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Федеральный закон 90-ФЗ Суверенный интернет Автономный интернет О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ Закон об автономном-суверенном Рунете Автономный Рунет
СОБЫТИЯ
|20.01.2026
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Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»
ледует пропускать. Помимо того, что это дорогостоящие системы, фильтрация трафика через DPI может вызвать задержки в его прохождении. Что такое «суверенный Рунет» В 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете», согласно которому все интернет-провайдеры обязаны установить у себя оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). За работу ТСПУ отвечает Роскомнадз
|24.10.2023
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Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России
алось это с целью проверки способности Рунета функционировать в полной изоляции от внешнего мира. В суверенный интернет по паспорту Насколько реальна вероятность и опасность «внешних угроз», из
|07.07.2023
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Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»
по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он рассказал о предложении создать суверенный Рунет, автором которого он является. Суверенный Рунет позволит получить дос
|15.06.2023
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В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами
ет, пишут «Ведомости». Прикрываясь безопасностью Андрей Свинцов назвал «Рунет 2.0» «защищенной частью интернета». Пока нет данных, связана ли каким-либо образом описываемая им инициатива с законом о «суверенном Рунете», который действует с осени 2019 г. и позволяет отключать российский сегмент интернета от Глобальной сети в случае тех или иных внешних угроз. По словам Свинцова, главная цель
|29.07.2021
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МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи
тановленным Роскомнадзором оборудованием в рамках исполнения закона о «суверенном интернете». Сбои «суверенного интернета» Как ранее сообщал CNews, у федеральных и региональных интернет-провайд
|15.07.2021
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Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования
ов в сфере ИКТ, в том числе, подготовкой вместе с Андреем Клишасом и Андреем Луговым законопроекта «О суверенном интернете», который предоставляет Роскомнадзору полномочия по включению централи
|17.06.2021
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Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
между собой частей. Социально значимые ресурсы рассматриваются в первой, тогда как вторая касается «суверенного Рунета». Третья часть затрагивает вопросы запрета подмены номера вызывающего абон
|17.06.2021
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Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете
та «О доступном интернете». В их числе были одобрены поправки, регулирующие работу так называемого «суверенного интернета». Закон «О суверенном интернете» был принят в 2019 г. Он обязал интерне
|09.04.2021
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Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2
«Суверенный интернет» начал сбоить Федеральные и региональные интернет-провайдеры столкнулись
|24.11.2020
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Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
Поправки к закону о «суверенном Рунете» Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным техно
|11.09.2020
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Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи
илы Боковой Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Те
|31.08.2020
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Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором
казал об отчете Счетной палаты, согласно которому Роскомнадзор производит работы по запуску системы суверенного интернета с большим отставанием. Так, еще к 1 января 2020 г. Роскомнадзор должен
|29.06.2020
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Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ
ант» писала, что Валерий Соколов был хорошим знакомым Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности и бывшего главы ФСБ. Также издание указывало, что и сам Алексей Соколов служил в ФСБ. Соколов и «суверенный интернет» В Минкомсвязи Алексей Соколов занимался вопросами развития отрасли информационных технологий и информационной безопасности. В частности, Соколов курировал разработку законо
|18.02.2020
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Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США
Китайское видение Китайские аналитики опубликовали свое видение создания Россией суверенного интернета. Статья размещена на военном новостном портале Китая «Чжунго цзюньван»
|28.01.2020
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Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи
стна Бокова Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Лю
|16.01.2020
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Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская
сания. Информация о подписании распоряжения была опубликована на сайте Кремля поздно вечером 15 января 2020 г. Председателем рабочей группы назначен сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу 1 ноября 2019 г. В число сопредседателей вошли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабр
|24.12.2019
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Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей
ования интернета. Это первые учения такого рода с момента вступления в силу так называемого закона «О суверенном Рунете». В учениях принимали участие Росскомнадзор, Россвязь, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, М
|19.12.2019
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«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета»
го рода учений предусмотрено вступившим недавно в силу законом, получившем в СМИ условное название «о суверенном Рунете». Целью учений в письме указаны: проверка координации ремонтно-восстанови
|27.09.2019
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Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»
рации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается законом о «суверенном Рунете». Оборудование для пилота разработала компания «РДП.РУ». ДЦОА занимается поставкой и внедрением этого оборудования в качестве интегратора. ФГУП «Главный радиочастотный центр»
|24.09.2019
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Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете
пользования — уже создана его конфигурация, есть техническая документация и известен руководитель. Закон об автономном Рунете Закон об автономном Рунете был подписан Президентом России Владими
|14.05.2019
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Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете
Роскомнадзору поручили выделить субсидии на «суверенный интернет» Правительство приняло постановление о порядке предоставления субсидий из
|16.04.2019
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«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»
2019 г., пункты о шифровании и национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 г. Закон о суверенном Рунете Напомним, законопроект об автономном Рунете был подготовлен депутат
|26.03.2019
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России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась
правительстве России уже подсчитали приблизительные ежегодные вливания в поддержание инфраструктуры суверенного интернета. По их мнению, расходы будут достигать 134 млрд руб. История законопрое
|21.03.2019
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Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей
рынка интернета вещей (АИВ), в которую входят операторы связи «Ростелеком», МТС, «Эр-телеком», МТТ и др., выразила свою обеспокоенность возможными негативными последствиями принятия законопроекта о «суверенном Рунете», пишет «Коммерсант». В частности, операторы полагают, что это вызовет существенное снижение скорости работы интернета вещей, находящегося в стадии активного развития на терри
|18.01.2019
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Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете»
Стоит ли государству контролировать маршруты интернет-трафика? Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи провел расширенное заседание по законопроекту об автономном Рунете, который был внесен в нижнюю палату сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клиншасом и депутатом Андреем Луговым. Как передают агентства «Интерфакс» и Rambler News Services
|26.10.2016
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Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета»
службе состоит с 2003 г. С 2008 г. он работал в Администрации Президента, занимаясь там вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничества в области ИТ и масс-медиа. Импортозамещение и суверенный интернет В 2014 г. Соколов был назначен замминистра связи, курирующим вопросы информационной безопасности и импортозамещения. Помимо прочего Соколов, занимается вопросами создания пр
Федеральный закон 90-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 34
|Клишас Андрей 60 32
|Бокова Людмила 82 31
|Соколов Алексей 137 20
|Лугов Андрей 33 17
|Кулин Филипп 53 16
|Мишустин Михаил 787 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Паршин Максим 323 11
|Акимов Максим 192 10
|Жаров Александр 183 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Путин Сергей 73 9
|Суровец Дмитрий 115 9
|Демидов Сергей 129 9
|Нуйкин Андрей 50 9
|Палей Лев 58 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Борисов Илья 27 9
|Гущин Александр 17 9
|Мусич Роман 28 9
|Курбатов Владимир 35 9
|Трояновский Владимир 63 9
|Сычев Артем 79 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Матвеева Татьяна 110 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Белов Кирилл 19 9
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 11 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Хинштейн Александр 148 9
|Лысенко Юрий 33 9
|Носков Константин 241 8
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