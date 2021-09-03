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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Еврейская автономная область (ЕАО)

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО)


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
26.03.2020 Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 3
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 8
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 2
16.12.2016 Tele2 консультирует дальневосточных абонентов на китайском языке 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 2
25.11.2016 «Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО 1
07.11.2016 Дальневосточный филиал «Ростелекома» заработал ₽50 млн благодаря новой CRM 1
03.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента, директора филиала «Дальний Восток» 1
29.09.2016 МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве 2
27.07.2016 Денис Трофимчук назначен директором Хабаровского регионального отделения «Мегафона» 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
13.07.2016 «Ростелеком» продолжит реализацию проекта по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке 1
07.07.2016 Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах 1
24.06.2016 Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года 4
18.04.2016 Yota снизила цены на услуги в большинстве регионов России 1
15.03.2016 Потребление интернета в сети Tele2 в ЕАО увеличилось на 70% 4
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1

Публикаций - 178, упоминаний - 284

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 18
Ростелеком Дальсвязь 258 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 11
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 6
Сумма Телеком - Sumtel 124 5
МегаФон Дальневосточный филиал 25 3
СМАРТС Компания 276 3
Cisco Systems 2298 3
Мотив - Екатеринбург-2000 111 3
Ростелеком Связьинвест 819 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 3
Барс груп 402 2
HP Inc. 3208 2
Ericsson 946 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 620 2
Tele2 Биробиджан 2 2
Yota - Скартел 623 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 137 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
InterSystems - ИнтерСистемз 78 2
Сван 20 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
Ростелеком Сибирьтелеком 377 2
Softline - Софтлайн 1547 2
Yandex - Яндекс 4188 2
IBM 3892 2
Huawei 2791 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 2
Navitel - Навител Навигатор 256 2
Крок 1261 2
Синтерра - Synterra 683 1
Болид НВП - Bolid 28 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
Telstra Corporation Limited 66 1
Город ФСГ - Федеральная Система 28 1
Nokia Siemens Networks 196 1
Почта России ПАО 1631 6
РТС - Фондовая биржа 198 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 489 4
Евросеть 1062 2
Славянка ГК 18 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Телефон.Ру 73 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Lexus 38 1
Платежный Центр РНКО 26 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 126 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Visa International 1383 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Связной ГК 935 1
Росгосстрах 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 13
Правительство РФ 2264 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 5
Президент Российской Федерации 1460 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 3
Правительство Москвы 675 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 3
Правительство Самарской области 48 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 3
Арбитражный суд города Москвы 376 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство Республики Коми 19 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 334 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 160 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 81 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 27 1
Мэр города Москвы 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 48 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 15 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 140 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 2
Безопасный город 353 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 21 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 3
Этлас ЭДО 96 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 94 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 41 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Яндекс.Репетитор 4 1
CS Enigma 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
VMware vCenter 87 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 14 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Esri ArcGIS 109 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Архивный фонд РФ 11 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Ricoh Pro C ЦПМ - цифровая печатная машина 5 1
МТС Дети в интернете 9 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
Google Maps - Карты Google 432 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 158 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Apple iPad 3263 1
Линник Иван 55 7
Путин Владимир 1877 5
Орловский Виктор 232 4
Никифоров Николай 1127 4
Хитрова Елена 12 4
Балаценко Андрей 30 3
Шадаев Максут 385 3
Ивакин Роман 49 2
Медведев Дмитрий 1459 2
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Борисов Юрий 92 2
Валяева Елизавета 72 2
Щуров Алексей 8 2
Логинов Александр 34 2
Пак Олег 90 2
Козырев Алексей 271 2
Щеголев Игорь 676 2
Важнов Алексей 7 2
Левыкин Андрей 14 2
Островский Владимир 22 2
Ткачев Владимир 10 1
Диркс Наталья 4 1
Айбашева Анна 91 1
Ситников Сергей 56 1
Зайцева Анна 62 1
Торгашин Евгений 6 1
Зарубин Юрий 4 1
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Контрабаев Артур 66 1
Добрынин Владимир 32 1
Макаров Владимир 53 1
Киселев Николай 9 1
Воробьев Михаил 46 1
Мардер Наум 100 1
Кривошеев Сергей 6 1
Прозоровский Василий 40 1
Шепилов Александр 12 1
Генцис Александр 12 1
Белейчев Александр 9 1
Булаев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 85
Россия - ДФО - Хабаровский край 446 74
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 68
Россия - ДФО - Сахалинская область 461 63
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 61
Россия - ДФО - Амурская область 337 59
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 405 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 46
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 214 40
Россия - СФО - Иркутская область 601 38
Россия - ДФО - Бурятия Республика 314 28
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 51 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 27
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Россия - ЮФО - Ростовская область 907 22
Россия - СФО - Республика Алтай 732 22
Россия - СФО - Кемеровская область 516 19
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 19
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Россия - УФО - Курганская область 274 17
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Россия - СФО - Омская область 404 16
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 15
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Россия - ЮФО - Астраханская область 386 14
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 188 14
Россия - ЦФО - Калужская область 605 14
Россия - ЦФО - Белгородская область 388 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 14
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
Региональное законодательство 45 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Русский язык 1081 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
Образование в России 465 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 97 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральное законодательство 258 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 49 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 52 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 78 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
POI - points of interest 61 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 2
НТВ - Телекомпания 172 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
Россия-1 - телеканал 20 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
Россия 24 - телеканал 86 1
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Россия Культура - телеканал 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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