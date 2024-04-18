ПИК ГК Российская девелоперская и строительная компания ПИК-Комфорт УК ПИК Инвестпроект ПИК Проект

ПИК — технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 году ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 15 регионах России, а также в нескольких странах мира. С начала деятельности компания построила более 30 млн м 2 жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек. С 2007 году компания торгуется на фондовом рынке.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 442 667 801 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 74, упоминаний - 106