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Спорт Спортивная сфера Спортивная индустрия Спортивные мероприятия Спортинвентарь Sport

Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport

 

«Спорт — в массы!» Советский плакат о стремлении к высоким достижениям в спорте. Красицкая А. Н., 1959 год. «Спорт — в массы!» Советский плакат о стремлении к высоким достижениям в спорте. Красицкая А. Н., 1959 год.
«Спорт — верный помощник в труде!» Советский плакат о развитии труда и спорта. Бабин Н., Масляков О., 1973 год. «Спорт — верный помощник в труде!» Советский плакат о развитии труда и спорта. Бабин Н., Масляков О., 1973 год.
«Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год. «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год.
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» От недугов и болезней физкультуры нет полезней! Познавайте с юных лет долголетия секрет! «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» От недугов и болезней физкультуры нет полезней! Познавайте с юных лет долголетия секрет!
«К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год. «К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год.
"Гимнастика (из серии «Юные спортсмены»)" 1983 Автор:Волков Анатолий Валентинович "Гимнастика (из серии «Юные спортсмены»)" 1983 Автор:Волков Анатолий Валентинович
«Акробатика» Плакат СССР по популяризации спортивной акробатики. Неизвестный художник, год не определён. «Акробатика» Плакат СССР по популяризации спортивной акробатики. Неизвестный художник, год не определён.
Юные гимнастки, 1950-е Витинг Н.И. Юные гимнастки, 1950-е Витинг Н.И.
Сельский гимнаст. 1979 г. Измаил Варсонофьевич Ефимов (род. 1946) Сельский гимнаст. 1979 г. Измаил Варсонофьевич Ефимов (род. 1946)
Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич
«Советские физкультурники — гордость нашей страны» Плакат о спорте. Корецкий В., 1935 год. «Советские физкультурники — гордость нашей страны» Плакат о спорте. Корецкий В., 1935 год.
"Праздничная эстафета", 1990 г. Автор: Титов Ярослав Викторович "Праздничная эстафета", 1990 г. Автор: Титов Ярослав Викторович
«Эстафета по кольцу Б» 1947 г. Александр Дейнека «Эстафета по кольцу Б» 1947 г. Александр Дейнека
На старте. 1958г. Городецкая Инна Александровна (1914 - 1972) На старте. 1958г. Городецкая Инна Александровна (1914 - 1972)
«Эстафета на приз ''Вечерней Москвы''.» Советский плакат о спорте. Иванов В., 1947 год. «Эстафета на приз ''Вечерней Москвы''.» Советский плакат о спорте. Иванов В., 1947 год.
«Работать, строить и не ныть!» Работать, стоить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, Но физкультурником — обязан. Дейнека А., 1933 год. «Работать, строить и не ныть!» Работать, стоить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, Но физкультурником — обязан. Дейнека А., 1933 год.
«К новым победам в труде и спорте!» Плакат о развитии любительского спорта в нашей стране. Кокорекин А., 1955 год. «К новым победам в труде и спорте!» Плакат о развитии любительского спорта в нашей стране. Кокорекин А., 1955 год.
"Атлеты" 2009 г. Евгений Уткин "Атлеты" 2009 г. Евгений Уткин
«Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год. «Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год.
Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г. Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г.
"На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович "На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович
«Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год. «Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год.
«Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год. «Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год.
«Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год. «Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год.
"Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич "Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич
Тренировка 1983г. Виталий Мягков Тренировка 1983г. Виталий Мягков
«На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич «На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич
«Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год.
«Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич «Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич
«Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год. «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год.
«Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна «Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна
"Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна "Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна
"На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович "На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович
«Советская молодежь, занимайся боксом!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Банников М., 1956 год. «Советская молодежь, занимайся боксом!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Банников М., 1956 год.
"Впервые на ринге", 1954 г. Автор: Козлов А.Ф. "Впервые на ринге", 1954 г. Автор: Козлов А.Ф.
Боксёры, 1960-e Фот. Рюмкин Яков Израилевич Боксёры, 1960-e Фот. Рюмкин Яков Израилевич
«В боксерском зале» Уткин Евгений «В боксерском зале» Уткин Евгений
«Бокс — спорт мужества и силы», 1948 Худ. А. Банников «Бокс — спорт мужества и силы», 1948 Худ. А. Банников
Вольная борьба. 1978 Николай Витинг Вольная борьба. 1978 Николай Витинг
"Дзюдоисты", 1979 г. Пономаренко Олег Григорьевич (род. 1948) "Дзюдоисты", 1979 г. Пономаренко Олег Григорьевич (род. 1948)
"Борьба", 1988 г. Яркин Владимир Петрович (род. 1939) "Борьба", 1988 г. Яркин Владимир Петрович (род. 1939)
«Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен. «Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен.
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979


06.05.2024 Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего

ле изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 12 востребованным сайтам. В среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 40 ГБ данных из Тамбовской области. Этот объем

18.04.2024 «Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта

Контентная платформа «Дзен» представила обновленную рубрику «Спорт» в «Новостях». Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику: пол
10.04.2024 В России вырос спрос на спортивные приложения

н.аналитики» изучили обезличенные данные интернет-трафика абонентов оператора со всей России. Самый спортивный город – Москва, где популярность онлайн-фитнеса выросла на 30% по сравнению с прош
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов

нжиниринга НТПБ Сеченовского Университета Мария Елизарова. «Это может глобально изменить российский спорт. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет не только оптимизировать восстановление после

07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

поддержание здоровья (78%), а также хорошей физической формы. Кроме того, по мнению 52% опрошенных, спорт помогает эффективно справляться со стрессом. Треть (30%) занимаются спортивными нагрузк
20.02.2024 От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области

овим нашу инфраструктуру связи к увеличению нагрузки, когда тысячи болельщиков приезжают на крупные спортивные соревнования – местным жителям и гостям из других регионов доступен высокоскоростн
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта

или нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня. На примере еще одного масштабного спортивного мероприятия наша компания подтвердила, что является надежным партнером в реализац
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

лезным гаджетом для дайверов — с ними можно погружаться до 30 м.  Устройство поддерживает свыше 160 спортивных тренировок, причем в некоторых доступно указание групп тренируемых мышц. Также гад
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны

ставитель Минспорта. Документ вступил в силу, как выяснило издание, 22 января 2024 г. Фото: Freepik Спортсмены-программисты должны держать себя в хорошей физической форме, согласно федеральному
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона

работу. В рамках тестирования функционала системы видеонаблюдения средний процент распознавания лиц спортсменов достиг 85%. «Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном уче
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше

В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на

22.12.2023 Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России

ральному проекту «Бизнес-спринт». В связи с этим мы продолжаем активную работу по развитию цифровой спортивной инфраструктуры и созданию фиджитал-центров на всей территории России и надеемся, ч
18.12.2023 «Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

исты вместе с тренером ждут оценок судей. Это "уголок слез и поцелуев" от англ. kiss and cry. Здесь спортсмены могут дать волю радости или огорчению, позволить себе снять стресс и напряжение. Д
08.12.2023 Компьютеры X-Com в Спортивной школе олимпийского резерва Новосибирска

труктуры Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Об этом CNews сообщили представит
24.11.2023 «Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot

Специалисты Axelot разработали для новой площадки «Адмикс спорт» технологический проект склада, также компании совместно внедряют решения Axelot для автоматизации складской и транспортной логистики «Адмикс спорт». В начале осени компании заверш
23.11.2023 МТС провела связь на самой большой ледовой арене мира — «СКА арене»

диона, к открытию система будет работать в полную силу. То есть в дни первых матчей и болельщики, и спортсмены, и сотрудники арены смогут пользоваться интернет-сервисам и оставаться на связи»,

22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт

становка. А если они не обратятся, например, в течение трех лет, их можно будет перераспределять на спорт, федерациям или российским разработчикам игр», — сказал Хамитов. Игры могут запретить П
16.11.2023 «Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики

тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», — сказал директор по развитию спортивного направления Яндекс плюса Сергей Бархударьян. Движения футболистов фиксируют четыр
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»

раструктура и программные сервисы платформы «ГосТех» во многом определили возможность создания ГИС «Спорт». Главное, что мы получили возможность начать пересборку всей системы управления физиче
02.11.2023 МТС оцифровала ДЮСШ «Арена» в Кинешме перед осенне-зимними турнирами

ября 2023 г. здесь пройдет городской турнир по волейболу среди мужских команд, 11-12 ноября 2023 г. спортивная площадка соберет со всей Ивановской области женские команды по волейболу. Далее за
20.10.2023 Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми

остребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — сказал Игорь Столяров. *** «Игры будущего» — международный мультис
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке

в. «Для нас на Камчатке принципиальное значение имеет развитие спортивной инфраструктуры. Запрос на спорт – базовое пожелание жителей региона, особенно это касается нашей молодежи. Уверен, что

12.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке

го образа жизни разного возраста, проходят районные соревнования и турниры. После проведенных работ спортсмены и физкультурники могут пользоваться спортивными приложениями для определения нагру
08.09.2023 «Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области

снащен цифровыми сервисами, которые позволяют эффективно выстроить индивидуальную тренировку. Новая спортивная площадка разместилась на территории Центра образования им. В. И. Пеллера в Биробид
25.08.2023 «Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия. «Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района
23.08.2023 В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи

ечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских
19.07.2023 Во время финала Суперкубка «супервышка» билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы связь была во всех уголках спортивного объекта – в каждом секторе и на каждом зрительском месте – технические специалист
18.07.2023 Sitronics Group обеспечит умными спортивными комплексами регионы России

ртивные площадки строятся в регионах России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с января 2023 г.
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве

преле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России. Партнеры Федерац
14.06.2023 Гигантский Мост-батут в Париже: новый символ спортивной инновации

создан с использованием самых современных технологий и материалов, и он является примером того, как спортивная индустрия может использовать инновации, чтобы создавать новые и уникальные объекты
09.06.2023 В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок

держание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, фиксировать наличие QR-кодов «Спорт Подмосковья». Специалист управляющей компании каждый день проводит осмотр и фотофиксаци
08.06.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях

боевых искусств, стадионе «Янтарь», бассейне «Южный» и спортивном комплексе «Восточный» Московской спортивной школы олимпийского резерва, а также в аквастудии «На Береговой». Доступ к интернет
22.05.2023 Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию

р «Код мира». Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 11 стран. Призовой фонд
18.05.2023 Компания INSYTE заменила импортную систему автоматизации крупного спортивного объекта в Олимпийском парке

ремя Олимпийских игр 2014 г. там проводились соревнования по керлингу. Объект реконструировали в 2021 г., сегодня это комплекс для занятия единоборствами с тренировочными залами, гостиницей и центром спортивной медицины. INSYTE Electronics — производитель оборудования для создания «умных домов» и автоматизации зданий с 2001 г. Компания насчитывает более 500 представительств и 15 филиалов по
17.05.2023 GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России

онных технологий. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта. «Соревнования — это мотивация, привлекающая молодых людей, дополнительный стиму
16.05.2023 В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта

структурами, развивающими фиджитал направление в спорте. *** «Игры будущего» — новый международный спортивный проект, инициированный Правительством России, специализирующийся на организации со
04.05.2023 Преподаватель единственного в России факультета киберспорта вышел в финал чемпионата РФ по компьютерному спорту

оната РФ по компьютерному спорту, который состоится в Уфе 20–21 мая на площадке специализированного спортивного комплекса «Уфа-Арена». Ребята из столичного региона сразятся с тремя другими прет
24.04.2023 Сервис Сбера «Спорт Рядом» собрал 70 спортивных объектов в 24 регионах России в одном приложении

жении спортивных объектов в своем районе и даже другом городе стало возможным благодаря приложению «Спорт Рядом», разработку которого Сбер запустил в 2020 году. Механика проста: после прохожден
04.04.2023 Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

ыбрать предпочтительный формат тренировок: инструкция в чате или видео. Также бот «спросит», что из спортивного инвентаря есть у вас под рукой: гантели, турник, фитбол или тренажеры. Исходя из

27.03.2023 МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире

, «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область). Спортивный комплекс «Торпедо» включает несколько футбольных и волейбольных полей, спортивных


Публикаций - 5374, упоминаний - 7700

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5536 114
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4233 104
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 93
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4422 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2697 58
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 55
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 103 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3155 47
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1322 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2983 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1841 43
Судебная власть - Judicial power 2235 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3184 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 37
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 37
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 520 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1294 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3588 33
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1845 25
Федеральное казначейство России 1676 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2397 22
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 21
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 20
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 19
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 19
МИК - Московский инновационный кластер 135 18
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 166 18
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 145 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 112
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 90
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 82
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 81
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 22
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 16
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 13
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 13
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 8
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 7
ФСП - Федерация спортивного программирования 8 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 6
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 6
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 596 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 676 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Талант и успех - Общественный фонд 17 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 3
OIN - Open Invention Network 22 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46002 1453
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60644 1112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16625 762
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23078 692
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9188 611
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27118 580
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20729 523
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23593 475
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14811 445
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12200 435
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23029 423
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9209 414
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28737 393
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6932 389
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12105 385
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13389 383
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7104 375
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19825 366
Аксессуары 3740 366
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10258 346
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7137 345
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13615 340
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11858 334
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3855 316
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9858 310
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11967 303
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10782 300
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6745 287
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10468 285
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11832 282
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5824 282
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7265 282
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20117 281
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16502 279
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11213 276
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9711 274
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15699 269
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7002 263
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9704 263
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24574 261
Google Android 13544 327
Apple iOS 7438 237
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3974 229
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4874 218
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 186
Nintendo Wii - игровая консоль 759 172
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4732 155
Adobe Photoshop 713 152
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 151
Microsoft Office Excel 1150 145
Nintendo DS - игровая консоль 328 142
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 134
Microsoft Windows 15179 117
Google YouTube - Видеохостинг 2605 112
Microsoft Windows 2000 8661 97
Apple - App Store 2792 90
Google Play - Google Store - Android Market 3182 87
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 717 85
Apple iPhone 6 4862 82
Apple iPad 3814 77
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 468 70
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2616 56
VK - Mail.ru Одноклассники 1686 55
Linux OS 9288 54
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 928 44
Apple iPod 1534 41
Microsoft Skype 2018 41
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1339 38
Huawei Watch GT - Умные часы 68 37
Microsoft Office 3595 35
Oracle Java - язык программирования 2923 34
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1435 34
Google Android Wear OS 95 34
Яндекс.Маркет 814 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3054 33
Apple Siri - Голосовой помощник 376 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 33
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 31
Сергунина Наталья 355 54
Путин Владимир 3003 51
Чернышенко Дмитрий 539 32
Мишустин Михаил 608 21
Медведев Дмитрий 1644 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 19
Газаров Артур 77 18
Шадаев Максут 860 17
Лаптева Марина 114 17
Фурсин Алексей 157 16
Никифоров Николай 1134 15
Лысенко Эдуард 296 14
Шелепов Владимир 24 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 14
Дырмовский Дмитрий 121 14
Рейман Леонид 1040 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 13
Симонов Игорь 102 12
Орловский Виктор 365 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 290 12
Попов Алексей 332 12
Собянин Сергей 326 11
Белоусов Сергей 238 10
Греф Герман 396 10
Сельский Андрей 21 10
Носков Константин 232 10
Соловенчук Александр 87 9
Харитонов Александр 67 9
Щеголев Игорь 696 9
Сысоева Евгения 47 9
Ермолаев Артем 370 9
Линник Иван 55 9
Бобровников Борис 103 9
Зорин Александр 51 9
Ушацкий Андрей 105 8
Ляк Александр 43 8
Хрулев Андрей 13 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 7
Погосян Тигран 22 7
Гагарин Юрий 86 7
Россия - РФ - Российская федерация 135852 2786
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41388 1164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51216 745
Европа 21474 403
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16550 392
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16277 309
Германия - Федеративная Республика 12444 264
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13978 253
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13160 245
Япония 13154 212
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13873 206
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1443 194
Солнце - звезда Солнечной системы 5035 185
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7004 176
Беларусь - Белоруссия 5376 173
Южная Корея - Республика 6512 162
Франция - Французская Республика 7720 162
Италия - Итальянская Республика 4288 146
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2713 140
Земля - планета Солнечной системы 10202 132
Украина 7473 118
Азия - Азиатский регион 5336 105
Россия - УФО - Екатеринбург 3702 102
Казахстан - Республика 5349 102
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2671 102
Россия - СФО - Новосибирск 4049 97
Армения - Республика 2235 95
Испания - Королевство 3673 91
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2784 84
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2915 81
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2453 81
Канада 4802 77
Финляндия - Финляндская Республика 3558 75
Великобритания - Лондон 2376 71
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2570 71
Индия - Bharat 5295 71
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2257 69
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2508 67
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2101 67
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27087 888
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48305 807
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45904 635
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17221 531
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22726 525
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10456 414
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7998 405
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5425 341
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12408 338
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9201 328
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2395 310
Английский язык 6432 306
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9491 266
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4615 251
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15641 236
Спорт - Футбол 618 229
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2718 225
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5190 208
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1222 204
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 631 204
Спорт - Хоккей 240 204
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4674 191
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1495 190
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4689 185
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 970 184
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12839 183
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4438 172
Абонентская база - Абонентская плата 5729 158
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4940 158
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6321 150
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10440 144
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт 161 144
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4606 143
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5664 142
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3780 137
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7125 134
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8409 130
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6604 126
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7145 123
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1504 121
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 261 119
CNews - ZOOM.CNews 1818 115
CNews Журнал 166 112
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 72
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 71
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5847 51
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 45
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 33
Спорт 1 HD - телеканал 44 32
Коммерсантъ - Издательский дом 1625 31
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 30
National Geographic 84 21
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 20
Forbes - Форбс 729 19
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 641 19
Walt Disney Company - ESPN 56 19
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 18
Bloomberg 1214 18
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 17
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 17
New Scientist 1447 16
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 109 16
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 16
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 16
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 15
Ведомости 823 15
Известия ИД 570 15
NYT - The New York Times 1016 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 826 14
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 14
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Discovery Channel 33 13
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РИА Новости 855 11
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AP - Associated Press 1995 11
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FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 3
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 14
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