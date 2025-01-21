Microsoft Visio - MS Visio

Разделы

21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio

р «Мой Офис Схема» для настольных компьютеров. Инструмент является отечественным аналогом Microsoft Visio и разработан в технологическом партнерстве с компанией «Графтех». Продукт подходит для

17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны

есть, но их не замечают Россия оказалась не готова отказаться от программного обеспечения Microsoft Visio, предназначенного для составления графиков и блок схем. Как пишет «Коммерсант», около 8
01.11.2024 Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики»

в вендора в течение 90 дней, доступ к безопасному функциональному ПО для импортозамещения Microsoft Visio, смогут подключаться к автоматизированному сервису техподдержки (АСМО-поддержка). Об эт
10.06.2024 ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio

ках сотрудничества компании прорабатывают стратегию импортозамещения векторного редактора Microsoft Visio с помощью цифрового решения вендора «Автограф». «Автограф» – программный продукт «ГрафТ
26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф»

раф» группы компаний «Имсат». Продукт поможет заменить российским компаниям программное обеспечение Visio корпорации Microsoft. «Автограф» — многофункциональный инструмент для инженерной и дело
17.02.2016 Microsoft и «Лион Софт» примут участие в конференции «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами»

с-процессами», которое состоится 18 февраля в Москве. Эксперт по развитию решений Microsoft Project&Visio Юрий Рубцов вместе с генеральным директором «Лион Софт» Игорем Моренко выступят с докла
31.07.2013 Visio.M – дистанционный автомобиль уже рядом

. Исследователи из TUM недавно продемонстрировали, что автомобили могут управляться удаленно, без необходимости присутствия водителя за рулем. При этом опытный образец такого электромобиля, названный Visio.M, показал, что дистанционные машины могут двигаться по дорогам общего пользования безопасно. Автомобиль Visio.M может управляться дистанционно, что позволяет расширить список авто
06.02.2013 Легкий и безопасный электромобиль: немецкая версия

Может ли серийный электрический автомобиль быть одновременно предельно легким и безопасным? Немецкие инженеры, работающие над проектом Visio.M (Visionary Mobility), считают, что это возможно. Уверенность немецких конструкторов основана на идее использования корпуса типа монокок из углеродного волокна, а также чрезвычайно легки
25.11.2009 Microsoft SharePoint 2010: оценки российских вендоров СЭД

еменно с несколькими другими, связанными продуктами от Microsoft - Microsoft Office 2010, Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Microsoft Office Mobile 2010 и Office Web Apps для корпор
20.10.2009 Microsoft представила возможности SharePoint 2010 и Visio 2010

ватель. Одним из таких примеров использования станет визуализация данных с помощью Microsoft Office Visio в динамических, связанных с данными, диаграммах. Возможность работы с диаграммами Vi
22.02.2008 СЗАГС закупает ПО

porate Edition Concurrent - 3 шт. ABBYY Fine Reader 9.0 (дистрибутив) - 1 шт. Microsoft Office 2007 Visio Pro Open License Pack No Level Academic Edition - 3 шт. Microsoft Office 2007 Visio<
22.03.2007 Россвязьнадзор по республике Коми закупает ПО

следующее ПО: Microsoft Windows XP Professional (SP2) - 10 шт. Microsoft Windows CAL 2003 Server RUS OLP Divice CAL (лицензии) - 6 шт. Антивирус (Norton 2006 rus) - 25 шт. ABYY Fine Reader 8 - 5 шт. Microsoft Visio 2007 Professional - 1 шт.
24.10.2005 Совершенствование бизнес-процессов с помощью Microsoft Office Visio 2003

Учитывая это, компания Microsoft включила в свою систему создания бизнес-диаграмм и схем Microsoft Visio 2003 специальные средства для описания бизнес-процессов и организационной структуры ком
10.10.2002 "АстроСофт" добавляет в "Деловое Досье. Учет оборудования" новую функцию

раммного продукта "Деловое Досье. Учет оборудования" разработала дополнительное приложение "Связь с Visio". Теперь в программе "Учет оборудования" установлена взаимосвязь с графическим редактор
22.03.2002 Microsoft выпустила инструмент для разработчиков на базе MS Visio 2002

ация Microsoft объявила о доступности набора инструментов для разработчиков (SDK) на базе Microsoft Visio 2002, программы для рисования и создания диаграмм. Это бесплатная версия, ее можно скач
15.03.2002 Рынок ПО: Российский рынок оффшорного программирования (исследование Market-Visio/ЕDС)

ная линия 128k обходится в $2 тыс. в месяц, а стоимость минуты разговора по мобильному телефону - одна из самых высоких в мире. Результаты опроса "Российский рынок оффшорного программирования"(Market-Visio/ЕDС) (январь-февраль 2002 года) Как рассказала руководитель проекта Market-Visio/ЕDС Светлана Казимирова, в качестве респондентов маркетинговой компании выступили руководители боле
27.04.2001 Новое приложение Microsoft Visio 2002 отправлено в производство

ъявила о том, что программное обеспечение для создания схем и работы с векторной графикой Microsoft Visio 2002 отправлено в производство. Visio 2002 - это первая версия продукта, разрабо
16.09.1999 Microsoft купит Visio за $1.3 млрд.

Компания Microsoft объявила о планах купить производителя дизайнерского ПО, фирму Visio. Каждая акция Visio будет обменена на 0.45 акций Microsoft. В общей сложности договор оценивается в $1.3 млрд. После объявления этого сообщения курс акций Visio вырос более


Публикаций - 187, упоминаний - 236

