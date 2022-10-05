Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Техника
|

Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет территорию, где доступна услуга «Домашний интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включает 30 регионов, а до конца 2022 г. охватит всю территорию присутствия Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком». Возможность подключить конвергентное решение, добавив к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение, появилась еще в 13 российских регионах. На Дальнем Востоке к проекту присоединились Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. На УралеПермский край, Свердловская, Курганская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Оформить заявку на подключение клиенты Tele2 могут в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Абонент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Продукт Tele2 закрывает эти потребности максимально гибко: к действующему тарифу мобильных услуг клиент просто добавляет домашний интернет, а также управляет доступом к фильмам и ТВ-каналам. При этом расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового тарифа.

Стоимость услуги зависит от региона и скорости передачи данных. Например, для абонентов Челябинска домашний интернет и цифровое ТВ на скорости 100 Мбит/с стоят 100 руб., а на скорости 500 Мбит/с – 400 руб. в месяц. Клиенты оператора во Владивостоке могут подключить услугу на скорости 300 Мбит/с за 550 руб. в месяц.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

В 2021 г. оператор реализовал конвергентное решение в Москве и Тульской области. Оператор проанализировал спрос на услугу в этих регионах. В Москве за III квартал 2022 г. число подключений выросло на 35% по сравнению со II кварталом 2022 г. В Тульской области рост абонентской базы пользователей домашнего интернета за аналогичный период составил 40%. В мае 2022 г. опция стала доступна жителям еще 15 регионов страны. До конца 2022 г. оператор планирует расширить географию проекта и запустить услугу на всей территории присутствия Tele2.

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины

Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем

Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов

Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября