Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 бновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х

Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей Второе пришествие SberBox Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с которой началось развитие банка в сегменте смарт-ТВ и аксессуаров для телевизоров. CNews писал, что первая версия устройства увидела свет в сентябре 2020 г. По прошествии неполн

Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пол

Разгадывать, играть и петь: «Триколор» расширил приложения для ТВ-приставок роскоп» и «Караоке». «Параллельно с усилением функционала приложений мы расширяем возможности наших ТВ-приставок. Новое поколение устройств становится мультимедийным центром дома и объединяет в

Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютер

МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приста

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям» Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли

Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак й, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как пишет Bleeping Computer, это в первую очередь ТВ-приставки бюджетного ценового сегмента, которые можно купить, к примеру, на AliExpress, и

Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе изионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах. Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут

«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное пр

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора Внешний вид и формат ТВ-приставка Movix Go выполнена в форм-факторе компактного донгла, который подключается к тел

Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет ий интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включ

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L и, раздел для детей, меню умного дома и к функциям записи и воспроизведения с внешних накопителей. ТВ-приставка позволяет поставить эфир на запись, если вдруг у вас нет возможности посмотреть

Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV вы

«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group ы, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений

Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской лее полно соответствовали проектным требованиям». Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные с