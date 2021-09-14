Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Федеральный закон 90-ФЗ
Суверенный интернет
Автономный интернет
О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“
Закон об автономном-суверенном Рунете
Автономный Рунет


14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 6
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 4
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 4
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
02.06.2021 В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур 1
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 1
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 7
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 3
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
13.01.2021 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 2
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 3
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 3
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 3
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США 1
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет 2
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1

Публикаций - 90, упоминаний - 135

Федеральный закон 90-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 11
Yandex - Яндекс 4101 10
Google LLC 7158 8
VK - Mail.ru Group 2484 7
Telegram Group 702 7
Facebook 3766 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 5
Twitter 2204 5
Apple Inc - Эппл Рус 7713 5
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 5
Центр мониторинга сетей связи 5 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
СМАРТС Компания 207 4
Microsoft Corporation 11110 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
Академия криптографии РФ 4 3
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Huawei 2731 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Nokia Corporation 2442 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
Nokia Networks 54 2
ОБИТ 43 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Luxms 14 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Бизон 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
Мосэнерго ПАО 49 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Зарубежнефть 27 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
LinkedIn 520 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Транснефтьэнерго 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
iHerb - маркетплейс 12 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
ESW Capital 5 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
IPOC 29 1
Юнитайл - Unitile 5 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ОрдерКом 5 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Алроса АК 81 1
Альфа-Групп 321 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
Газпром ПАО 523 1
Почта России ПАО 1574 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 43
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 39
Президент Российской Федерации 1440 22
Правительство РФ 2206 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Счётная палата РФ 460 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
ЛДПР 69 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 3
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
Diameter 12 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
ТРКЦОД - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных 2 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
Таксофон - телефон общего пользования 8 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
WhatsApp Messenger 654 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
Google YouTube - Видеохостинг 1723 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Rakuten Viber 429 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 3
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 2
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
В кругу друзей - социальная сеть 11 1
Myspace - социальная сеть 336 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Google News 25 1
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
eDonkey - eD2k 2 1
DartIT Amplos 2 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Apple iOS 5742 1
ByteDance TikTok 95 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Microsoft Skype 1472 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Google Gmail 606 1
Microsoft Bing 320 1
Путин Владимир 1826 20
Бокова Людмила 80 19
Клишас Андрей 44 18
Мишустин Михаил 302 11
Лугов Андрей 32 10
Никифоров Николай 1126 7
Соколов Алексей 121 6
Носков Константин 201 6
Матвеева Татьяна 83 6
Шадаев Максут 384 6
Кулин Филипп 39 6
Паршин Максим 141 5
Волин Алексей 113 5
Хинштейн Александр 50 5
Четвернин Алексей 651 5
Жаров Александр 165 5
Акимов Максим 167 4
Кисляков Евгений 83 4
Семенов Алексей 67 3
Скляр Алексей 49 3
Рымар Максим 36 3
Шипов Савва 70 3
Попов Михаил 51 3
Турчак Евгений 23 3
Мамонов Михаил 24 3
Исмаилов Рашид 47 3
Иванов Алексей 76 3
Войтенко Олег 24 3
Кудрин Алексей 63 3
Лысенко Эдуард 209 3
Иванов Олег 124 3
Малков Павел 38 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Гребенщиков Дмитрий 22 3
Пак Олег 90 3
Левин Леонид 83 3
Ципорин Павел 51 3
Башкин Александр 8 3
Шинкарук Елена 13 3
Карлин Александр 6 3
Россия - Российская федерация - РФ 57483 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 4
Россия - Республика Алтай 686 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - Тульская область 752 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - Севастополь 420 2
Польша - Республика 831 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Орловская область 133 2
Россия - Республика Крым 626 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Нидерланды 976 2
Арктика 141 2
Украина 3374 2
Россия - Ульяновская область 350 2
Россия - Сочи 912 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Латинская Америка 725 1
Румыния 344 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Россия - Калининград 670 1
Россия - Мурманская область 295 1
Германия - Лейпциг 29 1
Россия - Псковская область 305 1
Балтийское море - Финский залив 25 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Азербайджан - Баку 74 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 16
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
Федеральное законодательство 254 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Резерв универсального обслуживания 37 2
Коррупция 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
Региональное законодательство 45 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Фабрика троллей 4 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 6
Ведомости 259 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Wikipedia - Википедия 277 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
The Washington Post 110 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
NYT - The New York Times 509 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
ZDnet 381 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Future Workplace 4 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ТИАР-Центр 3 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
РЭШ - Российская электронная школа 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще