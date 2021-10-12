Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

BSS
Банк Софт Системс
БСС


12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 4
29.06.2021 Мобильное приложение BSS для бизнеса размещено в Huawei AppGallery 1
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 3
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 2
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 3
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 1
21.12.2020 CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ 5
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра 1
08.12.2020 Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем 1
25.11.2020 BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке 2
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи 1
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 3
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы 2
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
20.07.2020 Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса 1
13.07.2020 Технология Wi-Fi 6 – поколение беспроводных устройств будущего 1
02.07.2020 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов интеллектуальными голосовыми решениями BSS 2
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 2
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 2
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 3
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 3
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 2
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS 2
22.10.2019 Zyxel представила устройства WiFi 6 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 2
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 2
12.07.2019 «Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 2
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт 1
21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 1
14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса 5
25.02.2019 Ericsson вернет «Билайну» $350 млн за недоделанную ИТ-систему 1
07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go 4
27.11.2018 Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» 1

Публикаций - 355, упоминаний - 753

BSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 29
Microsoft Corporation 11017 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 11
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Ланит ГК 1155 8
Instabank - Инстабанк 12 8
IBM 3527 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Google LLC 7128 6
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Samsung Electronics 5633 4
iDA Mobile 8 3
Крок 1219 3
АйТи 749 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 3
Корус Консалтинг ГК 804 2
SafeTech - СэйфТек 44 2
ZyXEL Communications 167 2
Zyxel Nebula 26 2
SAP SE 3207 2
Saprun - Сапран групп 38 2
СКБ Контур 416 2
Telegram Group 702 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Abbyy 793 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Газпромбанк - ГПБ 692 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
ВТБ Банк Москвы 371 11
Пробизнесбанк АКБ 109 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Башнефть ПАО АНК 90 5
Альфа-Банк 1123 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Ак Барс Банк 173 4
Открытие ФК 538 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Связь-банк 78 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
СДМ-Банк 51 3
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 3
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 3
Банк Интеза 20 2
Локо-Банк 31 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Урал ФД - Коммерческий банк 8 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Восточный Банк 108 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Сбербанк Московский банк 68 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
UDR Inc 6 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2200 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
Омниканальность - Omni channel 42 5
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 5
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
PoE - Power over Ethernet 275 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 128 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Google Android 10750 28
Apple iOS 5741 28
BSS BS-Client ДБО 110 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
BSS Сервер Нотификации 20 7
Java - Язык программирования 1167 7
BSS Digital2Speech 6 5
BSS e-Government Gate 26 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
SAP Sybase 76 4
BSS Digital2Go 4 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
SafeTech SafeTouch 28 3
SafeTech - PayControl 23 3
WhatsApp Messenger 654 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
BSS CORREQTS Corporate 40 3
BSS CORREQTS Retail 16 3
Microsoft Excel 435 2
ZYXEL NebulaFlex - Коммутатор управляемый 13 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 2
BSS Business 3 2
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Linux OS 4243 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Rakuten Viber 429 2
Aladdin JaCarta 147 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Lync 272 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
IBM Cognos BI 140 1
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Смирнов Александр 44 9
Потёмкин Роман 20 9
Атанесов Саргис 13 9
Кравченко Денис 24 8
Мухин Максим 18 8
Хрусталев Александр 31 8
Скородумов Олег 17 8
Чекель Павел 15 8
Сафронов Юрий 61 8
Леоничев Алексей 14 8
Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 14 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Базалей Наталья 14 8
Воробьев Артем 14 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Николаев Евгений 13 7
Патешман Виталий 32 6
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Козлов Александр 54 5
Сергеев Александр 21 5
Герасимов Александр 40 5
Калюжный Игорь 24 5
Игнатов Виктор 12 5
Кравченко Георгий 9 4
Князев Дмитрий 14 4
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Кацоев Алексей 17 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Скляр Алексей 49 2
Новиков Павел 67 2
Ермолаева Анна 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 24
Казахстан - Республика 2621 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 14
Восточная Европа 1669 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 8
Россия - Ростовская область 860 6
Европа 3730 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Украина 3347 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 4
Индия - Республика 2161 4
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Япония 2760 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Новосибирская область 811 2
Россия - Нижегородская область 737 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 1
Европа Западная 610 1
Россия - Кемеровская область 463 1
Арктика 141 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Узбекистан - Республика 821 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Земля - планета Солнечной системы 857 1
Грузия 690 1
Франция - Французская Республика 2112 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Россия - Республика Крым 625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews Analytics 1988 30
Gartner 2188 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Markswebb 21 1
Медиалогия 37 1
Analysys Mason 26 1
Markswebb Business Internet Banking Rank 1 1
AC&M Consulting 55 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 291 8
CNews APPWards 36 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Проектный Лидер - премия в области импортозамещения 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще