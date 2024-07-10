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Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание
|10.07.2024
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Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10
бновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х
|22.05.2024
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Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей
Второе пришествие SberBox Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с которой началось развитие банка в сегменте смарт-ТВ и аксессуаров для телевизоров. CNews писал, что первая версия устройства увидела свет в сентябре 2020 г. По прошествии неполн
|22.05.2024
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Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox
Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пол
|17.05.2024
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Разгадывать, играть и петь: «Триколор» расширил приложения для ТВ-приставок
роскоп» и «Караоке». «Параллельно с усилением функционала приложений мы расширяем возможности наших ТВ-приставок. Новое поколение устройств становится мультимедийным центром дома и объединяет в
|15.05.2024
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Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках
МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютер
|15.05.2024
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МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках
МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приста
|06.02.2024
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Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»
Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли
|10.10.2023
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Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак
й, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как пишет Bleeping Computer, это в первую очередь ТВ-приставки бюджетного ценового сегмента, которые можно купить, к примеру, на AliExpress, и
|03.07.2023
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Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе
изионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах. Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут
|28.06.2023
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«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка
модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное пр
|06.12.2022
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Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора
Внешний вид и формат ТВ-приставка Movix Go выполнена в форм-факторе компактного донгла, который подключается к тел
|05.10.2022
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Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет
ий интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включ
|31.08.2022
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Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L
и, раздел для детей, меню умного дома и к функциям записи и воспроизведения с внешних накопителей. ТВ-приставка позволяет поставить эфир на запись, если вдруг у вас нет возможности посмотреть
|08.08.2022
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Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок
Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV вы
|09.03.2022
|Netflix покинул Россию
|09.02.2022
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«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
ы, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений
|09.02.2022
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Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской
лее полно соответствовали проектным требованиям». Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные с
|28.01.2022
|Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
|15.01.2022
|Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники
|10.01.2022
|«М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса
|08.01.2022
|Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
|29.12.2021
|Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим
|23.12.2021
|Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве
|14.12.2021
|Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
|14.12.2021
|Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
|09.12.2021
|«VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении
|06.12.2021
|Как сохранить текст видео в YouTube
|02.12.2021
|Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети
|24.11.2021
|Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
|22.11.2021
|«М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина
|17.11.2021
|«VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями
|21.10.2021
|М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%
|17.10.2021
|Как оцифровать видео с DVD-дисков
|06.10.2021
|«М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
|05.10.2021
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«Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
да своих гаджетов сразу двумя новинками – умной колонкой «Станция мини» второй ревизии и компактной ТВ-приставкой «Модуль». Колонка ориентирована на тех, кому нужно устройство с повышенной мощн
|30.09.2021
|«Яндекс» создал «убийцу» TikTok
|24.09.2021
|Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса
|23.09.2021
|«М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
|13.09.2021
|4 способа скачать видео из Instagram
|20.07.2021
|В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту
Телевидение цифровое и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 697 51
|Путин Владимир 3064 47
|Кулаковский Дмитрий 67 36
|Рейман Леонид 1044 35
|Медведев Дмитрий 1648 35
|Матвиенко Роман 28 24
|Оловянников Дмитрий 25 21
|Токаренко Максим 30 20
|Трофимчук Денис 28 20
|Малинин Александр 40 20
|Мелихов Дмитрий 28 20
|Соловьев Александр 87 20
|Русинов Михаил 27 19
|Ким Андрей 23 19
|Симаткина Светлана 24 18
|Наумов Максим 98 18
|Никифоров Николай 1134 18
|Башкевич Андрей 24 17
|Женихов Алексей 26 17
|Волин Алексей 119 16
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 16
|Занько Мария 17 15
|Югай Виктор 21 15
|Ширшов Павел 76 15
|Прахов Михаил 22 14
|Ксенин Алекс 311 13
|Соловенчук Александр 94 13
|Фомин Павел 22 13
|Силин Михаил 27 12
|Безруков Андрей 28 12
|Лосев Станислав 22 12
|Припачкин Юрий 66 12
|Мардер Наум 116 12
|Пикульников Никита 16 12
|Иваницкая Юлия 20 12
|Северов Дмитрий 41 11
|Жаров Александр 174 11
|Куликов Роман 24 11
|Степанова Олеся 15 11
|Мамедова Мария 14 11
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