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Transsion Holdings Tecno Camon серия смартфонов



10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 5
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 1
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 2
27.09.2024 Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro 6
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 1
20.09.2024 «МегаФон» назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети 1
03.09.2024 Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO 3
22.08.2024 Финтех-магазин Smarta планирует занять 4-5% рынка продажи смартфонов в России к 2030 году 2
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота 6
12.08.2024 «Camon к знаниям»: смартфон с оплаченной связью и аксессуаром — готовимся к новому сезону с выгодой в билайне 5
02.08.2024 Tecno анонсировал новый камерофон Camon 30S Pro с поддержкой беспроводной зарядки 7
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 6
11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024 7
30.05.2024 Tecno представил лимитированную серию Camon 30 LOEWE. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи 8
22.05.2024 Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16 7
15.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж камерофона серии Tecno Camon 30 6
15.05.2024 Tecno анонсировал старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 30 в России 11
27.02.2024 Tecno представил систему обработки изображений PolarAce c сенсором Sony 3
29.01.2024 Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories 1
04.12.2023 Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене в билайне 3
05.09.2023 Tecno представил смартфон с раздвижным экраном и функцию Dynamic Port 4
15.08.2023 «Мегафон»: мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16% 1
29.06.2023 Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20 6
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20 5
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 4
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 5
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 2
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 5
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 10
06.07.2022 Бренд TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 19 6
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 4
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 4
01.07.2021 Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno 4
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 2
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 4

Публикаций - 43, упоминаний - 168

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 34
Transsion Holdings 62 10
Samsung Electronics 10254 10
Google LLC 11775 8
Xiaomi 1732 6
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 6
Sony 6544 6
МегаФон 8805 5
Huawei 3933 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
MediaTek - Ralink 527 4
Loewe 22 3
Apple Inc 12100 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
PUBG Corporation 43 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
DEXP 53 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
OnwardMobility 7 1
Upstream 50 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK OnePlus 216 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Dolby Laboratories 34 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Leica Camera 261 1
Ricoh Pentax 218 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
TÜV Rheinland Group 135 5
Связной ГК 1369 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Asahi Glass 44 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Цифроград 171 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Smarta - Смарта 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 41
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 26
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 17
Наушники - Headphones 3999 16
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 15
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 15
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 13
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 12
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
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iF Design Awards 25 1
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