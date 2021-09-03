Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Еврейская автономная область (ЕАО)
Публикаций - 178, упоминаний - 284
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 7
|Путин Владимир 1877 5
|Орловский Виктор 232 4
|Никифоров Николай 1127 4
|Хитрова Елена 12 4
|Балаценко Андрей 30 3
|Шадаев Максут 385 3
|Ивакин Роман 49 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Суслов Константин 19 2
|Борисов Юрий 92 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Щуров Алексей 8 2
|Логинов Александр 34 2
|Пак Олег 90 2
|Козырев Алексей 271 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Важнов Алексей 7 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Островский Владимир 22 2
|Ткачев Владимир 10 1
|Диркс Наталья 4 1
|Айбашева Анна 91 1
|Ситников Сергей 56 1
|Зайцева Анна 62 1
|Торгашин Евгений 6 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Макаров Владимир 53 1
|Киселев Николай 9 1
|Воробьев Михаил 46 1
|Мардер Наум 100 1
|Кривошеев Сергей 6 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Шепилов Александр 12 1
|Генцис Александр 12 1
|Белейчев Александр 9 1
|Булаев Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru