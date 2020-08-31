Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором

Вся подноготная, включая тарифы

Российских операторов ЦОДов могут обязать к передаче ключевой информации об ИТ-инфраструктуре своего бизнеса в специальный центр мониторинга, создаваемого Роскомнадзором в рамках закона о «суверенном интернете». Соответствующий законопроект, разработанный во исполнение п. 3 постановления Правительства России «О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования» № 136 от 13 февраля 2019 г. опубликован на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru за авторством Минкомсвязи.

Операторы ЦОДов, которые подпадут под действие новых законодательных норм, будут обязаны докладывать в центр мониторинга сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) данные о земельных участках, количестве стоек и их загруженности, параметрах систем хранения данных, и предоставляемых сервисах, говорится в документе.

Роскомнадзор, который создает ЦМУ ССОП и впоследствии станет оператором этой структуры, будет обеспечивать доступ к хранящимся данным другим государственным ведомствам. Предполагается, что информация о российских ЦОДах будет использоваться в государственных инфосистемах, для обеспечения доступности услуг связи и контроля их качества.

В дополнение, наряду с новыми правовыми нормами, Минкомсвязи предлагает этим законопроектом впервые ввести и закрепить в российском законодательстве такие юридические определения как «центр обработки и хранения данных» и «оператор центра хранения и обработки данных», поскольку «в настоящее время данные объекты и субъекты не введены в правовое поле», отмечается в пояснительной записке к документу.

Новые требования к операторам ЦОДов

Согласно законопроекту, операторы ЦОДов будут обязаны регулярно сообщать в ЦМУ ССОП такие подробности о своей инфраструктуре, как данные о земельных участках, зданиях и сооружениях, на которых находится технологическая площадка, количество стойко-мест и их загруженность, параметры электроснабжения, способы и параметры подключения к сети связи общего пользования, а также объем вычислительных мощностей и параметры СХД.

Роскомнадзор будет мониторить данные российских ЦОДов

Регулярной отчетности также подлежит информация о предоставляемых услугах и о тарифах, данные о соответствии сертификату и уровню классификации, и даже планы по развитию ЦОДа и СХД на следующий год.

Определение сроков, порядка, состава и формата предоставления данных документом предлагается возложить на оператора ЦМУ ССОП, то есть, на Роскомнадзор, по согласованию с Минкомсвязи.

В законопроекте нет определений ЦОДов, на которых может потенциально распространяться обязанность предоставлять информацию в ЦМУ ССОП.

В начале августа 2020 г. CNews сообщил о планах Правительства России по допуску операторов российских коммерческих ЦОДов с 1 января 2021 г. на рынок оптовой электроэнергии. Согласно пояснительной записке к проекту, снижение тарифов на электроэнергию для ЦОДов посредством доступа на оптовый рынок позволит снизить стоимость электроэнергии для операторов на 30-50%.

В законопроекте нет упоминаний того, будет ли предоставление данных в ЦМУ ССОП каким-либо образом связано с инициативой Правительства по выводу операторов ЦОДов на рынок оптовой электроэнергии.

Юридические определения ЦОДа и оператора ЦОДа

Законопроект определяет ЦОД как «специализированный объект с собственными инженерными системами для размещения оборудования, обеспечивающего хранение, обработку и доступ к данным, с гарантированными уровнями доступности, безопасности и управляемости».

Определение оператора ЦОДа сформулировано так: «организация, эксплуатирующая центр хранения и обработки данных и обеспечивающая его функционирование в качестве основного вида деятельности».

Запуск спеццентра уже сорван

С технической точки зрения новый законопроект лишь расширяет и уточняет требования пакета поправок к законам «О связи» и «Об информации» (закона о «суверенном Рунете»), которые вступили в силу в ноябре 2019 г., в части обязанностей операторов ЦОДов перед ЦМУ ССОП.

Главной задачей ЦМУ ССОП является сбор аналитики о работе сетей, блокировка представляющих угрозу сайтов и единое управление Рунетом в случае рисков для безопасности. Под действие закона подпадают операторы связи, владельцы технологических сетей и трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафика и лица с собственными номерами автономных сетей.

По закону операторы обязаны устанавливать у себя специальное оборудование, которое позволит центру мониторинга быстро противодействовать угрозам в случае необходимости. Для операторов связи установка оборудования бесплатна, о ее установке операторы должны в течение трех дней уведомить Роскомнадзор.

Создание специального центра мониторинга Роскомнадзором в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» было профинансировано еще в 2019 г. на сумму 579 млн руб. из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» по плану первой части мероприятий проекта «суверенный Рунет».

В конце июля 2020 г. CNews рассказал об отчете Счетной палаты, согласно которому Роскомнадзор производит работы по запуску системы суверенного интернета с большим отставанием. Так, еще к 1 января 2020 г. Роскомнадзор должен был запустить 28 контрольных точек обмена трафиком, а ввел только 22.