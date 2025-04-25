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Applite LayerPIE система удаленного управления рабочими станциями


 

"Управление ИТ-инфраструктурой филиальной сети в LayerPIE. Переход на отечественное ПО: деньги, время, сотрудники" Дмитрий Елисеев, Коммерческий директор, ГК Applite, данные 2023 года


25.04.2025 Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК 1
07.08.2024 Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» 1
30.07.2024 Минцифры Красноярского края и «Атлант» подписали стратегическое соглашение 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
02.04.2024 X-Config отслеживает безопасность настроек ОС «Атлант» 1
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
13.02.2024 ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»   1
07.11.2023 Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант» 1
18.10.2023 ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры 1
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Applite и организации, системы, технологии, персоны:

Applite - Атлант ГК 23 9
Content AI - Контент ИИ 82 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2015 1
Huawei 4000 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 4
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 2
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Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 877 1
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DuoVideo 4 1
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Applite - Атлант Операционная система 6 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 1
Apple - App Store 2924 1
Google Android 14199 1
Apple iOS 7929 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 102 1
Promt Neural Translation Factory 4 1
Promt Neural Translation Server 23 1
Microsoft Exchange 1755 1
Microsoft Outlook 1404 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1027 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
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Информзащита - Spacebit - SpaceView 7 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
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