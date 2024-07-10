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10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

бновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х
22.05.2024 Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей

Второе пришествие SberBox Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с которой началось развитие банка в сегменте смарт-ТВ и аксессуаров для телевизоров. CNews писал, что первая версия устройства увидела свет в сентябре 2020 г. По прошествии неполн
22.05.2024 Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox

Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пол
17.05.2024 Разгадывать, играть и петь: «Триколор» расширил приложения для ТВ-приставок

роскоп» и «Караоке». «Параллельно с усилением функционала приложений мы расширяем возможности наших ТВ-приставок. Новое поколение устройств становится мультимедийным центром дома и объединяет в
15.05.2024 Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютер
15.05.2024 МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приста
06.02.2024 Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли
10.10.2023 Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак

й, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как пишет Bleeping Computer, это в первую очередь ТВ-приставки бюджетного ценового сегмента, которые можно купить, к примеру, на AliExpress, и

03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе

изионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах. Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут
28.06.2023 «Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка

модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное пр
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Внешний вид и формат  ТВ-приставка Movix Go выполнена в форм-факторе компактного донгла, который подключается к тел
05.10.2022 Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

ий интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включ
31.08.2022 Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

и, раздел для детей, меню умного дома и к функциям записи и воспроизведения с внешних накопителей.  ТВ-приставка позволяет поставить эфир на запись, если вдруг у вас нет возможности посмотреть

08.08.2022 Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок

Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV вы
09.03.2022 Netflix покинул Россию

09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

ы, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской

лее полно соответствовали проектным требованиям». Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные с
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники

10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса

08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим

23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве

14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении

06.12.2021 Как сохранить текст видео в YouTube

02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети

24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина

17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями

21.10.2021 М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%

17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков

06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ

05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»

да своих гаджетов сразу двумя новинками – умной колонкой «Станция мини» второй ревизии и компактной ТВ-приставкой «Модуль». Колонка ориентирована на тех, кому нужно устройство с повышенной мощн
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok

24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса

23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам

13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram

20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту


Публикаций - 3931, упоминаний - 5263

Телевидение цифровое и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8291 875
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1456 587
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11655 335
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8574 241
Samsung Electronics 10113 222
Ростелеком 9420 222
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 160
Sony 6518 151
Microsoft Corporation 24344 124
Триколор - Национальная спутниковая компания 322 121
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 120
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 119
Apple Inc 11830 112
LG Electronics 3590 111
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 817 108
Philips 2045 101
Intel Corporation 12037 97
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 87
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 85
Google LLC 11556 84
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 79
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 290 79
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 555 67
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 65
Lenovo Motorola 3496 59
Toshiba Corporation 2922 58
Cisco Systems 5060 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3559 57
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1996 56
Yandex - Яндекс 6847 51
Цифра ГК 2345 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2799 45
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 44
Xiaomi 1608 43
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 42
Huawei 3806 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 38
Sharp Corporation 1039 36
Nvidia Corp 3382 36
Telegram Group 1694 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6920 63
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 374 40
Россети Ленэнерго 1700 32
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 27
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 26
Лента - Сеть розничной торговли 2003 25
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 234 25
Walt Disney Company 617 24
Газпром ПАО 1305 23
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 23
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 194 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1226 22
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2170 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 19
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 18
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 18
Почта России ПАО 2074 17
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 17
Visa International 1939 17
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 16
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 561 16
Май - Майский чай - российская торговая компания 1209 15
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 15
АФК Система - Система Масс-медиа 84 15
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 327 14
Hyundai Motor Company 363 14
Связной ГК 1362 14
Warner Bros. International Television Distribution 277 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
101Hotels.com 456 13
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 212 12
GFG - Lamoda - Купишуз 150 12
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 12
РЖД - Российские железные дороги 1841 12
Композит 87 11
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 803 10
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11038 253
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5693 83
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4837 70
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2622 57
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4320 54
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4512 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2375 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2509 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5273 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2143 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3224 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2899 25
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2643 21
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 20
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3209 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1826 17
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1331 16
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2951 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1052 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 630 14
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 144 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 744 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3736 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1443 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1902 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 255 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1163 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 950 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1339 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1880 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1026 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 394 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 786 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 99
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 220 12
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 12
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2699 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 6
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1007 4
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 3
WiMAX Forum 68 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 112 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 2
Ассоциация-800 20 2
Единая Россия - Политическая партия 289 2
Электрокабель 10 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 702 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47442 2379
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9210 1580
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19943 1121
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7216 1010
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2826 939
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62247 860
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6971 787
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15132 711
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27355 710
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7524 655
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7013 615
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23870 596
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9152 514
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2079 469
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5868 433
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12320 427
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23380 406
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12262 403
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6832 372
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7954 371
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3099 350
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3302 331
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9954 306
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2802 300
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9798 291
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 824 288
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20327 269
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6265 265
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 72
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 50
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
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NPD Group 140 2
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ЮФУ - Южный федеральный университет 58 3
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 3
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CSTB Telecom & Media 58 28
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 26
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 3
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Правительство РФ - Государственные премии 22 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 2
MacWorld Expo 35 2
IPTV Forum 17 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 90 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

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Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
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