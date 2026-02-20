Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шилов Станислав
СОБЫТИЯ
Шилов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Никушин Илья 8 3
|Шилов Сергей 96 3
|Новиков Александр 36 3
|Евдокимов Максим 27 3
|Рудковский Михаил 7 3
|Пиляр Елена 22 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Семенихин Вячеслав 8 2
|Мартынов Станислав 5 2
|Осадчук Сергей 4 2
|Чирков Георгий 3 2
|Болышев Максим 16 2
|Скурятина Елена 20 2
|Шестаков Александр 39 2
|Ломоносов Алексей 4 2
|Шальнова Елена 13 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
|Кондратьев Владислав 9 1
|Кирпичев Станислав 2 1
|Мальцев Владимир 2 1
|Сидорова Ксения 4 1
|Кирьянова Александра 160 1
|Чирков Андрей 6 1
|Абдуллин Ильдар 3 1
|Леушев Андрей 75 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 2
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420526, в очереди разбора - 726112.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.