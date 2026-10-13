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Тройка РЭД инвестиционно-строительная компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 «Первый Бит» помог «Тройка РЭД» снизить трудозатраты на ведение учета, объединив системы в единый контур 1
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тройка РЭД и организации, системы, технологии, персоны:

Юниксофт - Uniquesoft 24 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
ВИС ГСК - Группа строительных компаний 2 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10350 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14136 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5285 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13827 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4936 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1299 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2478 1
Оповещение и уведомление - Notification 6160 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 197 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 96 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1270 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1186 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 486 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 422 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12488 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1194 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1025 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
1С:Бухгалтерия КОРП 60 1
ЭОС iEOS 22 1
Apple iPad 4027 1
Хурамшина Мария 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1697 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3633 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6695 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6846 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5713 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
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