Россия - ЦФО - Брянская область

МТС накрыла сетью LTE 17 населенных пунктов Брянской области ПАО «МТС» запустила сеть в 17 населенных пунктах в 11 районах Брянской области. Этой весной более 6 тыс. брянцев получили доступ к качественным услугам свя

«МегаФон» придал 4G-ускорение крупнейшим городам Брянской области сложности проживают всего несколько десятков человек. В целом этой зимой мы уже модернизировали более 20 телеком-объектов и построили несколько новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.

«Гравитон» оснастила школы Брянской области современными принтерами Компания «Гравитон», разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, успешно завершила проект по поставке современных принтеров ГП2201 для 35 школ Брянской области. Поставка осуществлялась партнером «Гравитон» — компанией «Лаборатория безопасности». Проект реализован в рамках закупки, проведенной в строгом соответствии с требованиями Феде

Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в деревнях и селах Жуковского района Брянской области. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры в трех населенных пунктах скорост

Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области Скоростной мобильный интернет «МегаФона» пришел еще в 62 населенных пункта Брянской области. В этих селах проживают около 20 тыс. человек, примерно пятая часть из котор

МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в 117 малых населенных пунктах Брянской области, в каждом из которых проживает от 30 до 600 человек. Благодаря развитию сети

Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области» Ozon запустил новую витрину в рамках проекта «Сделано в России» при поддержке Правительства Брянской области и регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлено 3,5 тыс. товаров

Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области ктов сыграла транспортная инфраструктура. Дубровка была основана в связи со строительством первой в Брянской области железной дороги, а поселок Сеща возник при железнодорожной станции рядом с о

В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет безграничные возможности для удаленной работы и досуга. Например, аналитики «МегаФона» фиксируют в Брянской области рост трафика на популярные маркетплейсы и магазины одежды – с начала года по

В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в поселке Клетня Брянской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил на треть увеличить скорость моб

МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей семи населенных пунктов Брянской области. Связь стандарта LTE получили более 2,5 тыс. брянцев, проживающих в малых и

МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском ПАО «МТС» модернизировала инфраструктуру мобильной связи в поселке Белые Берега Брянской области. В результате запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильно

Мобильный интернет впервые пришел в одну из крупнейших здравниц Брянщины тановили телеком-оборудование в санатории «Жуковский». Благодаря проведенным работам все посетители брянской лечебницы теперь могут пользоваться любыми цифровыми сервисами с помощью мобильного

МТС запустила LTE в брянской Суземке МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в поселке выро

МТС прокачала связь в брянском Сураже МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети в Сураже Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в центре город

МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области В Пушкарной Слободе под Севском Брянской области МТС прокачала мобильный интернет. Средняя скорость передачи данных в пригоро

МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, бронировать отели и экскурсии на южных морских курортах. «В Брянской области с началом теплого сезона активизировался транспортный трафик. Связь в дороге

В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям брянской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам», – сказал директор

МТС добавила интернет-скоростей в Трубчевске Брянской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в центре города Трубчевска Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета

МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в деревне Дубровка Брянской области, где активно строится новое социальное жилье. В результате проведенных работ

МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила в пяти населенных пунктах Брянской области голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по се

«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области Более 5000 жителей одиннадцати сел Брянской области получили доступ к LTE от «Мегафона». Теперь им доступны все современные инте

МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску В трех малых населенных пунктах Брянской области вслед за крупными населенными пунктами МТС запустила голосовую связь нового

«Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 275 тыс. жителей Брянской области получили доступ к более высоким скоростям. Для этого специалисты «Мегафона»

В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек ТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области, где проживает более 150 тыс. человек. В результате проведенных работ скорос

Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин , цифровая экосистема, объявляет о назначении Максима Митькина на должность директора филиала МТС в Брянской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли

В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появило

Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо

Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведо

МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области МТС сообщила об увеличении пропускной способности сети четвертого поколения в семи городах Брянской области. В результате проведенных работ в Жуковке, Карачеве, Фокино, Стародубе, Поче

Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области аботчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы. Управление ветеринарии

В филиале МТС Брянской области назначен директор МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Брянской области Сергея Рубцова. Ключевыми направлениями работы нового директора станут разви

«Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве Губернатор Брянской области Александр Богомаз и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Це

IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области е эффективности использования имеющихся ресурсов региональной системы профессионального образования Брянской области – ИАС «ПрофСеть». Новая система поможет Департаменту образования и науки

В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения В Брянской области получила развитие комплексная информатизация здравоохранения. Проект, основа

«Билайн» обеспечил скоростным интернетом около 43 тыс. жителей Брянской области ренд «Билайн») продолжает улучшать покрытие 3G в области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь появился в таких населенных пунктах как: г. Дятьково, п. Фокино Дятьковского р-на, п. Октябрьский, Брянского р-на, п. Селец Трубчевского р-на, п. Литиж Комаричского р-на. Как рассказали CNews в операторе, новые базовые станции 3G работают по стандарту HSPA+, который позволяет скачивать инфор

Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело» Органы исполнительной власти Брянской области продолжают планомерно развивать электронный документооборот. В октябре текущ

«Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области запланировал дальнейшее развитие сети 3G в районных центрах: Дятьково, Клинцы, Новозыбков, Климово, а также в Брянском районе. Кроме того, «Билайн» продолжает модернизировать уже действующую сеть. В Брянской области более 88% базовых станций 3G «Билайн» переведены на современные IP-технологии, позволяющие обеспечить высокую скорость передачи данных.

«Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области Брянский филиал компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает расширять покрытие сети 3G в Брянской области. Теперь связь третьего поколения доступна жителям Стародубского, Суражского,