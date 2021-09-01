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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Россия - ЦФО - Брянская область


01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 2
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 3
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 3
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 2
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 2
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 7
01.06.2017 Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 2
01.02.2017 Регионы получат на информатизацию меньше денег, чем год назад. Конкурса не будет 1
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО 1
13.07.2016 Бюджеты субъектов РФ на ИКТ: рейтинг CNews 1
15.06.2016 Минкомсвязи России провело мониторинг продвижения электронных госуслуг в субъектах РФ 1
12.04.2016 Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика» 1
24.03.2016 «Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
14.01.2016 Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан» 1
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 4
09.04.2015 IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области 11
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 3

Публикаций - 87, упоминаний - 155

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 157 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Ланит ГК 1185 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
Dr.Web - Доктор Веб 996 2
Microsoft Corporation 11628 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
Yandex - Яндекс 4129 2
МегаФон Столичный филиал 68 1
Spirit DSP - Спирит Корп 248 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 1
Quorum - Кворум 53 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 1
Скай Линк - Skylink 548 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 1
Рустелеком ТК 207 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Twitter 2205 1
Ростех Азимут 16 1
Actility 5 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 53 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
САФИБ - SAFIB 3 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
Haier 48 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Midea 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Agrivita - Экопроект 1 1
СКАУТ 63 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
PepsiCo - Пепсико 99 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Сургутнефтегаз - СНГ 124 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 1
Candy Group - Канди 55 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
CD Land 2 1
Take Wing 1 1
КонсультантПлюс 44 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Indesit 36 1
Макфа - Makfa 4 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
Эксмо-АСТ - издательство 51 1
5Post - 5Пост 15 1
Gorenje 54 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 601 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 205 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Wildberries 128 1
Unilever - Юнилевер Русь 57 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 169 1
Яндекс.Еда 93 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта России ПАО 1586 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 17
Президент Российской Федерации 1447 11
Правительство РФ 2226 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
Правительство Москвы 660 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Правительство Ивановской области 11 2
Администрация Президента РФ 274 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Правительство Самарской области 48 2
Правительство Республики Коми 19 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Правительство Пермского края 15 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 36 1
Администрация Липецкой области 12 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
МФУ - Многофункциональное устройство 604 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 2
Безопасный город 348 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 401 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 34 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 57 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Родительский контроль 156 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЭОС Дело СЭД 649 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 82 2
МТС 3G-сеть 86 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Avaya Aura Communication Manager 33 1
CS Enigma 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Обращения граждан 37 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
ЭларСкан 48 1
Microsoft SQL Server 814 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Маркет 439 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Путин Владимир 1840 5
Никифоров Николай 1126 5
Рубцов Сергей 27 5
Щеголев Игорь 676 4
Медведев Дмитрий 1437 3
Рудников Вячеслав 6 3
Жаров Александр 165 2
Духовницкий Олег 91 2
Массух Илья 192 2
Орловский Виктор 229 2
Попов Алексей 319 2
Гордеев Алексей 10 2
Примаков Евгений 6 2
Васин Василий 17 2
Богомаз Александр 2 2
Аксаков Анатолий 98 1
Никитин Игорь 7 1
Хасис Лев 96 1
Эмдин Сергей 67 1
Кузяев Андрей 59 1
Титов Борис 28 1
Маликов Алексей 1 1
Гришаков Максим 27 1
Петров Дмитрий 33 1
Осеевский Михаил 227 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Иващенко Вячеслав 11 1
Воронова Татьяна 2 1
Баров Алексей 25 1
Шадаев Максут 384 1
Ананьев Дмитрий 54 1
Генс Георгий 62 1
Соколов Дмитрий 45 1
Албычев Александр 74 1
Карачинский Анатолий 74 1
Урнышев Роман 16 1
Смагаринский Юрий 23 1
Федулов Владислав 58 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Айвазов Армен 449 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 21
Россия - ЦФО - Калужская область 584 20
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 18
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 17
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 17
Россия - ЦФО - Курская область 342 16
Россия - ЦФО - Тульская область 760 15
Россия - ЦФО - Костромская область 234 14
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 14
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 13
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 13
Россия - ЦФО - Орловская область 136 13
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 12
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 11
Россия - СФО - Республика Алтай 712 10
Россия - ЦФО - Тверская область 251 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 9
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 8
Россия - СФО - Иркутская область 565 8
Россия - СФО - Новосибирская область 843 8
Украина 3547 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 8
Россия - ПФО - Пензенская область 359 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 7
Россия - ПФО - Саратовская область 364 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 6
Россия - УФО - Тюменская область 597 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Пиратство - Авторское право 216 1
Федеральное законодательство 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 50 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
Кибернетика 6 1
White list - Белый список 35 1
Вторая мировая война 301 1
Образование в России 381 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Великая Отечественная война 130 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 57 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Известия ИД 59 1
Сноб 7 1
CNews Analytics 2006 5
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
РАН - Российская академия наук 326 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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