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Федеральный закон 90-ФЗ Суверенный интернет Автономный интернет О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ Закон об автономном-суверенном Рунете Автономный Рунет

СОБЫТИЯ


20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

ледует пропускать. Помимо того, что это дорогостоящие системы, фильтрация трафика через DPI может вызвать задержки в его прохождении. Что такое «суверенный Рунет» В 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете», согласно которому все интернет-провайдеры обязаны установить у себя оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). За работу ТСПУ отвечает Роскомнадз
24.10.2023 Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России

алось это с целью проверки способности Рунета функционировать в полной изоляции от внешнего мира. В суверенный интернет по паспорту Насколько реальна вероятность и опасность «внешних угроз», из
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»

по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он рассказал о предложении создать суверенный Рунет, автором которого он является. Суверенный Рунет позволит получить дос
15.06.2023 В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами

ет, пишут «Ведомости». Прикрываясь безопасностью Андрей Свинцов назвал «Рунет 2.0» «защищенной частью интернета». Пока нет данных, связана ли каким-либо образом описываемая им инициатива с законом о «суверенном Рунете», который действует с осени 2019 г. и позволяет отключать российский сегмент интернета от Глобальной сети в случае тех или иных внешних угроз. По словам Свинцова, главная цель
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи

тановленным Роскомнадзором оборудованием в рамках исполнения закона о «суверенном интернете». Сбои «суверенного интернета» Как ранее сообщал CNews, у федеральных и региональных интернет-провайд
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования

ов в сфере ИКТ, в том числе, подготовкой вместе с Андреем Клишасом и Андреем Луговым законопроекта «О суверенном интернете», который предоставляет Роскомнадзору полномочия по включению централи
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи

между собой частей. Социально значимые ресурсы рассматриваются в первой, тогда как вторая касается «суверенного Рунета». Третья часть затрагивает вопросы запрета подмены номера вызывающего абон
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете

та «О доступном интернете». В их числе были одобрены поправки, регулирующие работу так называемого «суверенного интернета». Закон «О суверенном интернете» был принят в 2019 г. Он обязал интерне
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

«Суверенный интернет» начал сбоить Федеральные и региональные интернет-провайдеры столкнулись

24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

Поправки к закону о «суверенном Рунете» Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным техно
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи

илы Боковой Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Те
31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором

казал об отчете Счетной палаты, согласно которому Роскомнадзор производит работы по запуску системы суверенного интернета с большим отставанием. Так, еще к 1 января 2020 г. Роскомнадзор должен

29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ

ант» писала, что Валерий Соколов был хорошим знакомым Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности и бывшего главы ФСБ. Также издание указывало, что и сам Алексей Соколов служил в ФСБ. Соколов и «суверенный интернет» В Минкомсвязи Алексей Соколов занимался вопросами развития отрасли информационных технологий и информационной безопасности. В частности, Соколов курировал разработку законо
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США

Китайское видение Китайские аналитики опубликовали свое видение создания Россией суверенного интернета. Статья размещена на военном новостном портале Китая «Чжунго цзюньван»

28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи

стна Бокова Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г. Лю
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

сания. Информация о подписании распоряжения была опубликована на сайте Кремля поздно вечером 15 января 2020 г. Председателем рабочей группы назначен сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу 1 ноября 2019 г. В число сопредседателей вошли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабр
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей

ования интернета. Это первые учения такого рода с момента вступления в силу так называемого закона «О суверенном Рунете». В учениях принимали участие Росскомнадзор, Россвязь, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, М
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета»

го рода учений предусмотрено вступившим недавно в силу законом, получившем в СМИ условное название «о суверенном Рунете». Целью учений в письме указаны: проверка координации ремонтно-восстанови
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

рации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается законом о «суверенном Рунете». Оборудование для пилота разработала компания «РДП.РУ». ДЦОА занимается поставкой и внедрением этого оборудования в качестве интегратора. ФГУП «Главный радиочастотный центр»

24.09.2019 Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

пользования — уже создана его конфигурация, есть техническая документация и известен руководитель. Закон об автономном Рунете Закон об автономном Рунете был подписан Президентом России Владими
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете

Роскомнадзору поручили выделить субсидии на «суверенный интернет» Правительство приняло постановление о порядке предоставления субсидий из
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»

2019 г., пункты о шифровании и национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 г. Закон о суверенном Рунете Напомним, законопроект об автономном Рунете был подготовлен депутат
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась

правительстве России уже подсчитали приблизительные ежегодные вливания в поддержание инфраструктуры суверенного интернета. По их мнению, расходы будут достигать 134 млрд руб. История законопрое
21.03.2019 Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей

рынка интернета вещей (АИВ), в которую входят операторы связи «Ростелеком», МТС, «Эр-телеком», МТТ и др., выразила свою обеспокоенность возможными негативными последствиями принятия законопроекта о «суверенном Рунете», пишет «Коммерсант». В частности, операторы полагают, что это вызовет существенное снижение скорости работы интернета вещей, находящегося в стадии активного развития на терри
18.01.2019 Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете»

Стоит ли государству контролировать маршруты интернет-трафика? Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи провел расширенное заседание по законопроекту об автономном Рунете, который был внесен в нижнюю палату сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клиншасом и депутатом Андреем Луговым. Как передают агентства «Интерфакс» и Rambler News Services

26.10.2016 Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета»

службе состоит с 2003 г. С 2008 г. он работал в Администрации Президента, занимаясь там вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничества в области ИТ и масс-медиа. Импортозамещение и суверенный интернет В 2014 г. Соколов был назначен замминистра связи, курирующим вопросы информационной безопасности и импортозамещения. Помимо прочего Соколов, занимается вопросами создания пр

Публикаций - 249, упоминаний - 365

Федеральный закон 90-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
МегаФон 10742 40
Telegram Group 2940 35
Google LLC 12688 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Meta Platforms - Facebook 4621 23
X Corp - Twitter 2938 22
Yandex - Яндекс 9216 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
VK - Mail.ru Group 3602 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Apple Inc 13154 13
Microsoft Corporation 25775 12
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Diasoft - Диасофт 1144 8
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 7
Huawei 4676 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Cloudflare 172 7
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 7
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Центр2М - Center2М 67 6
Центр мониторинга сетей связи 6 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 5
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 5
Cisco Systems 5372 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 9
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 9
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 3
ОрдерКом 15 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Нэклис-Банк 16 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
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Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
Единая Россия - Политическая партия 321 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ЛДПР 116 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Международная академия связи - МАС 46 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 63
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 57
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 46
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 35
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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