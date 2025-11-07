Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

Жители России останутся без мобильного интернета и даже без SMS-сообщений после возвращения из международного роуминга. Запрет на пользование этими услугами будет действовать в течение 24 часов. Также эти услуги отнимут, если SIM-карта не была активна более 72 часов. Придуман метод ускоренного их возвращения, но он может быть удобен далеко не всем.

Съездил в Турцию – остался без интернета

Россиян в самом скором будущем ждут новые ограничения связи. В дополнение к регулярным сбоям в работе мобильного интернета и «белым спискам» сервисов они получат еще и невозможность входа в Сеть по возвращении из международного роуминга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на отечественном телеком-рынке.

Помимо этого, у них отнимут еще и возможность пользоваться SMS-сообщениями – останется исключительно классическая голосовая связь. CNews писал, что для многих россиян SMS-сообщения стали единственной заменой мессенджерам.

Запрет будет действовать в течение 24 часов. Это означает, к примеру, что на протяжении целого дня гражданин России, только что вернувшийся из зарубежной командировки или из отпуска в другой стране, будет лишен возможности вызвать такси, получать SMS от банка и не сможет войти в нужный ему сервис по одноразовому паролю, присылаемому, опять же, чаще всего через SMS.

Не пользуешься связью – лови блок

Чтобы лишиться права пользоваться услугами связи, за которые, следует подчеркнуть, россиянин заплатил из своего кармана, перечислив оператору абонентскую плату, не обязательно покидать страну. Для этого достаточно лишь, чтобы SIM-карта была неактивна в более 72 часов, то есть трех дней.

МТС Мобильный интернет и SMS нужно будет буквально заслужить - пройти капчу или прождать 24 часа

Иными словами, фокус с выключением SIM-карты на период пребывания за границей, чтобы не попасть в роуминг, не сработает – все равно отключат и SMS, и интернет. Также это с высокой степенью вероятности зацепит любителей «цифрового детокса» и тех, кто предпочитает отдыхать в пределах границ России с выключенным телефоном или там, где сотовой связи нет вовсе. А таких мест в стране довольно много, несмотря на заверения отечественных операторов о полном покрытии – белых пятен на их картах сети все еще в избытке.

При этом оставить SIM-карту в стране или там, где ловит связь, тоже нельзя – в России действует закон, запрещающий передавать свой номер другому человеку. За это полагается штраф на сотни тысяч рублей.

Создать проблему и тут же решить ее

По словам источников «Коммерсанта», россиянам предложат легальный способ избавиться от 24-часового цифрового полу-блэкаута. Пока что обошлось без сдачи биометрии. Как утверждается, власти утвердили механизм досрочной отмены блокировки, и выглядит он следующим образом.

На телефон россиянина, только что вернувшегося в страну, включившего телефон после более 72-часового отдыха от всех или просто оказавшегося там, где ловит связь, придет специальное SMS-сообщение. В нем будет ссылка на сайт, где его встретит капча – тест на робота. Если россиянин пройдет его, ему, по задумке, тут же вернут и мобильный интернет, SMS.

Drazen Zigic / FreePik Далеко не факт, что россияне останутся в восторге от этого новшества

Но этот способ вызывает массу вопросов. Во-первых, пока непонятно, будет ли открываться ссылка через мобильный интернет, или же придется искать точку доступа Wi-Fi.

Во-вторых, один из собеседников «Коммерсанта» отдельно подчеркнул, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов реализовать все это «остается открытым».

Зачем кому-то что-то объяснять

По информации «Коммерсанта», ни один из четырех крупнейших операторов связи, действующих на территории России, не стал комментировать грядущие нововведения. Все они отказались раскрывать какие-либо подробности.

При всем этом российские операторы связи готовятся к повышению тарифов на связь. Как сообщал CNews, расходы россиян на мобильную связь в 2026 г. вырастут на 5-10% в зависимости от оператора. Напомним также, что и SMS, и мобильный интернет в подавляющем большинстве нынешних тарифных планов входят в абонентскую плату.

Проверено – ничего не работает

В России уже есть схожая практика – в России «охлаждаются» SIM-карты иностранных операторов – в течение некоторого времени после их появления на территории России они просто не функционируют. Но после снятия блокировки, как пишет «Коммерсант», на них все еще не поступают SMS-сообщения, да и мобильный интернет на них тоже не работает.

По информации издания, источником проблемы в данном случае являются непосредственно операторы связи. Они еще не успели адаптировать свои системы под новые нужды. На фоне этого возникает вопрос, а не столкнутся ли россияне с точно такой же проблемой после роуминга или трехдневного отсутствия в сети.

Неназванный собеседник «Коммерсанта» на отечественном телекоммуникационном рынке допускает вероятность, что на начальном этапе после введения практики отключения SMS и мобильного интернета операторов накроет волна негатива со стороны своих же абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени». По его словам, проблему с неработающим интернетом и SMS на иностранных SIM-картах после периода «охлаждения» операторы уже почти решили. Однако он не сообщил, когда примерно этот вопрос будет закрыт окончательно.

Он добавил также, что с российскими SIM-картами в этом плане будет проще. В то же время он совершенно не исключает возможность возникновения самых разных сбоев. Более того, он не сомневается, что в некоторых случаях абоненты не получат даже SMS со ссылкой на прохождение капчи.