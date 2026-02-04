Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интернет-зависимость интернет-аддикция internet addiction цифровой (диджитал) детокс
- навязчивое стремление использовать интернет и избыточное пользование им, проведение большого количества времени в Сети
- компьютерная зависимость
- телемания - телезависимость
СОБЫТИЯ
Интернет-зависимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Сиденко Андрей 41 2
|Никитин Глеб 45 2
|Shapira Nathan - Шапира Натан 1 1
|Жичкина Анастасия 1 1
|Войскунский Александр 2 1
|Бувальцев Иван 10 1
|Миляева Екатерина 1 1
|Лопатин Никита 4 1
|Гулеватая Анастасия 1 1
|Мелихов Дмитрий 56 1
|Бердышев Илья 1 1
|Гиниатулин Вадих 1 1
|Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
|Силивончик Сергей 1 1
|Лантратова Яна 8 1
|Пеннер Регина 1 1
|Бакшутова Ольга 1 1
|Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
|Овакимян Елена 1 1
|Чурганова Мария 1 1
|Митькин Алексей 2 1
|Бойкиня Александр 1 1
|Путин Владимир 3380 1
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 117 1
|Давыдов Денис 46 1
|Кузьмич Андрей 8 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
|Фролов Павел 86 1
|Лебедева Ирина 53 1
|Скворцов Максим 6 1
|Цыпкин Александр 11 1
|Сысоев Александр 46 1
|Алисов Александр 1 1
|Кузмич Андрей 1 1
|Лесин Михаил 28 1
|Воробьев Михаил 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.