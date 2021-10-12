Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSS
Банк Софт Системс
БСС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 355, упоминаний - 753
BSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Александр 44 9
|Потёмкин Роман 20 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Кравченко Денис 24 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Базалей Наталья 14 8
|Воробьев Артем 14 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Николаев Евгений 13 7
|Патешман Виталий 32 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Козлов Александр 54 5
|Сергеев Александр 21 5
|Герасимов Александр 40 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Кравченко Георгий 9 4
|Князев Дмитрий 14 4
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Скляр Алексей 49 2
|Новиков Павел 67 2
|Ермолаева Анна 6 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru