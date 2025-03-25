Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минцифры РФ Роскомнадзор РФ ГРЧЦ ФГУП ЦМУ ССОП Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования
|25.03.2025
|
Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования
со ссылкой на подведомственный ему Центру мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП). «Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной
|18.03.2025
|
В работе «Яндекса» произошел сбой. Виновата инфраструктура
общили в Роскомнадзоре со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В период с 14:15 до 15:15 мск был всплеск жалоб на работы сервисов «Яндекс.Музыка»
|28.02.2025
|
В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие
аявил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Причиной стал сбой в работе магистральной сети связи операторов в Москве. С 15:20 ч
|07.11.2024
|
Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются
вания Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) опубликовал на своем официальном сайте рекомендацию по полному отказу от нового алг
|25.10.2024
|
Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей
работающей в тестовом режиме с начала этого года. Об этом в конце октября 2024 г. сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Серге
|14.10.2024
|
Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с
м в середине октября 2024 г. сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Согласно пресс-релизу ЦМУ ССОП, максимальная мощность ИТ-атаки составила до
|26.10.2022
|
Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса
г. запустит созданный Роскомнадзором Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Сергея Хуторцева. По его
|31.08.2020
|
Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором
законодательных норм, будут обязаны докладывать в центр мониторинга сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) данные о земельных участках, количестве стоек и их загруженности, параметрах систем
