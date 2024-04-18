ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПИК — технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 году ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 15 регионах России, а также в нескольких странах мира. С начала деятельности компания построила более 30 млн м 2 жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек. С 2007 году компания торгуется на фондовом рынке.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 442 667 801 ₽*
СОБЫТИЯ
|18.04.2024
«ПИК-Комфорт» запустил голосового помощника
Управляющая компания «ПИК-Комфорт» создала собственного виртуального ассистента. Теперь на входящей линии контакт-центра клиентов круглосуточно консультирует голосовой помощник. Сегодня бот уже вовлечен в половину в
|23.09.2020
|«Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью
|25.06.2020
ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime
|16.01.2020
|Сбербанк предоставил возможность оплатить квартиру от ПИК онлайн банковской картой
|15.11.2019
|«Яндекс» и ПИК начинают продажу предложения умного дома «ПИК.Смарт»
|04.07.2019
|Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin
|07.06.2019
|Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с ГК ПИК
|30.05.2018
ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок»
|16.09.2014
ПИК передала на аутсорсинг IBS сопровождение систем SAP
|27.11.2012
|17.10.2012
|31.05.2012
«Белтел» модернизировал контакт-центр Группы компаний ПИК
|07.11.2011
|CNews TV. Один день с CIO: Сергей Потапов,ГК «ПИК»
|27.07.2011
Softline внедряет отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM в ГК ПИК
|11.07.2011
Softline выиграла тендер на внедрение Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний ПИК
|01.07.2011
|11.01.2011
|19.11.2009
|«ПИК Системз» выходит на рынок интеграции в области информационно-платежных технологий
|20.10.2009
|«Управляющая компания ПИК» внедрила «Евфрат-Документооборот»
|24.06.2009
|17.06.2009
|27.05.2009
|28.08.2007
ПИК ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапов Сергей 29 15
|Серова Елена 320 14
|Попова Мария 141 8
|Шевченко Владимир 150 7
|Ананьин Алексей 88 5
|Чернов Антон 23 3
|Шеленцов Сергей 18 3
|Легезо Денис 40 3
|Аншина Марина 79 3
|Макаров Станислав 117 3
|Печатников Анатолий 37 2
|Иванов Сергей 398 2
|Македонский Сергей 47 2
|Назаров Алексей 73 2
|Волков Максим 34 2
|Завьялов Дмитрий 7 2
|Шаров Сергей 18 2
|Коршунова Мария 8 2
|Ласкин Иван 13 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Аксенов Евгений 20 2
|Саввин Антон 18 2
|Баринов Игорь 11 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Хургес Михаил 13 2
|Ерохин Вячеслав 11 2
|Лещенко Олег 7 2
|Григорьев Максим 55 2
|Удалов Сергей 7 2
|Ветлугин Максим 5 2
|Насыров Динар 7 2
|Торчинский Михаил 7 2
|Матвиенко Юрий 3 2
|Кирсанов Филипп 9 2
|Ушаков Антон 3 2
|Пикерсгиль Евгений 3 2
|Ионин Алексей 6 2
|Огнивцев Александр 6 2
|Фингерт Александр 6 2
|Ефаненков Максим 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
