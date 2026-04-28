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Россия ЦФО Брянская область
СОБЫТИЯ
|28.04.2026
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МТС накрыла сетью LTE 17 населенных пунктов Брянской области
ПАО «МТС» запустила сеть в 17 населенных пунктах в 11 районах Брянской области. Этой весной более 6 тыс. брянцев получили доступ к качественным услугам свя
|19.02.2026
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«МегаФон» придал 4G-ускорение крупнейшим городам Брянской области
сложности проживают всего несколько десятков человек. В целом этой зимой мы уже модернизировали более 20 телеком-объектов и построили несколько новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.
|04.02.2026
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«Гравитон» оснастила школы Брянской области современными принтерами
Компания «Гравитон», разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, успешно завершила проект по поставке современных принтеров ГП2201 для 35 школ Брянской области. Поставка осуществлялась партнером «Гравитон» — компанией «Лаборатория безопасности». Проект реализован в рамках закупки, проведенной в строгом соответствии с требованиями Феде
|12.08.2025
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Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины
Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в деревнях и селах Жуковского района Брянской области. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры в трех населенных пунктах скорост
|21.02.2025
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Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области
Скоростной мобильный интернет «МегаФона» пришел еще в 62 населенных пункта Брянской области. В этих селах проживают около 20 тыс. человек, примерно пятая часть из котор
|17.02.2025
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МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области
Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в 117 малых населенных пунктах Брянской области, в каждом из которых проживает от 30 до 600 человек. Благодаря развитию сети
|31.01.2025
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Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области»
Ozon запустил новую витрину в рамках проекта «Сделано в России» при поддержке Правительства Брянской области и регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлено 3,5 тыс. товаров
|11.12.2024
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Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области
ктов сыграла транспортная инфраструктура. Дубровка была основана в связи со строительством первой в Брянской области железной дороги, а поселок Сеща возник при железнодорожной станции рядом с о
|12.08.2024
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В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет
безграничные возможности для удаленной работы и досуга. Например, аналитики «МегаФона» фиксируют в Брянской области рост трафика на популярные маркетплейсы и магазины одежды – с начала года по
|25.07.2024
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В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в поселке Клетня Брянской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил на треть увеличить скорость моб
|28.06.2024
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МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области
МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей семи населенных пунктов Брянской области. Связь стандарта LTE получили более 2,5 тыс. брянцев, проживающих в малых и
|28.06.2024
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МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском
ПАО «МТС» модернизировала инфраструктуру мобильной связи в поселке Белые Берега Брянской области. В результате запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильно
|25.06.2024
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Мобильный интернет впервые пришел в одну из крупнейших здравниц Брянщины
тановили телеком-оборудование в санатории «Жуковский». Благодаря проведенным работам все посетители брянской лечебницы теперь могут пользоваться любыми цифровыми сервисами с помощью мобильного
|31.05.2024
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МТС запустила LTE в брянской Суземке
МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в поселке выро
|30.05.2024
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МТС прокачала связь в брянском Сураже
МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети в Сураже Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в центре город
|26.04.2024
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МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области
В Пушкарной Слободе под Севском Брянской области МТС прокачала мобильный интернет. Средняя скорость передачи данных в пригоро
|19.04.2024
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МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском
смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, бронировать отели и экскурсии на южных морских курортах. «В Брянской области с началом теплого сезона активизировался транспортный трафик. Связь в дороге
|30.11.2023
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В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке
и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям брянской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам», – сказал директор
|23.11.2023
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МТС добавила интернет-скоростей в Трубчевске Брянской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в центре города Трубчевска Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета
|09.11.2023
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МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в деревне Дубровка Брянской области, где активно строится новое социальное жилье. В результате проведенных работ
|09.10.2023
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МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила в пяти населенных пунктах Брянской области голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по се
|04.08.2023
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«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области
Более 5000 жителей одиннадцати сел Брянской области получили доступ к LTE от «Мегафона». Теперь им доступны все современные инте
|28.06.2023
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МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску
В трех малых населенных пунктах Брянской области вслед за крупными населенными пунктами МТС запустила голосовую связь нового
|03.05.2023
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«Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области
275 тыс. жителей Брянской области получили доступ к более высоким скоростям. Для этого специалисты «Мегафона»
|21.04.2023
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В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек
ТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области, где проживает более 150 тыс. человек. В результате проведенных работ скорос
|27.03.2023
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Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин
, цифровая экосистема, объявляет о назначении Максима Митькина на должность директора филиала МТС в Брянской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли
|28.02.2023
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В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС
В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появило
|01.09.2021
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Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо
|01.09.2021
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Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо
|01.04.2021
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МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области
МТС сообщила об увеличении пропускной способности сети четвертого поколения в семи городах Брянской области. В результате проведенных работ в Жуковке, Карачеве, Фокино, Стародубе, Поче
|18.03.2021
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Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области
аботчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы. Управление ветеринарии
|01.02.2021
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В филиале МТС Брянской области назначен директор
МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Брянской области Сергея Рубцова. Ключевыми направлениями работы нового директора станут разви
|24.03.2016
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«Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Це
|09.04.2015
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IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области
е эффективности использования имеющихся ресурсов региональной системы профессионального образования Брянской области – ИАС «ПрофСеть». Новая система поможет Департаменту образования и науки
|05.08.2014
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В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения
В Брянской области получила развитие комплексная информатизация здравоохранения. Проект, основа
|13.03.2014
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«Билайн» обеспечил скоростным интернетом около 43 тыс. жителей Брянской области
ренд «Билайн») продолжает улучшать покрытие 3G в области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь появился в таких населенных пунктах как: г. Дятьково, п. Фокино Дятьковского р-на, п. Октябрьский, Брянского р-на, п. Селец Трубчевского р-на, п. Литиж Комаричского р-на. Как рассказали CNews в операторе, новые базовые станции 3G работают по стандарту HSPA+, который позволяет скачивать инфор
|02.12.2013
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Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело»
Органы исполнительной власти Брянской области продолжают планомерно развивать электронный документооборот. В октябре текущ
|16.09.2013
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«Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области
запланировал дальнейшее развитие сети 3G в районных центрах: Дятьково, Клинцы, Новозыбков, Климово, а также в Брянском районе. Кроме того, «Билайн» продолжает модернизировать уже действующую сеть. В Брянской области более 88% базовых станций 3G «Билайн» переведены на современные IP-технологии, позволяющие обеспечить высокую скорость передачи данных.
|14.06.2013
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«Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области
Брянский филиал компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять покрытие сети 3G в Брянской области. Теперь связь третьего поколения доступна жителям Стародубского, Суражского,
|06.05.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с
ьные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о переводе сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила емкость сети 3G и максимальную
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 71
|Митькин Максим 35 34
|Ветрова Мария 11 11
|Путин Владимир 3454 10
|Никифоров Николай 1138 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Рубцов Сергей 33 5
|Гурджиян Руслан 20 3
|Кусков Денис 221 3
|Абрамов Андрей 41 3
|Рудников Вячеслав 10 3
|Рылов Дмитрий 56 3
|Яковлев Михаил 21 3
|Козырев Алексей 328 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Белов Виктор 60 2
|Попов Алексей 339 2
|Гордеев Алексей 16 2
|Фомин Дмитрий 25 2
|Данцев Олег 4 2
|Примаков Евгений 14 2
|Васин Василий 35 2
|Башмаков Александр 16 2
|Богомаз Александр 2 2
|Домбровский Юрий 62 2
|Перагов Андрей 18 2
|Федин Алексей 4 2
|Данкевич Евгений 10 2
|Кромской Дмитрий 7 2
|Калашников Михаил 8 2
|Тимофеев Игорь 6 2
|Тимофеев Евгений 7 2
|Прутков Козьма 7 2
|Большов Леонид 3 2
|Ильин Леонид 3 2
|Хафизов Тимур 2 2
|Цыба Анатолий 4 2
|Волкорезов Сергей 2 2
|Гончаренко Марина 35 2
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