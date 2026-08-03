Индексная книга (каталог) CNews*
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Рубцов Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Рубцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
|Моренко Игорь 2 2
|Фридман Илья 42 2
|Литвинов Павел 22 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Силкина Елена 15 1
|Панова Мария 1 1
|Погодаев Александр 8 1
|Александров Виталий 16 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Котов Денис 7 1
|Фролов Валерий 5 1
|Алексеева Валентина 1 1
|Ахкямов Раис 14 1
|Папин Дмитрий 3 1
|Винников Александр 4 1
|Кулиев Александр 12 1
|Фомичев Михаил 1 1
|Александров Никита 1 1
|Доценко Владимир 1 1
|Коптелов Андрей 134 1
|Лазаренко Дмитрий 108 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 5
|Gartner - Гартнер 3658 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.