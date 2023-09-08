«Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области

Компания «Национальные технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») оборудовала первую в Еврейской автономной области «умную» спортивную площадку. Помимо стандартных спортивных сооружений, новый многофункциональный комплекс оснащен цифровыми сервисами, которые позволяют эффективно выстроить индивидуальную тренировку.

Новая спортивная площадка разместилась на территории Центра образования им. В. И. Пеллера в Биробиджанском районе. Проект реализован в рамках федеральной инициативы «Бизнес-спринт» и муниципальной программы социально-экономического развития Биробиджанского района на 2020-2025 гг.

На площадке оборудованы футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, дорожки для бега, трибуны для болельщиков на 100 мест, силовые тренажеры, зона воркаута с тройными турниками, брусьями, канатами и другими спортивными элементами для разных возрастных групп.

«Массовый спорт и регулярные занятия физкультурой прочно вошли в повседневную жизнь нашего региона. Многие ставят перед собой задачу сдать нормы ГТО. Всё это отлично мотивирует на результат, прекрасно сказывается на самочувствии и, в конечном счёте, позитивно влияет на качество жизни. Именно поэтому правительство Еврейской автономии уделяет особое внимание массовому спорту. В муниципалитетах строим ФОКОТы, площадки для занятий спортом, хоккейные и футбольные коробки; активно поддерживаем молодежные инициативы на тему спорта, популяризируем здоровый образ жизни», – сказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

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Комплекс оснащен камерами видеонаблюдения и доступом в интернет. На каждом из снарядов имеется специальный QR-код, при сканировании которого пользователь попадает на портал QRUSport, созданный «Национальными технологиями» при поддержке Минспорта России. Сервис позволяет получить рекомендации по тренировкам, инструкцию по технике безопасности и просмотреть видеоролики с упражнениями.

«Сегодня у сотни ребят появилось уникальное спортивное пространство, которое оборудовано не только тренажерами и турниками, но и мультимедийным комплексом «Умная опора». Благодаря ему все желающие могут пройти регистрацию, записаться на посещение игровых зон, узнать о предстоящих мероприятиях, зарядить мобильный телефон и зайти в интернет для получения рекомендаций по тренировкам. Мы уверены, что такие площадки «нового поколения» продолжат создаваться в регионе и станут неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого жителя», – сказал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.