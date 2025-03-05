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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стыценко Артем


05.03.2025 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант» 1
07.08.2024 Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» 1
30.07.2024 Минцифры Красноярского края и «Атлант» подписали стратегическое соглашение 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
09.04.2024 Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант» 1
02.04.2024 X-Config отслеживает безопасность настроек ОС «Атлант» 1
29.03.2024 Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов 1
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» 1
11.03.2024 Подтверждена совместимость геоинформационной платформы CoGIS и ОС «Атлант» 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
05.03.2024 Каталог программных решений совместимых с ОС «Атлант» пополнил продукт O&K Print Watch Linux, предназначенный для учета и контроля печати. 1
12.01.2024 ГК Applite объявляет о запуске программы поддержки образовательных учреждений в рамках импортозамещения ПО 1
11.10.2023 СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Стыценко Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Applite - Атлант ГК 21 11
ОК Софт 1 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Huawei 3962 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Cisco Systems 5127 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 84 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
СКАДА Плюс - SCADA+ 1 1
Data East - Дата Ист 26 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 32 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 338 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 3
ФРИИ Акселератор 50 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2198 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1221 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 995 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 2
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 328 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 183 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1771 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 1
DuoVideo 4 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1720 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3500 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1919 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 39 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4269 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 773 1
Linux OS 10047 8
Applite - Атлант Операционная система 6 5
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 5
ОК Софт - O&K Print Watch Linux 1 1
Promt Neural Translation Factory 4 1
Promt Neural Translation Server 23 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
Microsoft Exchange 1745 1
Microsoft Outlook 1394 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 837 1
Autodesk AutoCAD 339 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 1
Microsoft Visio - MS Visio 151 1
Intel x86 - архитектура процессора 1869 1
Информзащита - Spacebit - SpaceView 7 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 1
Информзащита - Spacebit - X-Config 13 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 26 1
Информзащита - Spacebit - X-Control 10 1
Информатика - АСМОграф - АСМО-графический редактор 4 1
Капулин Денис 1 1
Ананьев Вячеслав 10 1
Коваленко Олег 1 1
Захваткин Александр 5 1
Серый Дмитрий 16 1
Бузинов Роман 1 1
Козлов Михаил 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
Образование в России 2221 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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