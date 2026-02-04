Разделы

Интернет-зависимость интернет-аддикция internet addiction цифровой (диджитал) детокс


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Более половины россиян следят за рабочими чатами после окончания рабочего дня 1
07.11.2025 Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут 1
07.10.2025 Дети между офлайном и онлайном: «Ростелеком» изучил главные цифровые привычки и риски поколения Альфа 1
19.09.2025 Нестабильные «белые списки». Россиян оставят без постоянного перечня разрешенных сайтов – изменения будут еженедельными 1
05.09.2025 Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос 1
26.05.2025 «МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в Емельяновском районе 1
25.04.2025 74% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости 1
25.03.2025 Уход от реальности и проблемы со зрением: «Лаборатория Касперского» назвала основные страхи родителей относительно гаджетов у детей 1
07.03.2025 В каждой второй семье родители используют гаджеты для совместного досуга с детьми 1
05.03.2025 Состоятельная молодежь выбирает гаджет вместо семьи, 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по шесть часов в день: аналитика ВСК 1
31.01.2025 Выпущен истинный «убийца» смартфонов, дешевый и умеющий работать неделю от одной зарядки. Опрос 1
24.09.2024 МТС оцифровала остров с самой большой тисовой рощей в мире 1
10.09.2024 ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма 1
09.07.2024 HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет 1
28.06.2024 ВСК: столичная молодежь больше занимается спортом и меньше проводит время в соцсетях, интернет – наркотик для небогатых россиян из регионов 1
05.06.2024 Каждый второй россиянин считает, что испытывает цифровую зависимость 1
26.03.2024 В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута 1
20.03.2024 «МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
25.01.2024 Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос 1
08.11.2023 Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона 2
29.09.2023 Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета 1
04.08.2023 Каждый восьмой россиянин уверенно причислил себя к интернет-зависимым 1
07.04.2023 90% россиян проводят в интернете не менее двух часов в день 1
02.02.2023 Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет 1
01.12.2022 Четверо из 10 россиян считают себя зависимыми от телефонов и интернета 1
18.02.2022 Заботливый отец ненароком отключил интернет в целом городе, чтобы его дети не сидели в Сети 1
01.04.2021 5 причин купить кнопочный телефон в 2021 году 1
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 1
22.04.2020 Через три года на каждого россиянина будет приходиться шесть подключенных к сети устройств 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 1
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных 1
26.11.2018 Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками 2
26.04.2017 Новые тарифы «Билайна»: За SMS и звонки на городские придется платить отдельно 1
14.08.2013 Россия обгоняет европейские страны по объему интернет-аудитории 1
03.09.2012 Интернет-зависимость прячется в генах 1
13.12.2010 Проект «Защити на отлично»: безопасный интернет школам 1
12.11.2008 Китайские ужасы ММОRPG 1
19.03.2008 Интернет-зависимость признали психическим расстройством 2

Публикаций - 50, упоминаний - 54

Интернет-зависимость и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10069 6
Ростелеком 10396 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 4
Yandex - Яндекс 8566 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 3
Google LLC 12324 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5316 2
Microsoft Corporation 25321 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 885 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Telegram Group 2631 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 369 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 820 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Cisco Systems 5232 1
Amazon Inc - Amazon.com 3159 1
Huawei 4274 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 188 1
ИКС 409 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5769 1
ZTE Corporation 776 1
Canon 1424 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
MediaTek - Ralink 571 1
Pantum - Пантум 70 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 384 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Seiko Epson Corporation 902 1
ONYX International 153 1
Pebble Technology 60 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 3
Superjob - Суперджоб 736 3
Darberry - Дарберри 8 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1363 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Fastlane Ventures 35 1
Tiger Global Management 44 1
Accel Partners 49 1
Sapato.ru 21 1
BSE - Bremen Stock Exchange - Bremer Börse - Бременская фондовая биржа 2 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
Direct Group 14 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5312 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1050 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 4
Оповещение и уведомление - Notification 5385 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1302 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Google Android 14805 4
FreePik 1487 4
Google YouTube - Видеохостинг 2911 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 2
VK - Яндекс.Дзен 234 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 2
Apple iPhone 16 181 1
Microsoft Windows 12 21 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 40 1
Google Chrome - браузер 1657 1
ByteDance - TikTok 326 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Apple iOS 8310 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Microsoft Windows 10 1899 1
Apple macOS 2278 1
Microsoft Windows 16417 1
Apple - App Store 3018 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 1
Huawei Mate - серия смартфонов 409 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2024 1
Discord 159 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
StatCounter 457 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 479 1
Google Android Package Kit - APK 263 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 155 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
HP Instant Ink 4 1
Nokia 3310 74 1
Сиденко Андрей 41 2
Никитин Глеб 45 2
Shapira Nathan - Шапира Натан 1 1
Жичкина Анастасия 1 1
Войскунский Александр 2 1
Бувальцев Иван 10 1
Миляева Екатерина 1 1
Лопатин Никита 4 1
Гулеватая Анастасия 1 1
Мелихов Дмитрий 56 1
Бердышев Илья 1 1
Гиниатулин Вадих 1 1
Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
Силивончик Сергей 1 1
Лантратова Яна 8 1
Пеннер Регина 1 1
Бакшутова Ольга 1 1
Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
Овакимян Елена 1 1
Чурганова Мария 1 1
Митькин Алексей 2 1
Бойкиня Александр 1 1
Путин Владимир 3380 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 117 1
Давыдов Денис 46 1
Кузьмич Андрей 8 1
Шадаев Максут 1159 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
Фролов Павел 86 1
Лебедева Ирина 53 1
Скворцов Максим 6 1
Цыпкин Александр 11 1
Сысоев Александр 46 1
Алисов Александр 1 1
Кузмич Андрей 1 1
Лесин Михаил 28 1
Воробьев Михаил 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 7
Германия - Федеративная Республика 12957 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 3
Франция - Французская Республика 7996 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 2
Европа 24676 2
Земля - планета Солнечной системы 10690 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 2
Россия - СФО - Новосибирск 4694 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1125 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2141 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1611 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 1
США - Портленд 66 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сухобузимский район 13 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Лазовский государственный природный заповедник имени Л. Г. Капланова 2 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Лянтор 15 1
Южная Корея - Республика 6875 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 1
Польша - Республика 2004 1
Сингапур - Республика 1914 1
Индия - Bharat 5727 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1329 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 638 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 960 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 6
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 4
Сон - Somnus 457 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Цензура - Свобода слово 507 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Образование в России 2564 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3774 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 3
Liliputing 72 2
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Tom’s Hardware 533 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
BleepingComputer - Издание 426 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
Известия ИД 715 1
Парламентская газета 29 1
VK - Mail.ru Hi-tech 49 1
China Daily 71 1
Советский спорт 19 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 251 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Oxford Economics 12 1
Harris Interactive 81 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
OHSU - Oregon Health & Science University - Орегонский университет здравоохранения и науки 2 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
