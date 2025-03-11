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Индексная книга (каталог) CNews*
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Акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3


11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля 1
28.11.2024 «Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности 1
25.06.2024 «Аксиома-Софт» создала автоматизированную систему электронного документооборота в СК «Мосты и тоннели» 1
16.05.2023 Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза 1
09.08.2022 Корпорация «Галактика» выпустила новую версию системы «Галактика ЕАМ» 1
11.02.2022 АО «Теплоэнерго» использует интеллектуальные сервисы Directum Ario для обработки финансовых документов 1
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников 1
17.07.2014 «1С-Рарус» создал систему финансового учета в «СМП №93» 1
03.06.2014 Samsung расширяется на B2B-рынке в России 1
23.01.2014 «ПромИнжиниринг» внедряет отраслевое решение ERP-системы «Компас» 1
20.02.2013 Юридически значимый ЭДО становится внутренним 1
09.03.2011 «СибЛидер» управляет строительными проектами при помощи решения «1С» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Акт о приемке выполненных работ и организации, системы, технологии, персоны:

8295 4
Microsoft Corporation 24701 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Oracle Corporation 6721 2
Samsung Electronics 10301 1
Ростелеком 9785 1
SAP SE 5293 1
Intel Corporation 12234 1
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ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Directum - Директум 1103 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
Red Hat 1317 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
1С-Рарус 888 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Юниксофт - Uniquesoft 21 1
Компас 20 1
OpenText 209 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
Next Consulting - Консалт Нэкст 4 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 1
Газинформсервис - ГИС 285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7408 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Газпром ПАО 1347 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
Visa International 1952 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Теплоэнерго 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
ПромИнжиниринг 3 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Мосты и тоннели СК 1 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Фирма Трис 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4202 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10344 5
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2100 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4044 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24358 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17162 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12851 2
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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