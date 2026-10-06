За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

В России зафиксировано падение объемов мобильного трафика. Россияне активно отказываются от мобильного интернета, предпочитая вместо него публичный Wi-Fi – там проблем с доступом к большинству сайтов пока нет. При этом за мобильный интернет до сих пор приходится принудительно платить – он входит в тарифы с абонентской платой.

Мобильный интернет – пережиток прошлого

Жители России начали массово отказываться от использования мобильного интернета. Это проявляется в резком падении объемов мобильного трафика – по результатам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) он обрушился на на 6% год к году, составив 12,1 млрд ГБ.

Такую статистику приводят «Ведомости» на основе данных Минцифры.

Результаты первой четверти 2026 г. (1 января – 31 марта) еще более впечатляющие. По информации издания, за этот период потребление россиянами мобильного трафика составило 11,8 млрд ГБ, продемонстрировав падение на 7,8% относительно I квартала 2025 г.

В начале 2026 г. расход мобильного трафика сократился в 78% российских регионов, во II квартале 2026 г. – в 74%. Рекордсменом в этом плане стала Ивановская область – здесь потребление мобильного интернета упало на 31,3% год к году, составив 75,8 млн ГБ.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Мобильный интернет интересует россиян все меньше

Второе место заняла Волгоградская область – здесь падение равно 28,1% до 140,1 млн ГБ. Этот регион на регулярной основе подвергается атакам БПЛА – беспилотную опасность объявляют почти каждый день, обычно после 20 часов. Иногда такую SMS о беспилотной опасности поступают местным жителям и днем – на период ее действия, а это, как правило, несколько часов, мобильный интернет начинает работать только по «белым спискам».

Также в рейтинге есть Адыгея (падение на 26,6% до 21,4 млн ГБ) и Тульская область (на 24,8% до 81,6 млн ГБ).

Россияне дали ответ

Сокращение мобильного трафика в России – явление относительно новое, и это, с очень высокой долей вероятности, реакция россиян на регулярно неработающий мобильный интернет. Во многих регионах страны он чаще всего функционирует только по «белым спискам» – перечню официально разрешенных веб-сервисов, которые работают при блокировках мобильного интернета. В Москве, к примеру, не было мобильного интернета в течение всего марта 2026 г.

Но бывает и так, что даже такие ресурсы становятся недоступными – в 2026 г. сотрудник CNews несколько раз испытывал это на своем опыте как в южных регионах страны, так и в северных.

Блокировки мобильного интернета начались весной 2025 г. Российские власти уверяют, что они нужны для безопасности граждан. «Белые списки» появились в сентябре 2025 г., но спустя более года в них по-прежнему нет многих востребованных в России сервисов, например, приложений крупнейших российских банков.

Также за минувший год так и не были сформированы единые и понятные правила добавления сервисов в «белые списки». В начале октября 2026 г. CNews писал, что власти только начали готовить их, и то лишь после массовых жалоб бизнеса на непрозрачность процедуры. Другой не менее важной причиной стали претензии ФСБ к текущему механизму пополнения этих списков.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже уверены, что сокращение потребления мобильного интернета – прямое следствие его бесконечных блокировок. Так считает, в частности, директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко.

Плата за воздух

Важно отметить, что мобильный интернет входит в состав подавляющего большинства тарифных планов российских сотовых операторов, доступных для подключения. Иными словами, россияне каждый месяц платят за то, чем стали пользоваться в гораздо меньших объемах.

К моменту выхода материала полностью отказаться от мобильного интернета в тарифах с абонентской платой в сетях операторов «большой четверки» было нельзя – даже в настраиваемых тарифах присутствует минимальный объем предоплаченных гигабайтов.

Также на фоне постоянных блокировок мобильного интернета федеральные операторы начали возвращать тарифы с безлимитным трафиком.

Мобильного интернета толком нет, но трафик в нем теперь безлимитный

К началу октября 2026 г. такие тарифы предлагал каждый представитель «большой четверки», даже в регионах с регулярными «белыми списками» и максимальным падением потребления мобильного трафика.

Куда же без исключений

Пока жители подавляющего большинства регионов отказываются от мобильного интернета, проживающие на других территориях, напротив, наращивают объемы его потребления. Впрочем, в этом плане они в явном меньшинстве.

Согласно статистике Минцифры, активнее всего мобильный интернет-трафик вырос в Калининградской области – сразу на 12,2% год к году, составив 109,6 млн ГБ. Второе место по этому параметру – в Туве, где прирост достиг 11,1% и 32,1 млн ГБ. За ней следуют Карелия (9,2% до 57,2 млн ГБ) и Еврейская автономная область (5,1% до 18,4 млн ГБ).

Альтернатива пока есть

В качестве замены мобильному интернету россияне выбрали публичные сети Wi-Fi. Интернет в них, как правило, бесплатный – нужна лишь авторизация.

Вторая альтернатива – это домашний интернет. По данным «Ведомостей», во II квартале 2026 г. в масштабах всей России объем потребления фиксированного интернет-трафика достиг 58,6 млрд ГБ, показав 55-процентный рост год к году. Напомним, провайдеры научились замедлять домашний интернет – необходимые для этого инструменты есть как минимум у «Дом.Ру» и «Ростелекома».

Также россияне стали чаще звонить по обычной голосовой сотовой связи, хотя раньше аудиовызовов предпочитали мессенджеры. Объем исходящих соединений в сотовых сетях во II квартале 2026 г. вырос на 27% год к году, до 124 млрд.