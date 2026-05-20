Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО)

Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года нций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об этом CNews сообщили

К порталу поставщиков присоединился 45-й регион-заказчик оединился 45-й регион – Еврейская автономная область. Подключение к ресурсу открывает заказчикам из Еврейской автономной области доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг

МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России ТС модернизировала сеть высокоскоростного интернета в Смидовичском, Ленинском и Облученском районах Еврейской автономной области. Компания перевела базовые станции в стандарт LTE, чтобы расшири

«Спарго Технологии» и Департамент здравоохранения Еврейской автономной области завершили проект цифрового импортозамещения региона программами F3 ЛЛО и F3 Tail Web хнологии» успешно реализовал проект цифрового импортозамещения льготного лекарственного обеспечения Еврейской автономной области (ЕАО) программным комплексом F3 ЛЛО. Отпуск лекарств и изделий м

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае и Еврейской автономии (4G/LTE) в селе Добролюбово Бикинского района Хабаровского края и селе Заречном Облученского района Еврейской автономной области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В программу во

«Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области нальные технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») оборудовала первую в Еврейской автономной области «умную» спортивную площадку. Помимо стандартных спортивных соору

4G-интернет стал надежнее для 60% населения Еврейской автономии «Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в Биробиджане и четырех районах Еврейской автономной области. К летнему сезону инженеры «Мегафона» модернизировали существующ

«Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии «Мегафон» объявил об увеличении покрытия сети 4G/LTE в Еврейской автономной области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, оператор провел работ

4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович афон» начала оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE в поселке Смидович Еврейской автономной области. Теперь клиенты оператора в этом населенном пункте могут пользов

«Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО организации - фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (НКО «РОКР»). Как рассказали CNews в компании, в результате вне

Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года Мобильный оператор Tele2 проанализировал спрос на услуги абонентами Еврейской автономной области. С января 2016 г. после запуска пакетного тарифа «Очень черный»

Потребление интернета в сети Tele2 в ЕАО увеличилось на 70% Мобильный оператор Tele2 объявил результаты работы сети мобильного интернета в Еврейской автономной области. В 2015 г. потребление интернет-трафика в среднем на одного абон

Tele2 запустил тариф «Очень черный» с едиными параметрами в ЕАО и Хабаровске Мобильный оператор Tele2 сообщил о запуске нового тарифного плана «Очень черный» в Еврейской автономной области. Выгодные параметры пакета также действуют в соседнем регионе –

«Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО Компания «Ростелеком» приступила к запуску точек доступа в интернет в селах Еврейской автономной области. Строительство точек доступа проводится в рамках реализации феде

Tele2 в ЕАО предложил абонентам льготные звонки в Узбекистан и Китай Мобильный оператор Tele2 сообщил о запуске в Еврейской автономной области обновленной услуги «Простая география», которая подразумевает вы

«Ростелеком» интегрирует электронные сервисы в систему образования ЕАО Комитет образования Еврейской автономной области совместно с «Ростелеком» продолжает работы по интеграции автомат

«Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства Компания «Ростелеком» ведет строительство волоконно-оптических линий связи в Еврейской автономной области в рамках исполнения государственной программы по устранению цифр

«МегаФон» вдвое нарастил дата-трафик в Еврейской автономии Компания «МегаФон» отмечает двукратный рост интернет-трафика в Еврейской автономной области (ЕАО) в первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным пери

ТТК продлил контракт с Комитетом информационных технологий и связи Еврейской автономной области и контракта по предоставлению телекоммуникационных услуг Комитету информационных технологий и связи Еврейской автономной области в Биробиджане. В рамках государственного контракта, заключенного

«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в ЕАО зание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Еврейской автономной области в 2015 г. Согласно контракту «Ростелеком» должен установить, нас

«Ростелеком» займется устранением цифрового неравенства в Еврейской автономной области ом» начал проектные работы в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства в Еврейской автономной области. Ведется разработка документации, обследуются населенные пункты,

«Ростелеком» внедрил региональную геоинформационную систему в Еврейской автономной области «Ростелеком» завершил внедрение региональной геоинформационной системы для Еврейской автономной области. Реализация проекта по разработке и внедрению системы осуществля

Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО начал работу в СЭД «Этлас» Фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» приступил к работе в системе электронного документооборота «Этл

«Ростелеком» построил защищённую сеть для ОФМС России по ЕАО ом» создал виртуальную частную сеть (VPN) для нужд Отдела Федеральной миграционной службы России по Еврейской автономной области (ОФМС РФ по ЕАО). Защищенная сеть объединила пять территориально

«Ростелеком» развивает оптические сети в Еврейской автономной области «Ростелеком» реализует масштабный инвестиционный проект по развитию оптических сетей Еврейской автономной области (ЕАО). Строительство новых сетей ведется по технологии MetroEthe

Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО щила о назначении Алексея Гурьянова на должность технического директора филиала в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В зону ответственности Алексея Гу

«Ростелеком» планирует покрыть «оптикой» все районные центры ЕАО Губернатор Еврейской автономной области Александр Винников провел встречу с директором Хабаровского фили

Начальник информационного-аналитического управления правительства ЕАО подала в отставку Одна из старожилов правительства ЕАО, начальник информационно-аналитического управления Наталья Самойлова оставила свою должность. Срочной отставкой закончилась ее 16-летняя работа в качестве основателя и руководителя управлен

«МегаФон» развернул сеть LTE в Еврейской автономной области Доступ к высокоскоростной мобильной связи четвертого поколения (4G) от «МегаФона» получили жители Еврейской автономной области. Оператор развернул сеть LTE в столице региона Биробиджане, став

Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области ческую эксплуатацию в населенных пунктах Кульдур, Биракан, Известковый, Найфельд, Дежнево и Полевое Еврейской автономной области. С момента начала работы в регионе связью Tele2 обеспечены все к

Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги первого года работы в Еврейской автономной области. В настоящий момент услуги Tele2 доступны на территории, где про

Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области и в коммерческую эксплуатацию в населенных пунктах Ленинское, Кукелево и Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области. Сеть мобильной связи Tele2 была запущена в Еврейской автоном

«Прогноз» начинает разработку ГИС для Еврейской автономной области выиграла открытый конкурс на создание первой очереди региональной геоинформационной системы (РГИС) Еврейской автономной области. Программное решение обеспечит возможность проведения мониторинг

«Ростелеком» завершил восстановление линий связи в ЕАО завершил ремонтно-восстановительные работы на межстанционных сетях связи во всех населенных пунктах Еврейской автономной области, оказавшихся в зоне затопления. В период паводка телеком-инфраст

Tele2 расширяет зону покрытия сети в Еврейской автономной области ерческую эксплуатацию в поселках городского типа Приамурский и Николаевка, а также станции Ольгохта Еврейской автономной области. Сеть мобильной связи Tele2 была запущена в Еврейской автоном

ТТК предоставил услуги связи Главному управлению МЧС России по Еврейской автономной области Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Главному управлению МЧС по Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам про

ТТК предоставил услуг связи информационно-аналитическому управлению правительства ЕАО ния ТТК сообщила о предоставлении услуг связи информационно-аналитическому управлению правительства Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам отк

«ИВЦ Инсофт» внедрил новую версию АИС «Социальная Защита» в ЕАО Специалисты «ИВЦ Инсофт» внедрили новую версию АИС «Социальная защита» в Еврейской автономной области. Как сообщают в компании, в ходе проведения работ по внедрению н

«ИВЦ Инсофт» внедрил АИС «Опека» в управлении по опеке и попечительству ЕАО и внедрение автоматизированной информационной системы органов опеки и попечительства (АИС «Опека») Еврейской автономной области «ИВЦ Инсофт» провел работы по внедрению АИС «Опека» в управлении