Минцифры РФ Роскомнадзор РФ ГРЧЦ ФГУП ЦМУ ССОП Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования


СОБЫТИЯ


25.03.2025 Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

со ссылкой на подведомственный ему Центру мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП). «Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной

18.03.2025 В работе «Яндекса» произошел сбой. Виновата инфраструктура

общили в Роскомнадзоре со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В период с 14:15 до 15:15 мск был всплеск жалоб на работы сервисов «Яндекс.Музыка»
28.02.2025 В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие

аявил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Причиной стал сбой в работе магистральной сети связи операторов в Москве. С 15:20 ч
07.11.2024 Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются

вания Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) опубликовал на своем официальном сайте рекомендацию по полному отказу от нового алг
25.10.2024 Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

работающей в тестовом режиме с начала этого года. Об этом в конце октября 2024 г. сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Серге
14.10.2024 Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

м в середине октября 2024 г. сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Согласно пресс-релизу ЦМУ ССОП, максимальная мощность ИТ-атаки составила до
26.10.2022 Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса

г. запустит созданный Роскомнадзором Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Сергея Хуторцева. По его

31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором

законодательных норм, будут обязаны докладывать в центр мониторинга сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) данные о земельных участках, количестве стоек и их загруженности, параметрах систем

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10369 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 13
Telegram Group 2608 13
МегаФон 9991 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 11
Yandex - Яндекс 8537 9
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 7
Google LLC 12300 6
X Corp - Twitter 2912 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 5
Cloudflare 131 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4564 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 4
Hetzner Online GmbH 17 3
Центр мониторинга сетей связи 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 58 3
ОБИТ 106 3
Network Solutions - Web.com 105 2
DreamHost 8 2
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 175 2
DigitalOcean 33 2
Radware 60 1
МКД 74 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 55 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
Sandvine 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1051 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 290 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 3
НСПК - Национальная система платежных карт 902 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
ОрдерКом 15 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Резонанс НПП 388 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 25 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Альфа-Банк 1879 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 292 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 406 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Транснефть 324 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 47 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Верный - торговая сеть 310 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3392 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 10 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5282 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 33
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3554 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 76 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 17
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3969 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 8
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 837 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2490 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 5
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 954 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
FreePik 1465 19
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 943 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 8
Google YouTube - Видеохостинг 2904 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 287 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 42 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 314 5
Яндекс Про 30 4
Rakuten Viber 653 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 3
Apple macOS 2265 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 813 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 2
United Internet - Ionos 6 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Национальная система противодействия DDoS-атакам 3 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 2
Opera Browser - Браузер 1036 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 326 2
Opera VPN 12 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
Opera Turbo 36 1
Siemens Softswitch 4 1
Pixabay 200 1
Минцифры РФ - Госключ 188 1
Linx Cloud 72 1
VK RuStore - Рустор 519 1
Хуторцев Сергей 12 9
Кулин Филипп 52 6
Путин Владимир 3372 3
Немкин Антон 49 3
Бойко Алексей 104 2
Амелькин Алексей 3 2
Лугов Андрей 32 2
Клишас Андрей 60 2
Бокова Людмила 82 2
Липов Андрей 67 2
Горелкин Антон 111 2
Панышев Дмитрий 12 2
Цукарь Сергей 34 1
Шойтов Александр 99 1
Синдзерлорц Юлия 2 1
Бурков Дмитрий 15 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Гамзатов Юрий 6 1
Пушилин Денис 5 1
Лебедев Руслан 1 1
Орехов Виталий 1 1
Бурцева Жанна 4 1
Хлебунов Михаил 37 1
Пудовкин Евгений 13 1
Кузин Павел 1 1
Поладьев Денис 1 1
Стасюк Николай 1 1
Акимов Максим 192 1
Соколов Алексей 135 1
Носков Константин 239 1
Дуров Павел 312 1
Жаров Александр 179 1
Никифоров Николай 1137 1
Кузнецов Станислав 156 1
Ермаков Валерий 136 1
Бегтин Иван 61 1
Терляков Олег 13 1
Петров Дмитрий 69 1
Хинштейн Александр 146 1
Казарян Карен 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 13
Финляндия - Финляндская Республика 3659 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Нидерланды 3639 5
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 4
Швеция - Королевство 3718 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3197 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 4
Россия - СЗФО - Псковская область 673 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 4
Европа 24657 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 3
Франция - Французская Республика 7986 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 425 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 256 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 2
Япония 13557 2
Беларусь - Белоруссия 6055 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - СФО - Новосибирск 4681 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1027 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 354 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 690 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 689 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 38
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 25
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3181 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1167 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 2
White list - Белый список 122 2
Blacklist - Чёрный список 673 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 47 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 6
Forbes - Форбс 920 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 4
Ведомости 1268 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 2
Grand View Research 24 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
