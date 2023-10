ЭОС EOS for SharePoint EOS for SPS EOS4SP

ЭОС выпустила обновление системы автоматизации бизнес-процессов EOS4SP Компания «Электронные офисные системы» обновила ECM-систему EOS4SP. Доработки, включенные в версию 4.9, нацелены прежде всего на оптимизацию процессов работы с документами и проектами документов. Изменения затронули исполнение и выдачу поручений и задач

EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении ни могли теряться. Не было четко обозначено и не могло быть спрогнозировано время, необходимое для согласования. О решении Для автоматизации внутреннего документооборота в ЗАО «МПК» выбрали платформу EOS for SharePoint, разработку компании «Электронные Офисные Системы», руководствуясь несколькими критериями. «В первую очередь это должно было быть коробочное решение, которое можно приобрести

«Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint «Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint и включает в себя функционал для автоматизации задач электронного документооборота и создания корпоративных

«ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint «Электронные офисные системы» (ЭОС) объявила о том, что ее система документооборота EOS for SharePoint выбрана ФГБУ «Российская академия образования». ФГБУ «Российская академия образования» – одна из четырех отечественных государственных академий наук. До недавнего времени под

Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint «ЭОС» объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 09.03.2017 № 103 в Единый реестр российского ПО включена универсальная система управления корпоративным контентом EOS for SharePoint. Как рассказали CNews в компании, это портальное решение, предназначенное для создания единого информационного пространства компании, ведения полноценного электронного докуме

Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться оекта было создание единой системы, охватывающей все задачи делопроизводства, но у нас было и много специфических требований. Это привело к тому, что решение был серьезно кастомизировано – к счастью, EOS for SharePoint позволяет многие изменения делать за счет стандартных средств как системы, так и платформы. В ходе внедрения была проведена интеграция с другими системами, было разработано б

EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность Учитывая потребности заказчиков в оптимизации бизнес-процессов и тренды рынка, разработчики при подготовке релиза EOS for SharePoint 4.2 сосредоточились на повышении «дружественности» интерфейса, а также добавили в систему некоторые дополнительные возможности, улучшающие ее удобство для пользователей. В це

«Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint ния «Сев. Р. Девелопмент» (г. Москва) перешла на новую систему управления корпоративным контентом — EOS for SharePoint. В компании автоматизирован управленческий документооборот, работа с проек

«Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint подразделений было проблематично, и это сказывалось не только на скорости согласования, но и на его качестве. CNews: Какие требования предъявлялись к системе? Почему выбор был сделан именно в пользу EOS for SharePoint? Мария Хурамшина: Перечень требований к внедряемому решению был в значительной степени обусловлен спецификой деятельности и организационной структурой «Тройка РЭД», о чем я р

Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint CNews: Расскажите, по каким критериям была выбрана система EOS for SharePoint? Какие альтернативные продукты рассматривались? Вы самостоятельно внедряли

ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint мы, определены этапы внедрения, сроки реализации проекта, разработана схема основных рабочих процессов документооборота. Было решено не уходить с программных продуктов компании ЭОС и внедрять систему EOS for SharePoint. В январе 2014 г. специалисты компании «Офис-Док» приступили к работам по внедрению. Работа одновременно шла как непосредственно в офисах заказчика, так и через удаленное под

В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint документооборота (ПСЭД). В качестве основы для развертывания ПСЭД было выбрано «коробочное» решение EOS for SharePoint от компании ЭОС. На старте проекта по развертыванию ПСЭД были обозначены с

Вышла новая версия портальной ECM-системы EOS for SharePoint Компания «Электронные Офисные Системы» выпустила новую версию портальной ECM-системы EOS for SharePoint. Изменения в версии 4.1 затронули юзабилити продукта в целом, интерфейс ра

RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint вным контентом, интегрированная в общую ИТ-инфраструктуру компании. Система реализована на базе СЭД EOS for SharePoint, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы», а исполнителем про

«М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint сающиеся локальных событий или обусловленные глобальными регуляторными решениями, с помощью решения EOS for SharePoint. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные офисные системы». «М.Б.А.

Как с помощью СЭД EOS for SharePoint объединить головной офис и филиалы: опыт «Глобалстрой-Инжиниринг» . Кроме того, мы хотели получить удобный и простой инструмент с широкими функциональными возможностями, в том числе – для удаленной работы. Проанализировав представленные на рынке решения, мы выбрали EOS for SharePoint». Как рассказали в ГСИ, анализ рынка показал, что EOS for SharePoint был хорошо приспособлен для работы с территориально распределенными компаниями, с системой можно б

«Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint ающаяся строительством и реконструкцией объектов нефтепереработки в России и за рубежом, выбрала для автоматизации документооборота и организации взаимодействия между подразделениями холдинга решение EOS for SharePoint. Об этом CNews сообщили в «Электронных Офисных Системах» (ЭОС). По информации компании, одной из самых сложных задач для руководства крупной территориально распределенной ком

«Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint В компании «Костанайские минералы» (республика Казахстан) с января 2015 г. реализуется проект внедрения системы EOS for SharePoint, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Сфера применения данного программного продукта — автоматизация управления документами, обеспечение возможности к

ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени будет простым и интуитивно понятным – таким, чтобы с первого раза было понятно, что необходимо сделать, чтобы добиться нужного результата. Мы недавно изменили интерфейс наших решений, среди которых и EOS for Share Point, чтобы максимально соответствовать запросам рынка». Последняя версия EOS for Share Point была выпущена совсем недавно – в конце 2014 г. До этого решение, конечно, так

EOS for SharePoint 2013: новая платформа, новый дизайн, новые модули CNews: Евгений, расскажите, пожалуйста, когда и почему появился продукт EOS for SharePoint, какие основные вехи развития этого решения можно отметить? Евгений Червяк

ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint ербурге, в мае текущего года завершила внедрение системы электронного документооборота на платформе EOS for SharePoint в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловско

«М.Б.А. Финансы» создала единое информационное пространство на базе EOS for SharePoint ым контентом и взаимодействием сотрудников. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные Офисные Системы». Инструментом для создания единого информационного пространства стало платформенное решение EOS for SharePoint, а исполнителем проекта была выбрана компания «Альта-Софт», сертифицированный партнер ЭОС в Брянской области. «М.Б.А. Финансы» является частью группы, действующей на территор

В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГПУ) внедряется система EOS for SharePoint. Сегодня в МГПУ в общем информационном пространстве работают все подраздел

«Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint адви»), машиностроительное предприятие, второй год работает в системе электронного документооборота EOS for SharePoint. Как сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (разработчике

Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint дставительного органа – снижение непроизводительных трудозатрат, возможность больше внимания уделять смысловой работе с документами, а не рутинным операциям, повышение комфорта трудовой деятельности. EOS for SharePoint Конфигурация на базе EOS for SharePoint для автоматизации законотворческой деятельности создана ЭОС в сотрудничестве с партнером «Офис-Док». Проблематикой законотворче

Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint шего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГПУ) реализован пилотный проект по созданию системы электронного документооборота на базе EOS for SharePoint, сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы». ГБОУ ВПО МГПУ создано в 1995 г. Правительством Москвы. За годы своего существования МГПУ сформировался как центр нау

«Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint партнер ЭОС в Московской области, сообщила о завершении пилотного проекта по внедрению ECM-решения EOS for SharePoint в «Московской Пивоваренной Компании» (г. Мытищи). В декабре система EOS

EOS for SharePoint 3.5: усилены функционал, скорость, защита Разработка версии 3.5 системы EOS for SharePoint для платформы SharePoint 2010 заняло более полугода из-за глубокой перераб

GSA Soft локализовала EOS for SharePoint 3.5 для Украины С 30 сентября 2013 г. ECM система EOS for SharePoint версии 3.5 (разработка компании «Электронные Офисные Системы») доступна с

ЭОС обновила портальную систему EOS for SharePoint до версии 3.5 Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявила о выходе новой версии портальной системы EOS for SharePoint для платформы Microsoft SharePoint 2010. EOS for SharePoint версии

«Калужский двигатель» внедряет EOS for SharePoint а о том, что на машиностроительном предприятии «Калужский двигатель» продолжается внедрение решения EOS for SharePoint от ЭОС. ECM-система EOS for SharePoint была выбрана заказчиком для

«М2М Прайвет Банк» расширяет сферу применения EOS for SharePoint фисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что «М2М Прайвет Банк» расширяет сферу применения ECM-системы EOS for SharePoint (разработка ЭОС). Как рассказали CNews в компании, EOS for SharePoint

Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе" CNews: Почему ваш выбор остановился на EOS for SharePoint? Антон Крупнов: Нам было нужно портальное решение и документооборот, а компания "Офис-Док" предложила решение ЭОС, которое нас устроило. Большим плюсом было то, что все поста

Валерий Андронов: Правительство Республики Бурятия доведет e-госуслуги до поселений CNews: Валерий, будьте добры, расскажите об установленном решении EOS for SharePoint? Валерий Андронов: Внедрение решения EOS for SharePoint разработки компании "Электронные офисные системы" у нас осуществлялось по двум направлениям: для автоматизации

ECM-система EOS forSharePoint теперь доступна на украинском языке й версии полнофункциональной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов EOS for SharePoint. Необходимость локализации ЕСМ-системы EOS for SharePoint на украин

БГПУ внедряет EOS for SharePoint шкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы (БГПУ) принял решение о внедрении EOS for SharePoint (Foundation) — решения, разработанного ЭОС на базе портальных технологий M

Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева внедряет EOS for SharePoint ское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева (г. Москва) приняло решение о внедрении СЭД EOS for SharePoint. Продукт, разработанный ЭОС на базе платформы MS SharePoint, выбран руково

ЭОС обновила СЭД/ECM-систему EOS for SharePoint Компания «Электронные офисные системы» выпустила ранее анонсированную версию СЭД/ECM-системы на платформе Microsoft SharePoint 2010 — решение EOS for SharePoint версии 3.4. Продукт EOS for SharePoint представляет собой СЭД на платформе Microsoft SharePoint, сочетающую черты корпоративной ECM-платформы и российской СЭД. С целью