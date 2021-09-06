Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПИК
Российская девелоперская и строительная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 122
ПИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Борченко Павел 9 3
|Печатников Анатолий 24 2
|Басов Алексей 79 2
|Васев Николай 26 2
|Матвеева Людмила 1 1
|Шойфот Игорь 1 1
|Рябенький Игорь 12 1
|Барановский Игорь 2 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Тихомиров Илья 5 1
|Каштанов Павел 7 1
|Шалагинов Павел 3 1
|Кузякин Дмитрий 22 1
|Потапова Клавдия 1 1
|Вахтеров Сергей 2 1
|Фуксман Сергей 1 1
|Дашков Сергей 2 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Гордеев Сергей 4 1
|Сюняева Диана 1 1
|Полехин Виталий 3 1
|Пенягин Петр 1 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Макаров Станислав 111 1
|Рыжов Александр 1 1
|Варення Александр 1 1
|Горник Александр 3 1
|Голованов Леонид 5 1
|Марова Юлия 10 1
|Данильченко Олег 2 1
|Мальцев Антон 2 1
|Бусько Владимир 3 1
|Башкеев Алексей 7 1
|Дусалеев Вячеслав 8 1
|Яровой Богдан 2 1
|Унароков Тимур 2 1
|Россо Геннадий 1 1
|Куликов Вадим 1 1
|Лещинский Ян 4 1
|Бергельсон Дмитрий 1 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2193 3
|Forrester Research 386 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru