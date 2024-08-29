BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go

Компания BSS объявила о поддержке новых возможностей цифрового рубля (ЦР) в своей флагманской платформе Digital2Go. Проект цифрового рубля – ключевой элемент развития Национальной платежной системы – находится в центре внимания Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). В процессе развития проекта регулярно выпускаются обновления и новые требования к его функционированию в банковских системах.

Весной 2024 г. значительно обновились требования – ЦБ РФ опубликовал новый «Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы Цифрового рубля. Версия 2024.03» Компания BSS, как активный участник проекта ЦР и поставщик решений для работы с Цифровым рублем на платформе Digital2Go, оперативно провела анализ нового «Альбома» и успешно реализовала необходимые изменения в своей системе.

Новшества затронули существующие сценарии работы ЦР и позволили реализовать принципиально новый функционал. Одним из ключевых нововведений стал сценарий перевода цифровых рублей между юридическими лицами «В2В по реквизитам получателя». Также были внедрены сценарии перевода средств по распоряжению Оператора, в рамках которых ЦБ РФ может самостоятельно принимать решения о переводе средств. Эти изменения позволяют осуществлять переводы между счетами цифровых рублей и обычными банковскими счетами, включая безакцептное списание средств.

Кроме того, ЦБ РФ совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) выпустил Операционный бюллетень «О порядке информационно-технологического взаимодействия Участников ПлЦР и АО «НСПК» при использовании платежных ссылок» версия 0.3. В документе заложена основа для использования универсальных платежных ссылок для Системы быстрых платежей (СБП) и ЦР, так называемого «Единого QR».

Решения по ЦР и СБП становятся взаимосвязаны, в связи с чем ожидается дальнейшая унификация процессов (например, автоплатежи и подписки). При таком подходе становится конкурентным преимуществом использование решения для работы с ЦР и СБП от единого вендора.

Команда BSS реализовала поддержку нового «Единого QR» в своей системе ДБО, предоставив банкам обновленное решение. Банкам уже доступна стандартная версия Digital2Go с поддержкой нового «Альбома электронных сообщений ЦР» и «Единого QR».

«BSS подключилась к проекту ЦР в конце 2022 г. и активно участвует в его развитии. На данный момент внедрение новой функциональности ведется в восьми банках, использующих решения компании для работы с ЦР для юридических лиц. По мере расширения пилотного проекта и подключения новых банков, BSS продолжит предоставлять высокотехнологичные решения, готовые к будущим вызовам и соответствующие самым высоким стандартам», – сказал директор по развитию продуктов центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Станислав Шилов.