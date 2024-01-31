«МегаФон» разогнал интернет в картофельной мекке России

Инженеры оператора запустили в эксплуатацию новые базовые станции в пригородах Брянска, где проживают в общей сложности около 15 тыс. человек. Запуск телеком-объектов с поддержкой 4G позволил улучшить покрытие и проникновение сигнала, а также увеличить скорости мобильного интернета в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование установлено в поселке Новые Дарковичи, где находился Брянский филиал Всероссийского НИИ картофельного хозяйства России и опытное хозяйство, которое вносит свой вклад в урожайность «второго хлеба». В 2023 году на Брянщине был зафиксирован рекордный урожай – 1,5 млн тонн, а каждый пятый килограмм картофеля в России был выращен именно в Брянской области.

Базовые станции «МегаФона» также заработали в деревне Чайковичи, которая уже входит в состав областного центра и в поселке городского типа Большое Полпино, где проживают около 6 тыс. человек и действуют около 20 промышленных, перерабатывающих и торговых предприятий.

Во всех населенных пунктах инженеры МегаФона развернули высокочастотный слой LTE, обеспечивающий увеличенную скорость сигнала и повышенную пропускную способность сети. Теперь жителям Брянска и северо-восточных пригородов областного центра доступен более стабильный сигнал и скоростная передача данных. Это означает, что даже в часы повышенной нагрузки на сеть абоненты могут на комфортных скоростях пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить наших абонентов надежной связью и быстрым интернетом. Для этого регулярно мониторим нагрузку на базовые станции и улучшаем качество связи в наиболее активных территориях. Сейчас на окраине Брянска скорость мобильного интернета достигает 50 Мбит/с – этого достаточно, чтобы не только общаться с друзьями в соцсетях, работать дистанционно, пользоваться почтой и мессенджерами, но и смотреть фильмы и слушать музыку в режиме онлайн», – сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.