Шилов Станислав


СОБЫТИЯ


20.02.2026 АУСН под ключ: уникальная разработка BSS — лидер по количеству внедрений среди банков 1
20.09.2024 «МегаФон» назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети 1
29.08.2024 BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go 1
08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» 1
08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 1
29.10.2014 Бюджеты на ИТ сокращаются, затраты на ДБО растут 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Шилов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 703 7
Бифит - Bifit 85 5
9118 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 3
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 686 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 2
Samsung Electronics 10723 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 829 1
МегаФон 10123 1
Huawei 4298 1
Xiaomi 2042 1
Apple Inc 12767 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1271 1
БАРС Груп 563 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 518 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4622 1
SafeTech - СэйфТек 111 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 3
ПСБ - Промсвязьбанк 914 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 16 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Альфа-Банк 1891 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 180 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
НСПК - Национальная система платежных карт 908 1
МКБ - Московский кредитный банк 621 1
Visa International 1977 1
Ак Барс Банк 276 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Банк24.ру 72 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4474 8
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74013 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13409 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5907 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26173 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12321 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5686 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9820 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28977 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12391 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17220 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9000 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25744 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57682 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34103 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3147 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13056 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7365 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3485 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1384 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5709 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1223 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8226 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 461 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13112 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 27 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17863 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11615 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22042 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25596 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14392 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3929 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 879 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 88 3
BSS Digital2Go 19 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Samsung Galaxy S22 - смартфон 26 1
BSS Digital2Go - АвтоУСН - автоматизированная упрощенная система налогообложения 5 1
Huawei P60 - Серия смартфонов 10 1
MultiQR - технология единого QR-кода 15 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 54 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 291 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 12 238 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 1
SafeTech - PayControl 45 1
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 1
Xiaomi Redmi Go - Серия смартфонов 8 1
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
BBK Realme - серия смартфонов 62 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 1
BSS Электронный офис 21 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
Никушин Илья 8 3
Шилов Сергей 96 3
Новиков Александр 36 3
Евдокимов Максим 27 3
Рудковский Михаил 7 3
Пиляр Елена 22 3
Кацоев Алексей 17 3
Семенихин Вячеслав 8 2
Мартынов Станислав 5 2
Осадчук Сергей 4 2
Чирков Георгий 3 2
Болышев Максим 16 2
Скурятина Елена 20 2
Шестаков Александр 39 2
Ломоносов Алексей 4 2
Шальнова Елена 13 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Кондратьев Владислав 9 1
Кирпичев Станислав 2 1
Мальцев Владимир 2 1
Сидорова Ксения 4 1
Кирьянова Александра 160 1
Чирков Андрей 6 1
Абдуллин Ильдар 3 1
Леушев Андрей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 158708 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46168 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18835 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 1
Европа 24689 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3267 1
Азия - Азиатский регион 5768 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51429 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6705 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26074 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55163 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11801 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3411 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32034 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3810 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2712 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2963 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6299 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2983 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 313 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6794 1
Экономический эффект 1217 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1076 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4688 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 2
