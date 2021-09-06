Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ПИК
Российская девелоперская и строительная компания


06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
10.06.2021 «Содис лаб» запустила облачную платформу для мониторинга строительных конструкций 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
23.09.2020 «Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
25.06.2020 ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime 3
29.04.2020 «ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости 1
28.04.2020 Аналитика «Яндекс.Маркета»: сегодня россияне готовы потратить на ноутбук на 20% меньше, чем до самоизоляции 1
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
16.04.2020 ВТБ и ПИК провели первую онлайн-выдачу ипотеки 5
16.01.2020 Сбербанк предоставил возможность оплатить квартиру от ПИК онлайн банковской картой 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард в большие данные 1
15.11.2019 «Яндекс» и ПИК начинают продажу предложения умного дома «ПИК.Смарт» 2
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 2
04.07.2019 Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 3
07.06.2019 Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с ГК ПИК 2
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
02.07.2018 «Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок 1
30.05.2018 ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок» 11
07.05.2018 Почему CRM превращается в спам-машину 1
19.03.2018 Сбербанк открыл регистрацию покупок и продаж гаражей онлайн 1
19.03.2018 Сбербанк запустил услугу по электронной регистрации нежилых помещений 1
29.11.2016 Сбербанк обеспечит возможность оплатить покупку квартиры банковской картой 2
08.08.2016 «МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» 2
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
26.02.2016 Mail.Ru Group запускает интерактивную рекламу от «Веборамы» 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
26.05.2015 ПИК перевела работу с договорами в Directum 4
24.02.2015 ПИК модернизирует сетевую инфраструктуру с помощью Brocade 4
16.09.2014 ПИК передала на аутсорсинг IBS сопровождение систем SAP 4

Публикаций - 71, упоминаний - 122

ПИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 6
Microsoft Corporation 11110 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
3753 4
SAP SE 3216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Robin - Робин 15 3
VK - Mail.ru Group 2484 2
Samsung Electronics 5686 2
Аплана Группа компаний 102 2
АФК Система ПАО 995 2
Naumen - Наумен 342 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Google LLC 7158 2
Oracle Corporation 3355 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
IBM 3546 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
TraceAir 3 2
Custis 73 1
Brocade Communications Systems 141 1
WayRay 7 1
Vintage Wines SA 4 1
Pegasystems 29 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Infomaximum - Инфомаксимум 2 1
Rubetek 12 1
SAP Contextor 3 1
Eutelsat 65 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Automation Anywhere 4 1
Nvidia Corp 2028 1
electroNeek Robotics 5 1
Blue Prism 11 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
Appian Corporation 7 1
Mindbox 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Почта России ПАО 1574 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
X5 Group 599 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Банк Россия 56 2
Legenda Intelligent Development 3 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
Gett 60 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Группа ЛСР 6 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Access Industries 20 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 2 1
Рослокомотив 1 1
Citibank - Ситибанк 170 1
РОСНО СК 69 1
PwC Россия 6 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Пионер ГК 9 1
Мортон 16 1
Мособлбанк 17 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Target Global Fintech Opportunities Fund 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
Vostok New Ventures 9 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Impulse VC 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роснано 456 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
CRM-сенсоры - интерактивные устройства, позволяющие получать и исследовать информацию о взаимодействии клиента и компании в режиме онлайн 4 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Kubernetes 307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
DevOps - Development и Operations 297 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Office 1942 2
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 2
Syntellect Tessa 14 2
Практика Успеха SmartDeal 12 1
Яндекс.Едадил 13 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 1
Stack Group Automate 9 1
Redis СУБД 46 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 1
Diasoft Flextera 45 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
ASUS TUF Gaming FX - Серия игровых ноутбуков 10 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Autodesk Revit 68 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
Яндекс.Диск 118 1
Яндекс.Практикум 4 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Yandex DataSphere 5 1
Robin RPA 5 1
ASUS VivoBook M - Серия ноутбуков 1 1
MSI GF Thin - серия ноутбуков 2 1
Autodesk Navisworks 14 1
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 1
Autodesk ReCap 3 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Linux OS 4265 1
PHP - Язык программирования 305 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Яндекс.Маркет 439 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 1
Terrasoft Creatio 44 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Борченко Павел 9 3
Печатников Анатолий 24 2
Басов Алексей 79 2
Васев Николай 26 2
Матвеева Людмила 1 1
Шойфот Игорь 1 1
Рябенький Игорь 12 1
Барановский Игорь 2 1
Ведехин Игорь 23 1
Тихомиров Илья 5 1
Каштанов Павел 7 1
Шалагинов Павел 3 1
Кузякин Дмитрий 22 1
Потапова Клавдия 1 1
Вахтеров Сергей 2 1
Фуксман Сергей 1 1
Дашков Сергей 2 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Гордеев Сергей 4 1
Сюняева Диана 1 1
Полехин Виталий 3 1
Пенягин Петр 1 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Макаров Станислав 111 1
Рыжов Александр 1 1
Варення Александр 1 1
Горник Александр 3 1
Голованов Леонид 5 1
Марова Юлия 10 1
Данильченко Олег 2 1
Мальцев Антон 2 1
Бусько Владимир 3 1
Башкеев Алексей 7 1
Дусалеев Вячеслав 8 1
Яровой Богдан 2 1
Унароков Тимур 2 1
Россо Геннадий 1 1
Куликов Вадим 1 1
Лещинский Ян 4 1
Бергельсон Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Европа 3766 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Япония 2792 2
Восточная Европа 1682 2
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Европа Западная 615 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Калининград 670 1
Япония - Токио 287 1
США - Калифорния 974 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2193 3
Forrester Research 386 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще