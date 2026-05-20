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Россия ДФО Еврейская автономная область (ЕАО)

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО)

СОБЫТИЯ


20.05.2026 Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года

нций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об этом CNews сообщили

13.05.2026 К порталу поставщиков присоединился 45-й регион-заказчик

оединился 45-й регион – Еврейская автономная область. Подключение к ресурсу открывает заказчикам из Еврейской автономной области доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг
17.02.2026 МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России

ТС модернизировала сеть высокоскоростного интернета в Смидовичском, Ленинском и Облученском районах Еврейской автономной области. Компания перевела базовые станции в стандарт LTE, чтобы расшири
16.01.2026 «Спарго Технологии» и Департамент здравоохранения Еврейской автономной области завершили проект цифрового импортозамещения региона программами F3 ЛЛО и F3 Tail Web

хнологии» успешно реализовал проект цифрового импортозамещения льготного лекарственного обеспечения Еврейской автономной области (ЕАО) программным комплексом F3 ЛЛО. Отпуск лекарств и изделий м
29.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае и Еврейской автономии

(4G/LTE) в селе Добролюбово Бикинского района Хабаровского края и селе Заречном Облученского района Еврейской автономной области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В программу во
08.09.2023 «Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области

нальные технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») оборудовала первую в Еврейской автономной области «умную» спортивную площадку. Помимо стандартных спортивных соору
26.07.2023 4G-интернет стал надежнее для 60% населения Еврейской автономии

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в Биробиджане и четырех районах Еврейской автономной области. К летнему сезону инженеры «Мегафона» модернизировали существующ
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии

«Мегафон» объявил об увеличении покрытия сети 4G/LTE в Еврейской автономной области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, оператор провел работ
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович

афон» начала оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE в поселке Смидович Еврейской автономной области. Теперь клиенты оператора в этом населенном пункте могут пользов
25.11.2016 «Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО

организации - фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (НКО «РОКР»). Как рассказали CNews в компании, в результате вне
24.06.2016 Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года

Мобильный оператор Tele2 проанализировал спрос на услуги абонентами Еврейской автономной области. С января 2016 г. после запуска пакетного тарифа «Очень черный»

15.03.2016 Потребление интернета в сети Tele2 в ЕАО увеличилось на 70%

Мобильный оператор Tele2 объявил результаты работы сети мобильного интернета в Еврейской автономной области. В 2015 г. потребление интернет-трафика в среднем на одного абон
27.01.2016 Tele2 запустил тариф «Очень черный» с едиными параметрами в ЕАО и Хабаровске

Мобильный оператор Tele2 сообщил о запуске нового тарифного плана «Очень черный» в Еврейской автономной области. Выгодные параметры пакета также действуют в соседнем регионе –

23.12.2015 «Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО

Компания «Ростелеком» приступила к запуску точек доступа в интернет в селах Еврейской автономной области. Строительство точек доступа проводится в рамках реализации феде
21.12.2015 Tele2 в ЕАО предложил абонентам льготные звонки в Узбекистан и Китай

Мобильный оператор Tele2 сообщил о запуске в Еврейской автономной области обновленной услуги «Простая география», которая подразумевает вы
08.12.2015 «Ростелеком» интегрирует электронные сервисы в систему образования ЕАО

Комитет образования Еврейской автономной области совместно с «Ростелеком» продолжает работы по интеграции автомат
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства

Компания «Ростелеком» ведет строительство волоконно-оптических линий связи в Еврейской автономной области в рамках исполнения государственной программы по устранению цифр
17.08.2015 «МегаФон» вдвое нарастил дата-трафик в Еврейской автономии

Компания «МегаФон» отмечает двукратный рост интернет-трафика в Еврейской автономной области (ЕАО) в первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным пери
04.06.2015 ТТК продлил контракт с Комитетом информационных технологий и связи Еврейской автономной области

и контракта по предоставлению телекоммуникационных услуг Комитету информационных технологий и связи Еврейской автономной области в Биробиджане. В рамках государственного контракта, заключенного
23.04.2015 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в ЕАО

зание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Еврейской автономной области в 2015 г. Согласно контракту «Ростелеком» должен установить, нас
26.02.2015 «Ростелеком» займется устранением цифрового неравенства в Еврейской автономной области

ом» начал проектные работы в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства в Еврейской автономной области. Ведется разработка документации, обследуются населенные пункты,
03.02.2015 «Ростелеком» внедрил региональную геоинформационную систему в Еврейской автономной области

«Ростелеком» завершил внедрение региональной геоинформационной системы для Еврейской автономной области. Реализация проекта по разработке и внедрению системы осуществля
13.11.2014 Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО начал работу в СЭД «Этлас»

Фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» приступил к работе в системе электронного документооборота «Этл
27.10.2014 «Ростелеком» построил защищённую сеть для ОФМС России по ЕАО

ом» создал виртуальную частную сеть (VPN) для нужд Отдела Федеральной миграционной службы России по Еврейской автономной области (ОФМС РФ по ЕАО). Защищенная сеть объединила пять территориально
17.10.2014 «Ростелеком» развивает оптические сети в Еврейской автономной области

«Ростелеком» реализует масштабный инвестиционный проект по развитию оптических сетей Еврейской автономной области (ЕАО). Строительство новых сетей ведется по технологии MetroEthe
29.09.2014 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО

щила о назначении Алексея Гурьянова на должность технического директора филиала в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В зону ответственности Алексея Гу
11.04.2014 «Ростелеком» планирует покрыть «оптикой» все районные центры ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Александр Винников провел встречу с директором Хабаровского фили
30.01.2014 Начальник информационного-аналитического управления правительства ЕАО подала в отставку

Одна из старожилов правительства ЕАО, начальник информационно-аналитического управления Наталья Самойлова оставила свою должность. Срочной отставкой закончилась ее 16-летняя работа в качестве основателя и руководителя управлен
23.01.2014 «МегаФон» развернул сеть LTE в Еврейской автономной области

Доступ к высокоскоростной мобильной связи четвертого поколения (4G) от «МегаФона» получили жители Еврейской автономной области. Оператор развернул сеть LTE в столице региона Биробиджане, став
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области

ческую эксплуатацию в населенных пунктах Кульдур, Биракан, Известковый, Найфельд, Дежнево и Полевое Еврейской автономной области. С момента начала работы в регионе связью Tele2 обеспечены все к
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги первого года работы в Еврейской автономной области. В настоящий момент услуги Tele2 доступны на территории, где про
15.10.2013 Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области

и в коммерческую эксплуатацию в населенных пунктах Ленинское, Кукелево и Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области. Сеть мобильной связи Tele2 была запущена в Еврейской автоном
08.10.2013 «Прогноз» начинает разработку ГИС для Еврейской автономной области

выиграла открытый конкурс на создание первой очереди региональной геоинформационной системы (РГИС) Еврейской автономной области. Программное решение обеспечит возможность проведения мониторинг
07.10.2013 «Ростелеком» завершил восстановление линий связи в ЕАО

завершил ремонтно-восстановительные работы на межстанционных сетях связи во всех населенных пунктах Еврейской автономной области, оказавшихся в зоне затопления. В период паводка телеком-инфраст
07.08.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Еврейской автономной области

ерческую эксплуатацию в поселках городского типа Приамурский и Николаевка, а также станции Ольгохта Еврейской автономной области. Сеть мобильной связи Tele2 была запущена в Еврейской автоном
04.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Главному управлению МЧС России по Еврейской автономной области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Главному управлению МЧС по Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам про
17.01.2013 ТТК предоставил услуг связи информационно-аналитическому управлению правительства ЕАО

ния ТТК сообщила о предоставлении услуг связи информационно-аналитическому управлению правительства Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам отк
19.10.2012 «ИВЦ Инсофт» внедрил новую версию АИС «Социальная Защита» в ЕАО

Специалисты «ИВЦ Инсофт» внедрили новую версию АИС «Социальная защита» в Еврейской автономной области. Как сообщают в компании, в ходе проведения работ по внедрению н
28.08.2012 «ИВЦ Инсофт» внедрил АИС «Опека» в управлении по опеке и попечительству ЕАО

и внедрение автоматизированной информационной системы органов опеки и попечительства (АИС «Опека») Еврейской автономной области «ИВЦ Инсофт» провел работы по внедрению АИС «Опека» в управлении
10.08.2012 В Еврейской автономной области началось испытание ИС оказания госуслуг сферы социальной защиты населения

До 1 октября 2012 г. в Еврейской автономной области будет проведена опытная эксплуатация информационной системы соци

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АКОС 68 10
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Samsung Electronics 11064 10
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 13
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Linux OS 11533 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Apple iPhone 13 193 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Apple iPhone 16 219 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 2
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 2
Путин Владимир 3454 10
Оловянников Дмитрий 78 9
Никифоров Николай 1138 8
Линник Иван 55 7
Орловский Виктор 408 7
Веретенников Николай 6 6
Шадаев Максут 1210 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Заболотный Игорь 45 5
Балаценко Андрей 32 4
Экшенгер Наталья 81 4
Хитрова Елена 12 4
Перагов Андрей 18 4
Волошин Константин 16 4
Копыл Владимир 8 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Козырев Алексей 328 3
Щуров Алексей 10 3
Мамонтов Олег 11 3
Дудко Наталья 4 3
Винников Александр 4 3
Мантуров Денис 126 2
Логинов Александр 54 2
Гурко Александр 139 2
Кондратьев Алексей 3 2
Левыкин Андрей 14 2
Ситников Сергей 79 2
Суслов Константин 23 2
Мардер Наум 116 2
Игнатова Мария 143 2
Важнов Алексей 8 2
Ивакин Роман 57 2
Островский Владимир 25 2
Валяева Елизавета 72 2
Гирев Андрей 77 2
Боярсков Борис 37 2
Рутенберг Дмитрий 23 2
Максименка Николай 17 2
Куртяник Надежда 441 2
Добжинский Виталий 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 216
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 173
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 135
Россия - ДФО - Амурская область 954 132
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 128
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 39
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Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 30
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 26
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
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U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 13
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ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Юность - радиостанция 52 1
Россия Культура - телеканал 10 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Federal Register 7 1
Советский спорт 19 1
Ставропольская правда 4 1
ТВР24 - ТРК Радонежье 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
МГУ - Географический факультет 12 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
СВГУ - Северо-Восточный государственный университет - Северный Международный Университет - Магаданский государственный педагогический институт 2 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 1
Центра образования им. В. И. Пеллера МКОУ 1 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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