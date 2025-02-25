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М.Б.А. Финансы ПКО


Коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» работает на рынке с 2009 года в области досудебного и судебного взыскания 


25.02.2025 «М.Б.А. Финансы» доверит общение с клиентами роботу-оператору от VS Robotics 1
14.10.2015 «М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 1
08.09.2014 «М.Б.А. Финансы» создала единое информационное пространство на базе EOS for SharePoint 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

М.Б.А. Финансы ПКО и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Альта-Софт 5 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
8272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 842 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 321 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6291 1
Microsoft SharePoint Server 706 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 2
Microsoft Skype 2067 1
Гераськина Елена 1 1
Колосков Максим 5 1
Россия - ЦФО - Брянская область 355 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 2
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Казахстан - Республика 5567 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 1
Индия - Bharat 5471 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Украина 7630 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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