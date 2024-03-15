Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант»

Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», объявляют о полной совместимости своих продуктов, о чем составлен соответствующий протокол и подписан сертификат. Об этом CNews сообщили представители Spirit.

Специалисты провели совместное комплексное тестирование и подтвердили, что ПО VideoMost корректно работает в среде ОС Атлант/LayerPie. Приложение должным образом устанавливается в систему в качестве слоя, безошибочно распространяется внутри ИТ-инфраструктуры на любое количество хостов, и на хостах выполняет все заявленные вендором функции.

Теперь государственные учреждения и предприятия, бизнес корпорации из разных отраслей могут воспользоваться отечественным программным стеком для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы на базе ОС Атлант и обеспечить работу сотрудников территориально распределенных подразделений.

Операционная система «Атлант» – программный продукт с технологией сборки ОС на стороне конечного устройства. Благодаря авторским запатентованным механизмам по управлению «слоями» программного обеспечения на каждой рабочей станции контроль целостности осуществляется еще до старта операционной системы. Решение задач с зависимостями, свойственными Linux-подобным системам, решаются на стороне сервера, после чего собираются нужные роли с соответствующим ПО в их составе. ОС «Атлант» обеспечивает гарантированный транспорт программного обеспечения, а также шаблонизацию наборов ПО, что является важным для работы корпоративных сетей.

VideoMost – это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Аврора», а теперь и ОС «Атлант». Подключиться к VideoMost можно также по протоколам SIP/H.323 с аппаратных ВКС терминалов. Все сервера VideoMost находятся в России, продукт находится в реестре ПО Минцифры, работает на ОС Linux, но при этом интегрирован с Microsoft Outlook, Exchange, LDAP. Использовать VideoMost можно как облачный ВКС сервис или установить сервер в своей организации.

«Сегодня все больше организаций начинают переводить свою ИТ-инфраструктуру на отечественное программное обеспечение, — отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко. — ПО для корпоративных коммуникаций играет важную роль в оперативном решении рабочих вопросов и не должно быть подвержено санкционным рискам. Готовый программный стек, созданный совместно с коллегами из VideoMost, позволяет решить сразу несколько задач: развернуть технологически независимую от зарубежных поставщиков цифровую среду с современным ВКС-решением и снизить затраты на построение и поддержку ИТ-инфраструктуры (OPEX)».

«Одним из важнейших направлений развития продукта VideoMost является развитие интеграций с отечественными разработками для корпоративных коммуникаций, офисными пакетами и операционными системами, — сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost. — Мы, как российский разработчик коммуникационного ПО от кодеков, движков, SDK до полного корпоративного продукта, всегда уделяли большое внимание инновациям и сами являемся авторами многих пионерских разработок, запатентованных в России и за рубежом. Поэтому нам особенно приятно сообщить, что наш продукт можно успешно использовать на инновационной ОС «Атлант».

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – государственные и частные организации, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.

ГК Applite специализируется на разработке и внедрении решений в области информационных технологий как для коммерческого, так и для государственного сектора. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления LayerPie, реализующая гарантированное распространение, удаление, обновление ПО на всем парке ПК. ГК Applite входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, «Сколково», «ФРИИ Акселератор», Фонда содействия инновациям.