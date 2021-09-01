Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Брянская область
Публикаций - 87, упоминаний - 155
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
|Путин Владимир 1840 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Рубцов Сергей 27 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Рудников Вячеслав 6 3
|Жаров Александр 165 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Массух Илья 192 2
|Орловский Виктор 229 2
|Попов Алексей 319 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Примаков Евгений 6 2
|Васин Василий 17 2
|Богомаз Александр 2 2
|Аксаков Анатолий 98 1
|Никитин Игорь 7 1
|Хасис Лев 96 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Титов Борис 28 1
|Маликов Алексей 1 1
|Гришаков Максим 27 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Осеевский Михаил 227 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Баров Алексей 25 1
|Шадаев Максут 384 1
|Ананьев Дмитрий 54 1
|Генс Георгий 62 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Албычев Александр 74 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Урнышев Роман 16 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Федулов Владислав 58 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Айвазов Армен 449 1
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
|Известия ИД 59 1
|Сноб 7 1
|CNews Analytics 2006 5
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786327, в очереди разбора - 690005.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786327, в очереди разбора - 690005.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru