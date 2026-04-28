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Россия ЦФО Брянская область

Россия - ЦФО - Брянская область

СОБЫТИЯ


28.04.2026 МТС накрыла сетью LTE 17 населенных пунктов Брянской области

ПАО «МТС» запустила сеть в 17 населенных пунктах в 11 районах Брянской области. Этой весной более 6 тыс. брянцев получили доступ к качественным услугам свя
19.02.2026 «МегаФон» придал 4G-ускорение крупнейшим городам Брянской области

сложности проживают всего несколько десятков человек. В целом этой зимой мы уже модернизировали более 20 телеком-объектов и построили несколько новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.
04.02.2026 «Гравитон» оснастила школы Брянской области современными принтерами

Компания «Гравитон», разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, успешно завершила проект по поставке современных принтеров ГП2201 для 35 школ Брянской области. Поставка осуществлялась партнером «Гравитон» — компанией «Лаборатория безопасности». Проект реализован в рамках закупки, проведенной в строгом соответствии с требованиями Феде
12.08.2025 Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в деревнях и селах Жуковского района Брянской области. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры в трех населенных пунктах скорост
21.02.2025 Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области

Скоростной мобильный интернет «МегаФона» пришел еще в 62 населенных пункта Брянской области. В этих селах проживают около 20 тыс. человек, примерно пятая часть из котор
17.02.2025 МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в 117 малых населенных пунктах Брянской области, в каждом из которых проживает от 30 до 600 человек. Благодаря развитию сети
31.01.2025 Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области»

Ozon запустил новую витрину в рамках проекта «Сделано в России» при поддержке Правительства Брянской области и регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлено 3,5 тыс. товаров
11.12.2024 Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области

ктов сыграла транспортная инфраструктура. Дубровка была основана в связи со строительством первой в Брянской области железной дороги, а поселок Сеща возник при железнодорожной станции рядом с о
12.08.2024 В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет

безграничные возможности для удаленной работы и досуга. Например, аналитики «МегаФона» фиксируют в Брянской области рост трафика на популярные маркетплейсы и магазины одежды – с начала года по
25.07.2024 В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в поселке Клетня Брянской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил на треть увеличить скорость моб
28.06.2024 МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей семи населенных пунктов Брянской области. Связь стандарта LTE получили более 2,5 тыс. брянцев, проживающих в малых и

28.06.2024 МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском

ПАО «МТС» модернизировала инфраструктуру мобильной связи в поселке Белые Берега Брянской области. В результате запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильно
25.06.2024 Мобильный интернет впервые пришел в одну из крупнейших здравниц Брянщины

тановили телеком-оборудование в санатории «Жуковский». Благодаря проведенным работам все посетители брянской лечебницы теперь могут пользоваться любыми цифровыми сервисами с помощью мобильного

31.05.2024 МТС запустила LTE в брянской Суземке

МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в поселке выро
30.05.2024 МТС прокачала связь в брянском Сураже

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети в Сураже Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в центре город
26.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области

В Пушкарной Слободе под Севском Брянской области МТС прокачала мобильный интернет. Средняя скорость передачи данных в пригоро
19.04.2024 МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском

смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, бронировать отели и экскурсии на южных морских курортах. «В Брянской области с началом теплого сезона активизировался транспортный трафик. Связь в дороге
30.11.2023 В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке

и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям брянской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам», – сказал директор

23.11.2023 МТС добавила интернет-скоростей в Трубчевске Брянской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в центре города Трубчевска Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета

09.11.2023 МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в деревне Дубровка Брянской области, где активно строится новое социальное жилье. В результате проведенных работ
09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила в пяти населенных пунктах Брянской области голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по се
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области

Более 5000 жителей одиннадцати сел Брянской области получили доступ к LTE от «Мегафона». Теперь им доступны все современные инте
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску

В трех малых населенных пунктах Брянской области вслед за крупными населенными пунктами МТС запустила голосовую связь нового

03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области

275 тыс. жителей Брянской области получили доступ к более высоким скоростям. Для этого специалисты «Мегафона»

21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек

ТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области, где проживает более 150 тыс. человек. В результате проведенных работ скорос
27.03.2023 Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин

, цифровая экосистема, объявляет о назначении Максима Митькина на должность директора филиала МТС в Брянской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли

28.02.2023 В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС

В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появило
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области

МТС сообщила об увеличении пропускной способности сети четвертого поколения в семи городах Брянской области. В результате проведенных работ в Жуковке, Карачеве, Фокино, Стародубе, Поче
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области

аботчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы. Управление ветеринарии

01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор

МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Брянской области Сергея Рубцова. Ключевыми направлениями работы нового директора станут разви
24.03.2016 «Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Це
09.04.2015 IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области

е эффективности использования имеющихся ресурсов региональной системы профессионального образования Брянской области – ИАС «ПрофСеть». Новая система поможет Департаменту образования и науки

05.08.2014 В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения

В Брянской области получила развитие комплексная информатизация здравоохранения. Проект, основа
13.03.2014 «Билайн» обеспечил скоростным интернетом около 43 тыс. жителей Брянской области

ренд «Билайн») продолжает улучшать покрытие 3G в области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь появился в таких населенных пунктах как: г. Дятьково, п. Фокино Дятьковского р-на, п. Октябрьский, Брянского р-на, п. Селец Трубчевского р-на, п. Литиж Комаричского р-на. Как рассказали CNews в операторе, новые базовые станции 3G работают по стандарту HSPA+, который позволяет скачивать инфор
02.12.2013 Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело»

Органы исполнительной власти Брянской области продолжают планомерно развивать электронный документооборот. В октябре текущ
16.09.2013 «Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области

запланировал дальнейшее развитие сети 3G в районных центрах: Дятьково, Клинцы, Новозыбков, Климово, а также в Брянском районе. Кроме того, «Билайн» продолжает модернизировать уже действующую сеть. В Брянской области более 88% базовых станций 3G «Билайн» переведены на современные IP-технологии, позволяющие обеспечить высокую скорость передачи данных.
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области

Брянский филиал компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять покрытие сети 3G в Брянской области. Теперь связь третьего поколения доступна жителям Стародубского, Суражского,
06.05.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с

ьные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о переводе сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила емкость сети 3G и максимальную

Публикаций - 402, упоминаний - 551

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Ростелеком 10948 30
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МТС - РеКом 21 8
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
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Ростелеком - Связьинвест 1719 6
МегаФон - Мобиком 230 5
Альта-Софт 10 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Microsoft Corporation 25775 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Telegram Group 2940 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 3
МТС Центр макрорегион 64 3
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 19 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Почта России ПАО 2370 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
101Hotels.com 456 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
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НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Евросеть 1421 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
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Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
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КонсультантПлюс 161 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Windows 2000 8678 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Linux OS 11533 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Apple - App Store 3109 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
FreePik 1841 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
Linux - Debian GNU 567 3
МТС 3G-сеть 121 3
Pixabay 257 3
ИТС НПО - Паук Трафик 7 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
Huawei E - серия роутеров 37 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Орловский Виктор 408 71
Митькин Максим 35 34
Ветрова Мария 11 11
Путин Владимир 3454 10
Никифоров Николай 1138 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Щеголев Игорь 699 6
Рубцов Сергей 33 5
Гурджиян Руслан 20 3
Кусков Денис 221 3
Абрамов Андрей 41 3
Рудников Вячеслав 10 3
Рылов Дмитрий 56 3
Яковлев Михаил 21 3
Козырев Алексей 328 2
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Попов Алексей 339 2
Гордеев Алексей 16 2
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Гончаренко Марина 35 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 172
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 91
Россия - ЦФО - Костромская область 477 87
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 76
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 68
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 59
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 55
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Беларусь - Белоруссия 6289 39
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 39
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
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