила, что Smartfren, индонезийский провайдер телекоммуникационных услуг с самым бо
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве

Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик программных движков для передачи голоса и видео, объявили о подписании со
18.12.2015 AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций

Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Confe
07.10.2015 Spirit выпустил VideoMost 5.0

Российская компания Spirit сообщила о выпуске новой версии своего программного продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost 5.0. В версии 5.0 реализованы новые возможности и улучшена работа функционал
14.09.2015 Spirit и Depo Computers продемонстрируют новый российский ВКС-комплекс

ВКС-комплекса разработаны в России и полностью соответствуют строгим требованиям по обеспечению безопасности информации, установленным для государственных организаций. Совместная разработка компаний Spirit и Depo Computers – это экономически выгодное и не требующее длительной интеграции решение, позволяющее быстро перейти на отечественные технологии в рамках реализации стратегии импортозам
23.07.2015 АПКШ «Континент» 3.7 совместим с ВКС-системой Spirit VideoMost

Компания «Код Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, и компания Spirit, специализирующаяся в области разработки и лицензирования продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам, провели тестирование АПКШ «Континент» 3.7 и системы видеоконференцсвязи (ВК

Публикаций - 482, упоминаний - 608

Spirit DSP и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 285 214
Microsoft Corporation 25775 80
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 66
Huawei 4677 65
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 59
Cisco Systems 5372 57
Ростелеком 10948 48
Samsung Electronics 11065 44
TrueConf - ТруКонф 454 44
Apple Inc 13156 39
LG Electronics 3735 35
Oracle Corporation 7074 34
TI - Texas Instruments Incorporated 848 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 29
Google LLC 12690 29
Toshiba Corporation 2980 29
China Mobile 436 26
Adobe Systems 1597 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 25
AT&T Inc 1726 25
ZTE Corporation 800 24
HTC Corporation 1512 24
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 23
HP Inc. 5883 23
Dialogic Corp 93 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Blizzard Entertainment 343 21
LG Uplus - LG U+ 33 21
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 21
Mitel Corp - Mitel Networks 60 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 18
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 16
Yandex - Яндекс 9216 16
АйТи 1519 13
9594 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 7
Связной ГК 1401 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Hyundai Motor Company 436 6
Евросеть 1421 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Альфа-Банк 1979 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Boeing 1031 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
ЕКА Топливная компания 148 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
Дмитровская областная больница 7 4
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 4
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Walt Disney Company 647 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
KISA - Kansai Information System Industry Association 1 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 240
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 113
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 91
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 80
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 79
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 62
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 55
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 51
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Mozilla Firefox - браузер 1951 12
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NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Apple iPhone 6 4861 11
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 10
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 9
Apple - App Store 3109 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 8
Свириденко Андрей 99 95
Хомяк Юрий 38 27
Одинцов Дмитрий 119 10
Борилин Вячеслав 20 10
Никифоров Николай 1138 10
Готальский Михаил 95 9
Шульга Дмитрий 14 8
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 8
Путин Владимир 3454 8
Макаров Валентин 251 7
Bush George - Буш Джордж 336 7
Ткаченко Владимир 12 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Свириденко Владимир 8 6
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 6
Смирнов Алексей 269 5
Серова Елена 320 5
Алябьева Надежда 6 5
Рубанов Владимир 76 4
Рахманов Максим 47 4
Рудаков Дмитрий 8 4
Сиваков Юрий 9 4
Завьялов Николай 6 4
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 4
Волкова Ирина 6 4
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 4
Шадаев Максут 1210 4
Кабанов Владимир 178 4
Бойко Елена 152 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Массух Илья 239 3
Яппаров Тагир 110 3
Ермолаев Артем 379 3
Тенишев Андрей 16 3
Гродзенский Яков 11 3
Грачев Кирилл 4 3
Цариковский Андрей 22 3
Терехов Андрей 40 3
Чучелов Андрей 44 3
Гуральников Сергей 164 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 311
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 125
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 101
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 25
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Германия - Федеративная Республика 13221 23
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США - Калифорния 4829 22
Азия - Азиатский регион 5920 17
Индия - Bharat 5869 16
Солнечная система - Solar system 2569 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Колумбия - Республика 551 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 9
Китай - Тайвань 4245 9
Америка - Американский регион 2206 8
Канада 5081 8
Арктика - Северный полюс 184 7
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Израиль 2856 7
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Япония - Токио 1020 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
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AP - Associated Press 2007 3
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Phys.org 972 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Universe Today 34 2
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BleepingComputer - Издание 458 1
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