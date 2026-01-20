Федеральный закон 90-ФЗ

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Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования ов в сфере ИКТ, в том числе, подготовкой вместе с Андреем Клишасом и Андреем Луговым законопроекта «О суверенном интернете», который предоставляет Роскомнадзору полномочия по включению централи

Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи между собой частей. Социально значимые ресурсы рассматриваются в первой, тогда как вторая касается «суверенного Рунета». Третья часть затрагивает вопросы запрета подмены номера вызывающего абон

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Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 «Суверенный интернет» начал сбоить Федеральные и региональные интернет-провайдеры столкнулись

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» Поправки к закону о «суверенном Рунете» Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным техно

Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи илы Боковой Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Те

Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором казал об отчете Счетной палаты, согласно которому Роскомнадзор производит работы по запуску системы суверенного интернета с большим отставанием. Так, еще к 1 января 2020 г. Роскомнадзор должен

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Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США Китайское видение Китайские аналитики опубликовали свое видение создания Россией суверенного интернета. Статья размещена на военном новостном портале Китая «Чжунго цзюньван»

Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи стна Бокова Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Лю

Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская сания. Информация о подписании распоряжения была опубликована на сайте Кремля поздно вечером 15 января 2020 г. Председателем рабочей группы назначен сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу 1 ноября 2019 г. В число сопредседателей вошли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабр

Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей ования интернета. Это первые учения такого рода с момента вступления в силу так называемого закона «О суверенном Рунете». В учениях принимали участие Росскомнадзор, Россвязь, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, М

«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» го рода учений предусмотрено вступившим недавно в силу законом, получившем в СМИ условное название «о суверенном Рунете». Целью учений в письме указаны: проверка координации ремонтно-восстанови

Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» рации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается законом о «суверенном Рунете». Оборудование для пилота разработала компания «РДП.РУ». ДЦОА занимается поставкой и внедрением этого оборудования в качестве интегратора. ФГУП «Главный радиочастотный центр»

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Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете Роскомнадзору поручили выделить субсидии на «суверенный интернет» Правительство приняло постановление о порядке предоставления субсидий из

«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 2019 г., пункты о шифровании и национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 г. Закон о суверенном Рунете Напомним, законопроект об автономном Рунете был подготовлен депутат

России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась правительстве России уже подсчитали приблизительные ежегодные вливания в поддержание инфраструктуры суверенного интернета. По их мнению, расходы будут достигать 134 млрд руб. История законопрое

Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей рынка интернета вещей (АИВ), в которую входят операторы связи «Ростелеком», МТС, «Эр-телеком», МТТ и др., выразила свою обеспокоенность возможными негативными последствиями принятия законопроекта о «суверенном Рунете», пишет «Коммерсант». В частности, операторы полагают, что это вызовет существенное снижение скорости работы интернета вещей, находящегося в стадии активного развития на терри

Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» Стоит ли государству контролировать маршруты интернет-трафика? Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи провел расширенное заседание по законопроекту об автономном Рунете, который был внесен в нижнюю палату сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клиншасом и депутатом Андреем Луговым. Как передают агентства «Интерфакс» и Rambler News Services