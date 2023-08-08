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ЭОС EOS for SharePoint EOS for SPS EOS4SP



08.08.2023 ЭОС выпустила обновление системы автоматизации бизнес-процессов EOS4SP

Компания «Электронные офисные системы» обновила ECM-систему EOS4SP. Доработки, включенные в версию 4.9, нацелены прежде всего на оптимизацию процессов работы с документами и проектами документов. Изменения затронули исполнение и выдачу поручений и задач
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении

ни могли теряться. Не было четко обозначено и не могло быть спрогнозировано время, необходимое для согласования. О решении Для автоматизации внутреннего документооборота в ЗАО «МПК» выбрали платформу EOS for SharePoint, разработку компании «Электронные Офисные Системы», руководствуясь несколькими критериями. «В первую очередь это должно было быть коробочное решение, которое можно приобрести
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint

07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint и включает в себя функционал для автоматизации задач электронного документооборота и создания корпоративных
13.07.2017 «ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) объявила о том, что ее система документооборота EOS for SharePoint выбрана ФГБУ «Российская академия образования». ФГБУ «Российская академия образования» – одна из четырех отечественных государственных академий наук. До недавнего времени под
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint

«ЭОС» объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 09.03.2017 № 103 в Единый реестр российского ПО включена универсальная система управления корпоративным контентом EOS for SharePoint. Как рассказали CNews в компании, это портальное решение, предназначенное для создания единого информационного пространства компании, ведения полноценного электронного докуме
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться

оекта было создание единой системы, охватывающей все задачи делопроизводства, но у нас было и много специфических требований. Это привело к тому, что решение был серьезно кастомизировано – к счастью, EOS for SharePoint позволяет многие изменения делать за счет стандартных средств как системы, так и платформы. В ходе внедрения была проведена интеграция с другими системами, было разработано б
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность

Учитывая потребности заказчиков в оптимизации бизнес-процессов и тренды рынка, разработчики при подготовке релиза EOS for SharePoint 4.2 сосредоточились на повышении «дружественности» интерфейса, а также добавили в систему некоторые дополнительные возможности, улучшающие ее удобство для пользователей. В це
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint

ния «Сев. Р. Девелопмент» (г. Москва) перешла на новую систему управления корпоративным контентом — EOS for SharePoint. В компании автоматизирован управленческий документооборот, работа с проек
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint

подразделений было проблематично, и это сказывалось не только на скорости согласования, но и на его качестве. CNews: Какие требования предъявлялись к системе? Почему выбор был сделан именно в пользу EOS for SharePoint? Мария Хурамшина: Перечень требований к внедряемому решению был в значительной степени обусловлен спецификой деятельности и организационной структурой «Тройка РЭД», о чем я р
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint

CNews: Расскажите, по каким критериям была выбрана система EOS for SharePoint? Какие альтернативные продукты рассматривались? Вы самостоятельно внедряли
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint

мы, определены этапы внедрения, сроки реализации проекта, разработана схема основных рабочих процессов документооборота. Было решено не уходить с программных продуктов компании ЭОС и внедрять систему EOS for SharePoint. В январе 2014 г. специалисты компании «Офис-Док» приступили к работам по внедрению. Работа одновременно шла как непосредственно в офисах заказчика, так и через удаленное под
22.12.2015 В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint

документооборота (ПСЭД). В качестве основы для развертывания ПСЭД было выбрано «коробочное» решение EOS for SharePoint от компании ЭОС. На старте проекта по развертыванию ПСЭД были обозначены с
21.10.2015 Вышла новая версия портальной ECM-системы EOS for SharePoint

Компания «Электронные Офисные Системы» выпустила новую версию портальной ECM-системы EOS for SharePoint. Изменения в версии 4.1 затронули юзабилити продукта в целом, интерфейс ра
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint

вным контентом, интегрированная в общую ИТ-инфраструктуру компании. Система реализована на базе СЭД EOS for SharePoint, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы», а исполнителем про
14.10.2015 «М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint

сающиеся локальных событий или обусловленные глобальными регуляторными решениями, с помощью решения EOS for SharePoint. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные офисные системы». «М.Б.А.

14.10.2015 Как с помощью СЭД EOS for SharePoint объединить головной офис и филиалы: опыт «Глобалстрой-Инжиниринг»

. Кроме того, мы хотели получить удобный и простой инструмент с широкими функциональными возможностями, в том числе – для удаленной работы. Проанализировав представленные на рынке решения, мы выбрали EOS for SharePoint». Как рассказали в ГСИ, анализ рынка показал, что EOS for SharePoint был хорошо приспособлен для работы с территориально распределенными компаниями, с системой можно б
14.09.2015 «Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint

ающаяся строительством и реконструкцией объектов нефтепереработки в России и за рубежом, выбрала для автоматизации документооборота и организации взаимодействия между подразделениями холдинга решение EOS for SharePoint. Об этом CNews сообщили в «Электронных Офисных Системах» (ЭОС). По информации компании, одной из самых сложных задач для руководства крупной территориально распределенной ком
17.06.2015 «Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint

В компании «Костанайские минералы» (республика Казахстан) с января 2015 г. реализуется проект внедрения системы EOS for SharePoint, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Сфера применения данного программного продукта — автоматизация управления документами, обеспечение возможности к
10.02.2015 ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени

будет простым и интуитивно понятным – таким, чтобы с первого раза было понятно, что необходимо сделать, чтобы добиться нужного результата. Мы недавно изменили интерфейс наших решений, среди которых и EOS for Share Point, чтобы максимально соответствовать запросам рынка». Последняя версия EOS for Share Point была выпущена совсем недавно – в конце 2014 г. До этого решение, конечно, так
24.11.2014 EOS for SharePoint 2013: новая платформа, новый дизайн, новые модули

CNews: Евгений, расскажите, пожалуйста, когда и почему появился продукт EOS for SharePoint, какие основные вехи развития этого решения можно отметить? Евгений Червяк
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint

ербурге, в мае текущего года завершила внедрение системы электронного документооборота на платформе EOS for SharePoint в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловско
08.09.2014 «М.Б.А. Финансы» создала единое информационное пространство на базе EOS for SharePoint

ым контентом и взаимодействием сотрудников. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные Офисные Системы». Инструментом для создания единого информационного пространства стало платформенное решение EOS for SharePoint, а исполнителем проекта была выбрана компания «Альта-Софт», сертифицированный партнер ЭОС в Брянской области. «М.Б.А. Финансы» является частью группы, действующей на территор
01.09.2014 В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГПУ) внедряется система EOS for SharePoint. Сегодня в МГПУ в общем информационном пространстве работают все подраздел
14.07.2014 «Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint

адви»), машиностроительное предприятие, второй год работает в системе электронного документооборота EOS for SharePoint. Как сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (разработчике
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint

дставительного органа – снижение непроизводительных трудозатрат, возможность больше внимания уделять смысловой работе с документами, а не рутинным операциям, повышение комфорта трудовой деятельности. EOS for SharePoint Конфигурация на базе EOS for SharePoint для автоматизации законотворческой деятельности создана ЭОС в сотрудничестве с партнером «Офис-Док». Проблематикой законотворче
23.01.2014 Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint

шего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГПУ) реализован пилотный проект по созданию системы электронного документооборота на базе EOS for SharePoint, сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы». ГБОУ ВПО МГПУ создано в 1995 г. Правительством Москвы. За годы своего существования МГПУ сформировался как центр нау
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint

партнер ЭОС в Московской области, сообщила о завершении пилотного проекта по внедрению ECM-решения EOS for SharePoint в «Московской Пивоваренной Компании» (г. Мытищи). В декабре система EOS
21.10.2013 EOS for SharePoint 3.5: усилены функционал, скорость, защита

Разработка версии 3.5 системы EOS for SharePoint для платформы SharePoint 2010 заняло более полугода из-за глубокой перераб
11.10.2013 GSA Soft локализовала EOS for SharePoint 3.5 для Украины

С 30 сентября 2013 г. ECM система EOS for SharePoint версии 3.5 (разработка компании «Электронные Офисные Системы») доступна с

23.09.2013 ЭОС обновила портальную систему EOS for SharePoint до версии 3.5

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявила о выходе новой версии портальной системы EOS for SharePoint для платформы Microsoft SharePoint 2010. EOS for SharePoint версии

24.07.2013 «Калужский двигатель» внедряет EOS for SharePoint

а о том, что на машиностроительном предприятии «Калужский двигатель» продолжается внедрение решения EOS for SharePoint от ЭОС. ECM-система EOS for SharePoint была выбрана заказчиком для

20.06.2013 «М2М Прайвет Банк» расширяет сферу применения EOS for SharePoint

фисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что «М2М Прайвет Банк» расширяет сферу применения ECM-системы EOS for SharePoint (разработка ЭОС). Как рассказали CNews в компании, EOS for SharePoint

22.04.2013 Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе"

CNews: Почему ваш выбор остановился на EOS for SharePoint? Антон Крупнов: Нам было нужно портальное решение и документооборот, а компания "Офис-Док" предложила решение ЭОС, которое нас устроило. Большим плюсом было то, что все поста
04.03.2013 Валерий Андронов: Правительство Республики Бурятия доведет e-госуслуги до поселений

CNews: Валерий, будьте добры, расскажите об установленном решении EOS for SharePoint? Валерий Андронов: Внедрение решения EOS for SharePoint разработки компании "Электронные офисные системы" у нас осуществлялось по двум направлениям: для автоматизации

29.01.2013 ECM-система EOS forSharePoint теперь доступна на украинском языке

й версии полнофункциональной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов EOS for SharePoint. Необходимость локализации ЕСМ-системы EOS for SharePoint на украин
22.11.2012 БГПУ внедряет EOS for SharePoint

шкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы (БГПУ) принял решение о внедрении EOS for SharePoint (Foundation) — решения, разработанного ЭОС на базе портальных технологий M
14.11.2012 Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева внедряет EOS for SharePoint

ское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева (г. Москва) приняло решение о внедрении СЭД EOS for SharePoint. Продукт, разработанный ЭОС на базе платформы MS SharePoint, выбран руково
29.10.2012 ЭОС обновила СЭД/ECM-систему EOS for SharePoint

Компания «Электронные офисные системы» выпустила ранее анонсированную версию СЭД/ECM-системы на платформе Microsoft SharePoint 2010 — решение EOS for SharePoint версии 3.4. Продукт EOS for SharePoint представляет собой СЭД на платформе Microsoft SharePoint, сочетающую черты корпоративной ECM-платформы и российской СЭД. С целью
26.09.2012 EOS for SharePoint: что умеет новая версия СЭД

кода и оптимизация внутренних технологических процедур и компонентов платформы Microsoft SharePoint, используемых внутри СЭД. Именно таким путем пошла компания ЭОС. Еще при разработке нынешней версии EOS for SharePoint вендор сделал акцент на расширение стандартных функциональных возможностей СЭД, а в новой версии максимальное внимание было уделено аспектам производительности. При этом, по


Публикаций - 111, упоминаний - 111

ЭОС EOS for SharePoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1098 113
Microsoft Corporation 23868 27
Офис-док - Office Doc 58 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 15
ДОК 1 15
Юниксофт 19 10
Docsvision - ДоксВижн 980 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
7342 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
TerraLink - ТерраЛинк 212 4
Canon 1374 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 219 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 3
Pirit - Пирит 80 3
Oracle Corporation 6389 3
Корус Консалтинг ГК 1120 2
Directum - Директум 920 2
Schneider Electric 509 2
Google LLC 11109 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 88 2
InterTrust - ИнтерТраст 304 2
Медиалюкс 32 2
X Corp - Twitter 2477 2
Альта-Софт 5 2
СофтЭксперт 45 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
OpenText 132 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 2
Центр электронного документооборота РУП БГУ 18 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 29 1
Генкей 4 1
Бизнес ИТ 42 1
Летограф - Letograf 79 1
iDecide - АйДесайд 33 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Парадигма 142 1
Неолант - Neolant 37 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 10 1
КАДВИ - Калужский двигатель 18 3
Московская Пивоваренная Компания 8 3
СДМ-Банк 20 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 60 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 2
Империя-Фарма 4 2
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 1 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 2
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 23 1
Enron - Enrongate 0 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 17 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 0 1
Лукойл Югнефтепродукт 1 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 27 1
Резонанс НПП 1 1
101Hotels.com 3 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС 10 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 8 1
Сибавиастрой 2 1
Костанайские минералы - ДАГОК Кустанайасбест - Житикаринский асбестовый горно-обогатительный комбинат 1 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 22 1
Мосэнерго ПАО 125 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 1
ВТБ - ВТБ24 608 1
Транснефть 268 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 1
Татнефть 212 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 1
DuPont - Дюпон 94 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 17 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 63 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 3 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 4 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 27 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Президент Российской Федерации 3373 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 75 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 8
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Apple iPad 3624 7
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 4
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 3
Intersoft Lab Референт 153 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 26 2
Летограф Бонапарт 2 1
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Microsoft SharePoint 2013 23 1
Баласанян Владимир 42 8
Храмцовская Наталья 46 5
Полтев Сергей 17 5
Макаров Станислав 112 4
Самойленко Максим 65 4
Осипов Александр 71 4
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Мякишева Марина 78 2
Перегудов Алексей 7 2
Курьянов Сергей 162 2
Пятов Андрей 3 2
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Назаров Александр 53 2
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Семенов Николай 14 1
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Шубин Павел 6 1
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Балабанов Андрей 6 1
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Валерко Михаил 2 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 18
Украина 6786 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 11
Казахстан - Республика 4926 8
Беларусь - Белоруссия 4435 8
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 5
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НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 5 1
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