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Applite LayerPIE система удаленного управления рабочими станциями
"Управление ИТ-инфраструктурой филиальной сети в LayerPIE. Переход на отечественное ПО: деньги, время, сотрудники" Дмитрий Елисеев, Коммерческий директор, ГК Applite, данные 2023 года
Applite и организации, системы, технологии, персоны:
|Стыценко Артем 14 5
|Елисеев Дмитрий 13 4
|Дергачева Светлана 44 1
|Челышев Сергей 11 1
|Канатов Александр 19 1
|Пирогов Николай 7 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Бузинов Роман 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147821 10
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1428 1
|США - Джорджия - Атланта 258 1
|Forbes - Форбс 848 1
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