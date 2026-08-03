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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198792
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Рубцов Юрий

СОБЫТИЯ


03.08.2026 «ДАР» создал ИИ-помощника для розничной сети «Подружка» 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
19.02.2016 BPM-сегмент: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
17.02.2016 Microsoft и «Лион Софт» примут участие в конференции «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Рубцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25767 2
IBM - International Business Machines Corp 9697 2
9587 2
Oracle Corporation 7070 2
Red Hat 1378 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 416 2
iiko - айко 62 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Крайон - ранее Crayon Россия 37 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 34 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3453 1
Softline - Софтлайн 3740 1
Ред Софт - Red Soft 1234 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1685 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1475 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1268 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 509 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 320 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4957 1
Эвотор - Evotor 231 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 970 1
1С-Рарус 981 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Цифра ГК 161 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
AMD Xilinx 100 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 70 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 15 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 541 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 1
Газпром ПАО 1492 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2420 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12223 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 3
Управляемость - Manageability 2267 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10662 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3810 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7816 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4389 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 34 2
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 1
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Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1372 1
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DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1004 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2042 1
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UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 1
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Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
FreePik 1835 1
Cadence Conforal 1 1
Cadence Tempus 1 1
Cadence Genus Platform 1 1
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Microsoft Office 4164 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2405 1
ELMA BPM 36 1
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Фридман Илья 42 2
Литвинов Павел 22 1
Вагнер Юлия 12 1
Силкина Елена 15 1
Панова Мария 1 1
Погодаев Александр 8 1
Александров Виталий 16 1
Елиферов Виталий 10 1
Котов Денис 7 1
Фролов Валерий 5 1
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Ахкямов Раис 14 1
Папин Дмитрий 3 1
Винников Александр 4 1
Кулиев Александр 12 1
Фомичев Михаил 1 1
Александров Никита 1 1
Доценко Владимир 1 1
Коптелов Андрей 134 1
Лазаренко Дмитрий 108 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1
Европа 24959 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1705 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3176 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3351 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5573 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2278 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 22 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4010 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3473 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1887 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6586 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6746 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3798 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5758 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
МТР - Материально-технические ресурсы 71 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6162 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2675 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1072 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 5
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2191 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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