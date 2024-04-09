Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант»

Компании АО «Информатика» и ГК Applite подтвердили совместимость графического редактора «АСМОграф» и операционной системы «Атлант». По результатам испытаний компании подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, дает возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. Является собственной разработкой компании АО «Информатика», зарегистрированной в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3132 от 14.03.2017).

ОС «Атлант» представляет собой программный комплекс с централизованной системой удаленного управления рабочими станциями. Входит в Реестр российского программного обеспечения (№6766) и востребована у компаний с территориально распределенной ИТ-инфраструктурой.

Этот шаг открывает новые перспективы для компаний, которые занимаются проектированием и планируют внедрить «АСМОграф» в свои бизнес-процессы. Благодаря совместимости программных продуктов ОС «Атлант» и «АСМОграф», пользователи получили возможность создавать графические схемы и чертежи, минимизируя санкционные риски.

«АО «Информатика» – российский разработчик программного обеспечения. Наши программные решения предназначены для предприятий любого масштаба и автоматизируют все его основные процессы – от производственных и диспетчерских до бухгалтерских, финансовых и ЭДО, которые в том числе позволяют организовать взаимодействие с внешними информационными системами, включая системы отраслевого и государственного уровня. Мы уверены, что, поддерживая совместимость нашего ПО с ОС «Атлант», помогаем нашим пользователям достигать поставленных целей в рамках программы импортозамещения с максимальной скоростью и эффективностью», - отметил заместитель генерального директора по производству АО «Информатика» Михаил Козлов.

«В ситуации повышенного интереса к российским разработкам необходимо расширять список совместимых с ОС «Атлант» программных решений. Программный тандем «АСМОграф» и ОС «Атлант» – достойная альтернатива известным продуктам, таким как Visio, Autocad, которая позволит компаниям ускорить миграцию на отечественное ПО, не снижая темпов цифровизации бизнеса», – отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.