Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

В России вступили в силу поправки к законодательству, позволяющие штрафовать операторов связи за плохое качество интернета. Штрафы могут достигать 50 тыс. руб. за каждый отдельный случай

Наказание за вынужденный цифровой детокс

Действующие в России операторы связи оказались под угрозой многочисленных штрафов за некачественный – медленный или нестабильный – интернет. Об этом пишет «Парламентская газета».

Пополнять госбюджет за предоставление некачественных услуг связи населению операторы связи отныне будут на законных основаниях. С 1 февраля 2023 г. в России действуют поправки к КоАП, нацеленные на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России. Поправки к КоАП в части штрафов были приняты в 2020 г. в рамках пакета законов о суверенном Рунете. Их вступление в силу было отложено на три года. Закон о суверенном Рунете, как сообщал CNews, вступил в силу 1 ноября 2019 г.

Ответственными лицами, согласно новым поправкам, являются как операторы связи, так и владельцы сетей. В случае наступления административной ответственности им нужно будет заплатить штраф в размере до 50 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Наказание для должностных лиц по новым поправкам составит от 5 до 10 тыс. руб. Частные предприниматели будут обязаны выплатить от 10 до 20 тыс. руб. Юридическим лицам досталось наиболее суровое наказание – штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Никаких поблажек в дачных массивах

Россияне могут жаловаться на плохое качество интернета не только в черте города или другого населенного пункта, но и за его пределами. Например, они вправе донести на провайдера за то, что в их дачном поселке плохо работает, к примеру, мобильный интернет.

Об этом прямым текстом заявил журналистам депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. По его словам, «для владельцев садовых участков это только в плюс», поскольку нередко бывает так, что россияне «платят за интернет на даче, который даже не позволяет им использовать мессенджеры» «Операторы должны нести полную ответственность», – добавил депутат.

Почему Чаплин в качестве примера привел именно дачные поселки, доподлинно неизвестно. Следует отметить лишь, что он в настоящее время занимает пост председателя союза дачников Подмосковья

Критерии ответственности

По словам депутата Чаплина, ответственность за плохой интернет наступит, в частности, при неисправности технологического оборудования. Нести ее будет или сам оператор связи, или собственник, или иной владелец технологической сети, «который не смог обеспечить устойчивую работу связи».

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Как именно будет происходить процедура установления виновного в плохом интернете, пока не установлено. Также неясно, что в данном случае зависит от абонента, и куда ему обращаться с жалобой.

«Здесь важно понимать для нас, как для клиентов связи, что в новых правилах речь идет не об устойчивости интернета, а о требованиях к инфраструктуре операторов», – сказал Чаплин.

Депутат упомянул Роскомнадзор в качестве ведомства, регулирующего этот вопрос. «Роскомнадзор как регулятор будет в порядке своих проверок определять, соблюдаются ли нормы закона», – заявил Чаплин.

Операторы не согласны

К моменту выхода материала большая часть крупных операторов мобильной связи или провайдеров проводного интернета не отреагировали на вступление в силу новых поправок в КоАП. Редакция CNews направила запросы в «Ростелеком», «ЭР-телеком» (провайдер «Дом.ру»), «Билайн», МТС, «Мегафон» и ожидает ответа.

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Как сообщили CNews в Tele2, в новых поправках к законодательству речь «не про качество интернета, а про требования к инфраструктуре операторов». «Tele2 строго следует требованиям российского законодательства, и исполнение данного регулирования не исключение, – заявили CNews в Tele2. – Оно предполагает обеспечение бесперебойного энергоснабжения и использование средств связи, соответствующих требованиям информационной безопасности. Требования запрещают гарантийную техподдержку и модернизацию средств связи иностранными компаниями, несанкционированное удаленное обновление или управление ими с территории иностранного государства, несанкционированную передачу информации об инфраструктуре. Резюмируя, речь идет не об устойчивости мобильного интернета с точки зрения клиентского опыта, а о требованиях к инфраструктуре операторов в контексте в первую очередь информационной безопасности».

По словам представителей Tele2, «поддержание качества технического сервиса не имеет прямого отношения к регулированию». «Однако мы можем заверить пользователей, что у нас есть достаточные запасы оборудования для сохранения и улучшения качества услуг, – добавили они. – Мы не наблюдаем деградации качества технического сервиса – напротив, в течение всего 2022 года его показатели растут».