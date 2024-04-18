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«ПИК-Комфорт» запустил голосового помощника

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» создала собственного виртуального ассистента. Теперь на входящей линии контакт-центра клиентов круглосуточно консультирует голосовой помощник. Сегодня бот уже вовлечен в половину всех поступающих звонков – треть из них завершаются успешной консультацией в автоматическом режиме, остальные переводятся на сотрудников контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители «ПИК-Комфорт».

«Создание и внедрение виртуального помощника – это еще один планомерный шаг в рамках автоматизации и цифровизации компании. Мы уверены, что современные технологии позволяют управлять многоквартирными домами более эффективно и со временем станут нормой для всей отрасли ЖКХ. Ежемесячно мы обрабатываем более 50 тысяч звонков и обращений — новый инструмент уже помогает жителям получать ответы на заявки с меньшим временем ожидания на линии и разгружать операторов контакт-центра», – сказал генеральный директор компании «ПИК-Комфорт» Василий Левин.

Виртуальный ассистент создан на основе речевой платформы BSS и готов проконсультировать жителей по 50 тематикам. Восемь из них специалисты «ПИК-Комфорт» разработали самостоятельно, используя готовые решения, не требующие написания кода. Голосовой помощник отвечает на вопросы о работе с личным кабинетом, рассказывает, как зарегистрироваться, передать и отредактировать показания счетчиков, оплатить квитанции онлайн или привязать банковскую карту. Ассистент также консультирует по темам, касающихся работы УК, страхования, отопления, перерасчетов, поверки счетчиков, домашнего интернета и телевидения, заказа справок/выписок, уточнения статуса заявки и так далее.

«На примере «ПИК-Комфорт» мы наблюдаем за трансформацией всей сферы ЖКХ. Современные, в том числе речевые технологии становятся всё более востребованными в отрасли. Именно они позволяют бизнесу улучшить качество сервиса, снизить влияние человеческого фактора и справляться даже с пиковыми нагрузками. Клиенты же в свою очередь получают доступ к информации быстрее и в любое время суток», – сказал заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.

Технология речевой аналитики позволяет вести анализ разговоров абонентов с голосовым помощником, отслеживать структуру обращений жителей и выявлять новые тематики для их автоматизации.

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ПИК-Комфорт — управляющая компания. Работает на рынке жилищных услуг 25 лет, присутствует в 11 регионах. В управлении находится 13 млн кв. м. жилого фонда — это более 500 многоквартирных домов, в которых проживают более 800 тыс. человек. На объектах под управлением «ПИК- Комфорт» работают более двух тыс. человек.

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