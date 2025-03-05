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Стыценко Артем
Стыценко Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 5
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
|Капулин Денис 1 1
|Ананьев Вячеслав 10 1
|Коваленко Олег 1 1
|Захваткин Александр 5 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Бузинов Роман 1 1
|Козлов Михаил 174 1
|СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
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