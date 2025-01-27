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Ветрова Мария



27.01.2025 «МегаФона» установил новое телеком-оборудование в Лапине 1
11.12.2024 Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области 1
14.10.2024 «МегаФон»: брянцы усиленно учатся программированию 1
12.08.2024 В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет 1
25.06.2024 Мобильный интернет впервые пришел в одну из крупнейших здравниц Брянщины 1
12.04.2024 «МегаФон» улучшил интернет в крупнейшем районе Брянска 1
31.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет в картофельной мекке России 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ветрова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8832 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева Овстуг - Музей-усадьба Тютчевых 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8153 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7650 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2665 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7386 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3987 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 984 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1459 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3407 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 239 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3854 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Россия - ЦФО - Брянская область 350 7
Россия - РФ - Российская федерация 144407 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 272 4
Беларусь - Белоруссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1146 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы 17 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Севский район - Севск 14 1
Россия - ЦФО - Костромская область 404 1
Россия - ПФО - Пензенская область 590 1
Россия - ЦФО - Орловская область 321 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 818 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 238 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 329 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Почепский район - Почеп 13 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 14 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 11 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Овстуг 3 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2933 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5106 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха - Всероссийский научно-исследовательских институт картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха ФГБНУ - Всероссийский НИИ картофельного хозяйства России 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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