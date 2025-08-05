Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

Сеть Т2 охватила 2,5 гектара спортивного комплекса «Чкалов Арена»

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил покрытие внутри «Чкалов Арены». Indoor-строительство охватило все спортивные залы, зоны отдыха и подземный паркинг. Благодаря высоким скоростям посетители площадки могут вести стримы с соревнований и загружать видеоконтент в HD-качестве.

Т2 завершила технические работы в еще одном спортивном комплексе столицы – на «Чкалов Арене». Здание расположено на месте бывшего Тушинского аэродрома, сейчас на локации ведется подготовка спортсменов к соревнованиям различного масштаба. Сеть оператора развернулась на более чем 2,5 га здания.

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

На «Чкалов Арене» функционируют ледовые арены, специализированный центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, центр фехтования, хореографические залы и другие спортивные залы. Стабильной связью Т2 обеспечены все пять этажей здания, включая зону подземного паркинга. Сеть на остальной территории комплекса работает от уличных базовых станций.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Спорткомплекс «Чкалов Арена» – одна из важнейших локаций для тренировок тысяч московских спортсменов. Теперь благодаря стабильной сети Т2 зрители, болельщики и другие участники подготовительных и публичных мероприятий смогут всегда оставаться на связи. Это проект для нас не просто очередной этап обеспечения связью столичных зданий, а поддержка большого спорта и увлечений каждого нашего абонента».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Программиста оставили без законных денег и едва не уволили из-за мизерной ошибки в коде

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще