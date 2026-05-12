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Воронежский ГАУ имени императора Петра I Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

СОБЫТИЯ


12.05.2026 МТС усилила сеть у самой большой школы в России 1
24.08.2010 Лицензии на ПО ЭОС переданы еще трем российским вузам 1
16.08.2010 Воронежский ГАУ им. К.Д.Глинки автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
17.07.2008 Более 130 российских школ захотели перейти на Linux 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Воронежский ГАУ имени императора Петра I и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1543 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4439 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9504 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7895 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3723 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10163 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8652 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Linux OS 11538 1
Голуб Василий 41 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 955 2
Россия - РФ - Российская федерация 166281 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1549 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Казахстан - Республика 6050 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 1
Беларусь - Белоруссия 6293 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1355 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1923 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2855 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1797 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1684 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3175 1
Образование в России 2894 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6777 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1487 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС КрИЖТ - Красноярский институт железнодорожного транспорта 2 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 7 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 11 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
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