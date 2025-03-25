Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования со ссылкой на подведомственный ему Центру мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП). «Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной

В работе «Яндекса» произошел сбой. Виновата инфраструктура общили в Роскомнадзоре со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В период с 14:15 до 15:15 мск был всплеск жалоб на работы сервисов «Яндекс.Музыка»

В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие аявил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Причиной стал сбой в работе магистральной сети связи операторов в Москве. С 15:20 ч

Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются вания Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) опубликовал на своем официальном сайте рекомендацию по полному отказу от нового алг

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей работающей в тестовом режиме с начала этого года. Об этом в конце октября 2024 г. сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Серге

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с м в середине октября 2024 г. сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Согласно пресс-релизу ЦМУ ССОП, максимальная мощность ИТ-атаки составила до

Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса г. запустит созданный Роскомнадзором Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Сергея Хуторцева. По его