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Воронежский ГАУ имени императора Петра I Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Воронежский ГАУ имени императора Петра I и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 1
|Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1543 1
|ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
|ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
|Linux OS 11538 1
|Голуб Василий 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.