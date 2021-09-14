Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 90-ФЗ
Суверенный интернет
Автономный интернет
О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“
Закон об автономном-суверенном Рунете
Автономный Рунет
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Публикаций - 90, упоминаний - 135
Федеральный закон 90-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 20
|Бокова Людмила 80 19
|Клишас Андрей 44 18
|Мишустин Михаил 302 11
|Лугов Андрей 32 10
|Никифоров Николай 1126 7
|Соколов Алексей 121 6
|Носков Константин 201 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Шадаев Максут 384 6
|Кулин Филипп 39 6
|Паршин Максим 141 5
|Волин Алексей 113 5
|Хинштейн Александр 50 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Жаров Александр 165 5
|Акимов Максим 167 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Семенов Алексей 67 3
|Скляр Алексей 49 3
|Рымар Максим 36 3
|Шипов Савва 70 3
|Попов Михаил 51 3
|Турчак Евгений 23 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Иванов Алексей 76 3
|Войтенко Олег 24 3
|Кудрин Алексей 63 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Иванов Олег 124 3
|Малков Павел 38 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Пак Олег 90 3
|Левин Леонид 83 3
|Ципорин Павел 51 3
|Башкин Александр 8 3
|Шинкарук Елена 13 3
|Карлин Александр 6 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru